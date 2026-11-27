'డీలిమిటేషన్ ఏపీకి మంచి అవకాశం' - మంత్రులతో సీఎం చంద్రబాబు
CM Chandrababu Discussed Over Delimitation with Ministers: నియోజకవర్గాల పునర్విభజన, మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లులకు సంబంధించి కేంద్రంలో కీలక పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 4:34 PM IST
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తన దిల్లీ పర్యటనపై మంత్రివర్గ సమావేశం అనంతరం మంత్రులతో ప్రస్తావించారు. మంత్రివర్గ అజెండా అంశాలపై చర్చ ముగిసిన తర్వాత ఎన్డీఏ పెద్దల ఆహ్వానం మేరకు దిల్లీ వెళ్తున్నట్లు సహచర మంత్రులకు తెలిపారు. నియోజకవర్గాల పునర్విభజన, మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లులకు సంబంధించి కేంద్రంలో కీలక పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయని వివరించారు. ఈ అంశాలపై ఎన్డీఏ భాగస్వామ్య పక్షాలతో కలిసి చర్చించేందుకే దిల్లీ పర్యటనకు వెళ్తున్నట్లు సీఎం మంత్రులకు వెల్లడించారు.
దిల్లీ రావాలని పిలుపు : నియోజకవర్గాల పునర్విభజన ఆంధ్రప్రదేశ్కు మంచి అవకాశమని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మంత్రుల వద్ద స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుత జనాభా లెక్కల ఆధారంగా పునర్విభజన చేస్తే దక్షిణాది రాష్ట్రాలు నష్టపోతాయని అభిప్రాయపడ్డారు. అందుకే దేశవ్యాప్తంగా లోక్సభ స్థానాలను 50 శాతం పెంచే ప్రతిపాదన అన్ని రాష్ట్రాలకు ప్రయోజనకరమని మంత్రివర్గంలో వివరించారు. దిల్లీ రావాలని కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ ఫోన్ చేశారని, పవన్ కల్యాణ్ను కూడా ఆహ్వానించారని తెలిపారు. ఈ నెల 29 నుంచి టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ ఎంపీలంతా తప్పనిసరిగా దిల్లీలో అందుబాటులో ఉండాలని స్పష్టం చేశారు.
రైతుల పోరాటానికి గుర్తుగా స్మారక నిర్మాణం : మరోవైపు అమరావతిపై గొడ్డలి పార్టీ అదే పనిగా విషప్రచారం చేస్తోందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మండిపడ్డారు. ప్రపంచబ్యాంకు, ఏడీబీకి ఫిర్యాదులు చేస్తూ రాజధాని నిర్మాణాన్ని అడ్డుకోవాలని చూస్తోందని విమర్శించారు. రైతుల త్యాగాలను కూడా ఎగతాళి చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అమరావతి కోసం రైతులు చేసిన పోరాటానికి గుర్తుగా స్మారక నిర్మాణం చేపట్టాలని లోకేశ్ సూచించగా సీఎం అంగీకరించారు. డిసెంబరు 1న హార్టికల్చర్ హబ్ను ప్రారంభించనున్నట్లు మంత్రులకు తెలిపారు. దీని అమలుకు ప్రత్యేక మిషన్ ఏర్పాటు చేసి, సీఈవోను నియమిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
గత ప్రభుత్వ దుబారా ప్రజలకు తెలియాలి : విశాఖ రుషికొండ ప్యాలెస్ను పర్యాటక రంగానికి వినియోగించాలని కేబినెట్ సబ్కమిటీ సూచించింది. గత ప్రభుత్వ దుబారా ప్రజలకు తెలియాలంటే ప్యాలెస్ను సందర్శనకు అందుబాటులో ఉంచాలని పవన్ కల్యాణ్ సూచించారు. దీనిపై వెంటనే ఏర్పాట్లు చేయాలని చంద్రబాబు ఆదేశించారు. పెట్టుబడుల రక్షణ చట్టాన్ని జనవరి నాటికి ఆమోదించి, ఏప్రిల్ 1 నుంచి అమల్లోకి తీసుకురావాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. రాష్ట్రంలోని ప్రాజెక్టుల ప్రారంభం, పూర్తికి స్పష్టమైన క్యాలెండర్ రూపొందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఒప్పందాలకే పరిమితం కాకుండా పరిశ్రమల నిర్మాణం, ప్రారంభం వరకు నిర్దిష్ట కార్యాచరణ ఉండాలని స్పష్టం చేశారు.
ఆర్థిక శాఖలో పన్నుల వసూళ్ల కోసం ఏఐ సాఫ్ట్వేర్ కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. ఈ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఇతర రాష్ట్రాలకు కూడా సేవల రూపంలో అందించే స్థాయికి ఎదగాలని చంద్రబాబు సూచించారు. లీడర్షిప్, టెక్నాలజీ, నాలెడ్జ్ ఈ 3 అంశాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని చెప్పారు. వీటి ద్వారా అధికారులు, ఉద్యోగుల సామర్థ్యం పెరుగుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. పరిపాలనలో సాంకేతికతను సమర్థంగా వినియోగించుకోవాలని సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు.
రాష్ట్ర ఉత్సవం : రేపు (శనివారం) రాజమండ్రిలో సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తుల కార్యక్రమానికి హాజరవుతానని, వారికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున విందు ఏర్పాటు చేస్తున్నామని చంద్రబాబు మంత్రులకు వివరించారు. ఈ విందుకు పవన్ కల్యాణ్ను కూడా ఆహ్వానించినట్లు తెలిపారు. రాజమహేంద్రవరం జిల్లా ప్రధాన న్యాయస్థానం ఏర్పడి 222 ఏళ్లు, బార్ అసోసియేషన్ స్థాపించి 131 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా, శనివారం ప్రత్యేక వార్షికోత్సవ వేడుకలు జరగనున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఈ కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర ఉత్సవంగా ప్రకటించింది. ఈ మేరకు వేడుకలు జరగనున్నాయి.
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