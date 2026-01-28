తప్పు చేసి దొరికితే సిగ్గుపడతారు - జగన్ మాత్రం ఎదురుదాడి చేస్తున్నారు: సీఎం చంద్రబాబు
మంత్రివర్గ సమావేశం ముగిశాక రాజకీయ పరిణామాలపై మంత్రులతో చర్చించిన సీఎం చంద్రబాబు - ప్రతి రాజకీయ సబ్జెక్టుపై మంత్రులు సిద్ధంగా ఉండాలని పార్టీ నేతలు కూడా సబ్జెక్టుపై మాట్లాడాలని సూచన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 28, 2026 at 5:36 PM IST
CM Discussed with Ministers After Cabinet Meeting: తప్పు చేసి దొరికితే ఎవరైనా సిగ్గుపడతారు కానీ జగన్కు అదేమీ లేదన్నట్లుగా కల్తీ నెయ్యి వ్యవహారంలో ఎదురు దబాయిస్తున్నాడని సీఎం చంద్రబాబు ధ్వజమెత్తారు. తాను చేసిన తప్పుల్ని ఎదుటివారిపైకి రుద్దటం వైఎస్సార్సీపీ సహజ నైజమని విమర్శించారు. వ్యక్తిగత విమర్శల కంటే సబ్జెక్ట్లోని వాస్తవాలు ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తేనే ఉపయోగం ఉంటుందన్న సీఎం, ఆ దిశగా నేతలు ప్రిపేర్ అయ్యేలా బాధ్యత తీసుకోవాలని మంత్రులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. మంత్రివర్గ సమావేశం అజెండా అంశాలు ముగిశాక తాజా రాజకీయ పరిణామాలపై సీఎం సహచర మంత్రులతో చర్చించారు.
తిరుమల లడ్డూ తయారీలో ఉపయోగించే నెయ్యిలో కల్తీపై సిట్ ఇచ్చిన నివేదిక గురించి చర్చ జరిగింది. సిట్ నివేదికపై వైఎస్సార్సీపీ చేస్తున్న దుష్ప్రచారంపై చర్చించారు. దీనిపై సిట్ నివేదిక తెప్పించాలని కేబినెట్ కోరింది. ఇప్పటికే సీబీఐ ఆధ్వర్యంలోని సిట్ చార్జిషీట్ వేసిన విషయాన్ని అధికారులు చెప్పారు. సిట్ నివేదిక అధికారికంగా వచ్చిన దానిపై స్పందించాలని చంద్రబాబు మంత్రులకు సూచించారు. ప్రతీ రాజకీయ సబ్జెక్టుపై మంత్రులు సిద్ధంగా ఉండాలని, అలాగే పార్టీ నేతలు కూడా సబ్జెక్ట్పై మాట్లాడాలని స్పష్టం చేశారు. 1985 నాటి నుంచి తాను ప్రతీ సబ్జెక్ట్ ఎలా ప్రిపేర్ అయి మాట్లాడింది మంత్రులతో సీఎం పంచుకున్నారు.
తల్లిపాలు కూడా కల్తీ చేయగల ఘనులు: టీటీడీ కల్తీ నెయ్యి వ్యవహారంలో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు అడ్డంగా దొరికారని, ఇక కెమికల్స్తో తయారైన పదార్ధాన్ని నెయ్యిగా చెప్తూ తిరుమల లడ్డూలో వాడటాన్ని మంత్రులు తప్పుపట్టారు. తప్పు చేసిన వైవీ సుబ్బారెడ్డి తన పేరు తొలగించాలంటూ కోర్టును ఆశ్రయించిన అంశం ప్రస్తావించారు. వైవీ సుబ్బారెడ్డి పీఏకు డబ్బు చేరిన విషయం కూడా బట్టబయలైందని అన్నారు. చేసిన తప్పుల్ని కప్పిపుచ్చుకుంటూ ఎదురుదాడి చేయటం వైఎస్సార్సీపీకి అలవాటుగా మారిందని సీఎం చంద్రబాబు విమర్శించారు. గొడ్డలి పోటు, కోడికత్తి, పరకామణి ఇలా ప్రతీ అంశమూ ఇలానే తప్పును వెనకేసుకొస్తూ ఎదురుదాడి చేశారని సీఎం అన్నారు.
వైఎస్సార్సీపీ నేతలకు అవకాశం దొరికితే తల్లిపాలు కూడా కల్తీ చేయగల ఘనులని మంత్రి డోలా శ్రీ బాలవీరాంజనేయ స్వామి ధ్వజమెత్తారు. పాలు లేకుండా కల్తీ నెయ్యి సృష్టించి భారీ కుంభకోణానికి పాల్పడ్డారని మండిపడ్డారు. జంతు కొవ్వు అవశేషాలు కూడా రసాయనాలతో తయారు చేసిన కల్తీ నెయ్యిలో ఉన్నాయని తెలుస్తోందన్నారు. డిక్లరేషన్పై సంతకం పెట్టాల్సి వస్తుందనే జగన్ తిరుపతికే వెళ్లటం మానేశారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. జగన్ ప్రభుత్వం చేసిన కల్తీ నెయ్యి వాస్తవాలు అన్నీ త్వరలోనే బయటకు వస్తాయని చెప్పారు.
చివరి 10 పేజీలు అధ్యయనం చేయాలి: వైఎస్సార్సీపీ నేరప్రవృత్తి పట్ల మంత్రులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు. రాజశేఖర్ రెడ్డిపై అవిశ్వాసం పెట్టినప్పుడు సభలో వాస్తవాలు ఎలా బయటపెట్టిందనేది సీఎం వివరించారు. తిరుమల లడ్డూ కల్తీ వ్యవహారం మొత్తం సిట్ నివేదిక చివరి 10 పేజీల్లో బట్టబయలైందనే ప్రచారం జరుగుతోందని మంత్రులు సీఎంతో అన్నారు. జంతు అవశేషాలు కూడా రసాయనాలతో తయారు చేసిన కల్తీ నెయ్యిలో ఉన్నట్లు నివేదికలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోందని చెప్పారు. కోర్టు నుంచి నివేదిక వచ్చాక చివరి 10 పేజీలు మంత్రులంతా అధ్యయనం చేయాలని సీఎం సూచించారు. వాస్తవాలన్నీ ప్రజల ముందు పెట్టి వైఎస్సార్సీపీ కుట్రల్ని తిప్పికొట్టాలని దిశానిర్దేశం చేశారు.
