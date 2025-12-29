ETV Bharat / state

విధిలేని పరిస్థితుల్లోనే రాయచోటి మార్పు - ప్రజా ప్రయోజనాల కోసం తప్పలేదు : సీఎం చంద్రబాబు

ఒక్క నియోజకవర్గాన్ని జిల్లా చేయలేని పరిస్థితి ఏర్పడిందన్న సీఎం - ప్రజా ప్రయోజనాల కోసం మార్పు తప్పలేదని వివరించిన సీఎం - రాయచోటి అభివృద్ధికి అన్ని విధాలా అండగా ఉంటామని హామీ

Chandrababu Discussed Latest Political Developments in Cabinet Meeting
Chandrababu Discussed Latest Political Developments in Cabinet Meeting (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 29, 2025 at 8:52 PM IST

Chandrababu Discussed Latest Political Developments in Cabinet Meeting : విధిలేని పరిస్థితిలోనే రాయచోటిని జిల్లా కేంద్రం నుంచి మార్చాల్సివచ్చిందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. జిల్లాల పునర్విభజనపై మంత్రివర్గ సమావేశంలోచర్చ సందర్భంగా కంటతడి పెట్టుకున్న మంత్రి రాంప్రసాద్‌ రెడ్డి ఓదార్చిన సీఎం, ఒక నియోజకవర్గాన్ని జిల్లా చేయలేని పరిస్థితిలోనే నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చిందన్నారు. రాయచోటి కేంద్రంగా జిల్లా కోసం మంత్రి రాం ప్రసాద్ రెడ్డి గట్టిగా పోరాడుతున్నారని ఆయన తెలిపారు. రాయచోటి అభివృద్ధికి అన్ని విధాలా అండగా ఉంటామని హామీ ఇచ్చారు. దుర్గ గుడికి విద్యుత్ నిలుపుదలపై చంద్రబాబు ఆరా తీశారు.

విధిలేని పరిస్థితుల్లోనే రాయచోటి మార్పు - ప్రజా ప్రయోజనాల కోసం తప్పలేదు : సీఎం చంద్రబాబు (ETV)

తాజా రాజకీయ పరిణామాలపై చర్చ : సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో అజెండా అంశాలు ముగిశాక తాజా రాజకీయ పరిణామాలపై కీలకంగా చర్చించారు. జిల్లాల పునర్విభజనపై చర్చ సందర్భంగా ప్రస్తుతం ఉన్న అన్నమయ్య జిల్లా విభజనపై కీలక చర్చ జరిగింది. ఇప్పటివరకూ ఉన్న 26 జిల్లాల్లో అన్నమయ్య జిల్లాలోని నియోజకవర్గాల మార్పు చేశారు. రాయచోటిని మదనపల్లి కేంద్రంగా ఏర్పాటయ్యే కొత్త జిల్లాకు, రాజంపేటను కడపకు, రైల్వే కోడూరును తిరుపతికి మార్చే ప్రతిపాదనలకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు.

దీంతో 25 జిల్లాలకు పాత జిల్లాల కుదించారు. కొత్తగా మదనపల్లి, మార్కాపురం, రంపచోడవరం జిల్లాల ఏర్పాటుకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. దీంతో రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు కానున్న జిల్లా సంఖ్య మొత్తం 28 కి చేరింది. ఎల్లుండి(బుధవారం) తుది గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయనున్నారు. గూడూరును తిరుపతి జిల్లా నుంచి నెల్లూరులో కలిపేందుకు క్యాబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. కొత్తగా 5 రెవెన్యూ డివిజన్ల ఏర్పాటుకు మంత్రివర్గ ఆమోదం తెలిపింది.

