160 గిగావాట్ల గ్రీన్‌ ఎనర్జీ ఉత్పత్తి మా లక్ష్యం - లండన్ పర్యటనలో సీఎం చంద్రబాబు

ఆక్టోపస్‌ ఎనర్జీ ఇంటర్నేషనల్‌ సంస్థకు సీఎం చంద్రబాబు ఆహ్వానం - లండన్‌లో పారిశ్రామికవేత్తలతో వరుస సమావేశాలు, విశాఖలో భాగస్వామ్య సదస్సుకు హాజరుకావాలని పిలుపు

CBN Discussed About Green Energy in London Tour
CBN Discussed About Green Energy in London Tour (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 7:35 AM IST

2 Min Read
CM Chandrababu Discussed About Green Energy In London Tour: రాష్ట్రంలో 160 గిగావాట్ల హరిత ఇంధనాన్ని ఉత్పత్తి చేయడమే తమ లక్ష్యమని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. పునరుత్పాదక ఇంధన రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టాల్సిందిగా లండన్‌లో అతిపెద్ద విద్యుత్తు సరఫరాదారుగా ఉన్న ఆక్టోపస్‌ ఎనర్జీ ఇంటర్నేషనల్‌ను ఏపీకి ఆహ్వానించారు. ఈ మేరకు ఆ సంస్థ డైరెక్టర్‌ క్రిస్‌ ఫిట్జ్‌గెరాల్డ్‌తో చంద్రబాబు సమావేశమయ్యారు. ఏపీలో క్లీన్‌ ఎనర్జీ, స్మార్ట్‌ గ్రిడ్, డేటా ఎనలిటిక్స్‌ రంగాల్లో విస్తృత అవకాశాలు, అమరావతి, విశాఖలో నూతన సాంకేతికత ద్వారా విద్యుత్తు ఉత్పత్తికి ఉన్న సౌకర్యాల గురించి వివరించారు.

భాగస్వామ్య సదస్సుకు ఆహ్వానం: సోమవారం లండన్‌లోని వివిధ పారిశ్రామికవేత్తలు, దిగ్గజ సంస్థల ప్రతినిధులతో చంద్రబాబు వరుస సమావేశాలు నిర్వహించారు. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టడంతో పాటు గ్లోబల్‌ కేపబిలిటీ సెంటర్లు (జీసీసీ) ఏర్పాటు చేయాల్సిందిగా వారిని కోరారు. విశాఖలో ఈ నెల 14, 15 తేదీల్లో జరగనున్న భాగస్వామ్య సదస్సుకు ఆహ్వానించారు.

ఏపీలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో గ్రీన్‌ ఎనర్జీ, సెమీ కండక్టర్లు, ఏవియేషన్‌ తదితర రంగాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఉన్న అవకాశాలు, వాటికి అనుగుణంగా ప్రభుత్వం రూపొందించిన పారిశ్రామిక పాలసీలను వివరించారు. పెట్టుబడిదారులకు ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహకాలు తెలియజేశారు. ఈజ్‌ ఆఫ్‌ డూయింగ్‌ బిజినెస్‌ స్థానంలో స్పీడ్‌ ఆఫ్‌ డూయింగ్‌ బిజినెస్‌ విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నామని చెప్పారు.

విశాఖ, తిరుపతిలో జీసీసీలు ఏర్పాటు చేయాలన్న సీఎం: విశాఖ, తిరుపతిలలో జీసీసీలు ఏర్పాటు చేయాలని రోల్స్‌ రాయిస్‌ గ్రూప్‌ ప్రతినిధులను చంద్రబాబు కోరారు. ఈ సంస్థ సీటీవో నిక్కి గ్రేడి స్మిత్‌తో ఆయన సమావేశమయ్యారు. ఏరో ఇంజిన్స్, డీజిల్‌ ప్రొపెల్షన్‌ సిస్టమ్స్‌ తయారీలో రోల్స్‌ రాయిస్‌కు అంతర్జాతీయ బ్రాండ్‌గా పేరుంది. ఓర్వకల్లులో మిలిటరీ ఎయిర్‌స్ట్రిప్, విమానాల మెయింటెనెన్స్, ఓవర్‌ హాలింగ్‌ (ఎంఆర్‌ఓ) యూనిట్, భోగాపురం విమానాశ్రయ సమీపంలో ఏవియేషన్‌ ఎకో సిస్టం, ఎమ్మార్వో ఫెసిలిటీ ఏర్పాటుకు అవకాశం ఉందని వివరించారు.

అనంతరం శ్రామ్‌ అండ్‌ మ్రామ్‌ గ్రూపు ఛైర్మన్‌ శైలేశ్‌ హీరానందాని, శ్యామ్‌ కో హోల్డింగ్‌ లిమిటెడ్‌ ఛైర్మన్‌ సంపత్‌కుమార్‌ మల్లాయలతో చంద్రబాబు భేటీ అయ్యారు. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడిదారులకు అందిస్తున్న ప్రోత్సాహకాలు, బ్యాటరీ ఎనర్జీ స్టోరేజి రంగంలో పెట్టుబడులకు ఉన్న అవకాశాల గురించి వారికి వివరించారు. ఈ క్రమంలో సెమీ కండక్టర్లు, ఆధునిక ఫ్యాకేజింగ్‌ యూనిట్‌ ఏర్పాటుకు శ్రామ్‌ అండ్‌ మ్రామ్‌ గ్రూపు ఆసక్తి చూపించింది.

నారా భువనేశ్వరికి ప్రతిష్ఠాత్మక అవార్డులు: సీఎం చంద్రబాబు దంపతులు వ్యక్తిగత పర్యటన కోసం లండన్ వెళ్లారు. నేడు ప్రతిష్టాత్మక సంస్థ ఐఓడీ (Institute of Directors) నుంచి నారా భువనేశ్వరి రెండు అవార్డులను అందుకోనున్నారు. డిస్టింగ్విష్డ్ ఫెలోషిప్ 2025 అవార్డును ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ హోదాలో అందుకోనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ప్రజాసేవ, సామాజిక ప్రభావంలో నారా భువనేశ్వరి కృషికి గుర్తించారు. ఎక్సలెన్స్ ఇన్ కార్పొరేట్ గవర్నెన్సు విభాగంలో హెరిటేజ్ ఫుడ్స్​కు గోల్డెన్ పీకాక్ అవార్డు లభించింది. గోల్డెన్ పీకాక్ అవార్డును హెరిటెజ్ ఫుడ్స్ సంస్థ వీసీఎండీ హోదాలో నారా భువనేశ్వరి అవార్డు అందుకోనున్నారు. అవార్డు స్వీకరణ కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొననున్నారు.