ప్రజా ప్రయోజనాల కోసమే మార్పు : రాజంపేట వాసులు కడపను, రైల్వే కోడూరు వాసులు తిరుపతి కోరుకుంటున్నందున జిల్లా కేంద్రంగా ఉన్న రాయచోటిని మార్చక తప్పట్లేదని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. ప్రజా ప్రయోజనాల కోసమే మార్పు తప్పలేదని వివరించారు. ఆదోనీ 2 మండలాల ఏర్పాటు పై చర్చ జరిగింది. 3 మండలాల ఏర్పాటు ప్రతిపాదనపై చర్చించి 2 మండలాలకే పరిమితం చేయాలని క్యాబినెట్ నిర్ణయించింది. నెల్లూరులో రెవెన్యూ డివిజన్ ఓ చోట, డీఎస్పీ పరిధి మరోచోట ఉండటం పై చర్చించారు.

2026లో ఇంకా బాగా పనిచేయాలి : 2025లో ఎన్నో మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టామన్న చంద్రబాబు 2026లో ఇంకా బాగా పనిచేయాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. ఏడాదిలో సాధించిన పాలనా విజయాలు చదివి వినిపించారు. క్యాబినెట్ నుంచి కంటతడితోనే బయటకు వచ్చిన మంత్రి మండిపల్లిని మరో మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి ఓదార్చారు. మండిపల్లి రామ్ ప్రసాద్ రెడ్డిని బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి తన కారులో ఎక్కించుకుని తీసుకెళ్లారు. దుర్గగుడికి విద్యుత్ నిలుపుదల వంటి వ్యవహరాల్లో ప్రభుత్వ శాఖల మధ్య సమన్వయం ఉండేలా చూసుకోవాలని సీఎం ఆదేశించారు. కీలకమైన అంశాల విషయంలో మంత్రులు, ఉన్నతాధికారుల స్థాయిలో సంప్రదించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. సున్నితమైన అంశాల విషయాల్లో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులకు, మంత్రులకు సూచించారు.

సీఎం చంద్రబాబు అసహనం : అధికారులు అందరూ కేబినెట్ సమయానికి ఉండాల్సిందేనని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. మున్సిపల్ అంశాలపై చర్చకు వచ్చిన సమయంలో అధికారులు లేకపోవడం పై సీఎం అసహనం వ్యక్తం చేశారు. సబ్జెక్ట్ ఆలస్యంగా వస్తుందని, అప్పుడు వస్తామంటే ఎలా అని ప్రశ్నించారు. పోలవరం లేని చోట పోలవరం జిల్లా ఏమిటి అని కందుల దుర్గేష్ ప్రశ్నించగా, నిర్వాసితులు ఉన్నారని ఆ జిల్లా పేరు అలా మార్చాల్సి వచ్చింది అని సీఎం చెప్పారు. ఎన్టీఆర్ ఊరు లేకుండా ఎన్టీఆర్ జిల్లా పేరు ఉంది కదా అన్న చంద్రబాబు మహానుభావుల పేర్లు ఉన్నాయనేది చూడాలన్నారు.

పశ్చిమ గోదావరి మినహా ప్రతి జిల్లాకు ఒక పోర్ట్ ఉండేలా చేసామన్న సీఎం, ఆ జిల్లాలో పోర్ట్ ఏర్పాటు సాధ్యాసాధ్యాలపై అధ్యయనం చేయాలని కృష్ణబాబుకు సూచించారు. నవంబర్ నుంచి విద్యుత్ చార్జీలు యూనిట్​కు 13 పైసలు ట్రూ డౌన్ చేసిన ఘనత మన ప్రభుత్వానిదే అని చెప్పారు. కుప్పం, దగదర్తి, ఎయిర్ పోర్టులు అభివృద్ధి చేయాలని ఆదేశించారు. ఐక్యరాజ్య సమితి వచ్చే ఏడాదిని క్వాంటం ఇయర్​గా ప్రకటించినందున, సమయానికి మన క్వాంటం కంప్యూటర్ తయారవుతుందన్నారు. ఐక్యరాజ్య సమితి క్వాంటం సదస్సు అమరావతిలో పెడుతుందన్నారు.

