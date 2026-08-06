వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో నామమాత్రంగా 'దిశ' - మహిళల భద్రతపై చట్టసవరణ: సీఎం చంద్రబాబు
ఈనెల చివర్లోనే వెలిగొండ ప్రాజెక్టును ప్రారంభం - అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు సత్వరమే న్యాయం జరిగేలా చర్యలు - మంత్రివర్గ సమావేశం ముగిసిన అనంతరం మంత్రులతో పలు కీలక అంశాలపై సీఎం చర్చ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 4:32 PM IST
CM Chandrababu on After Cabinet Meeting Decisions : ఈనెల చివర్లోనే వెలిగొండ ప్రాజెక్టును ప్రారంభిస్తామని సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించారు. మంత్రివర్గ సమావేశం ముగిసిన తర్వాత సహచర మంత్రులతో ముఖ్యమంత్రి పలు కీలక అంశాలపై చర్చించారు. ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న వరద నీటిని సమర్థంగా వినియోగించుకుంటూ తాగునీటి ఎద్దడిని అధిగమించాలని, ఆ తర్వాత ప్రాధాన్యతగా పశుగ్రాసం కొరత లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు.
ఈనెల 17, 18, 19, 20 తేదీల్లో 4 రోజుల పాటు శాసనసభ సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు సీఎం తెలిపారు. గత పాలకులు దిశ చట్టం పేరుతో ప్రజల్ని మోసగించి, కేవలం ఉత్తుత్తి పోలీస్ స్టేషన్లు, వాహనాలతో హంగామా చేశారని మహిళల భద్రతకు తీసుకున్న చర్యలు శూన్యమని మండిపడ్డారు. ఈ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లోనే మహిళల భద్రత కోసం సమగ్రంగా చట్టసవరణ చేసి, మరింత పటిష్టంగా అమలు చేస్తామని స్పష్టం చేశారు.
ఆస్తుల వేలంతో అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు న్యాయం : అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు సత్వరమే న్యాయం జరిగేలా చర్యలు వేగవంతం చేయాలని అధికారుల్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశించారు. ఎక్కడికక్కడ ఆస్తులను వేలం వేసి బాధితులకు త్వరగా న్యాయం చేయాలని స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రంలో క్వాంటం వ్యాలీ ఫంక్షనింగ్ డిసెంబర్ లేదా జనవరిలో ప్రారంభమవుతుందని సీఎం వెల్లడించారు. భోగాపురం విమానాశ్రయ ప్రారంభ ఘట్టాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ సెంటిమెంటల్గా ఓన్ చేసుకున్నారని, అక్కడ సముద్రం మీదుగా విమానాలు వచ్చి రన్ వేపై దిగడం ప్రయాణికులకు ఒక గొప్ప అనుభూతినిస్తుందని చెప్పారు.
హిందూ దేవుళ్ల చిత్ర పటాలు పగలకొట్టడంపై సీఎం ఆగ్రహం : తూర్పుగోదావరి జిల్లా దేవరపల్లిలో నిన్న (బుధవారం) అడవి పందులు పొలాల్ని నాశనం చేసిన తరహాలో గొడ్డలి పార్టీ శ్రేణులు వ్యవహరించారని సీఎం ధ్వజమెత్తారు. ఓ మహిళ చిరు వ్యాపారి పొట్ట గొట్టడంతో పాటు హిందూ దేవుళ్ల చిత్రపటాలు పగలకొట్టడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పొగాకు బేళ్లను తొక్కి నాశనం చేసి పరామర్శ ముసుగు తగిలించుకున్నారని మండిపడ్డారు.
రాజకీయ పార్టీల ముసుగులో క్రిమినల్స్ తయారవుతున్నారని, ప్రశాంతంగా ఉండే జిల్లాల్లో శాంతి భద్రతల సమస్య సృష్టిస్తున్నారని సీఎం ధ్వజమెత్తారు. మీటింగ్ అంటే లైసెన్స్ ఇచ్చినట్లు మందు తాగించి తరలిస్తున్నారని, గంజాయి బ్యాచ్ని జెన్-జీ అని చెప్పుకోవడం గొడ్డలి పార్టీకే చెల్లిందన్నారు. పొగాకు రైతులకు కూటమి ప్రభుత్వం చేస్తున్న లబ్ధిని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే బాధ్యత తీసుకోవాలని మంత్రులకు సీఎం సూచించారు.
అంతకంటే పెద్దదిగా అమరావతి ఐ-వీల్ : ఆక్వా రైతులకు ఆక్వా జోన్, నాన్ ఆక్వా జోన్ అనే తేడా లేకుండా రూ.11 వందల కోట్ల విద్యుత్ రాయితీలు ఇచ్చామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చెప్పారు. డీఎస్సీని పారదర్శకంగా నిర్వహించామనే అసూయతోనే వైఎస్సార్సీపీ నేతలు కుట్రలు పన్నుతున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కేసుల్ని న్యాయస్థానాలు కొట్టేసి చివాట్లు పెడుతున్నా బుద్ధి మార్చుకోవట్లేదన్నారు. ఈనెల 13న సీడ్ యాక్సిస్ రహదారి ప్రారంభిస్తామని సీఎం తెలిపారు. దుబాయ్ ఐ-వీల్ 250 మీటర్ల ఎత్తులో ప్రపంచంలో పెద్దదిగా ఉందని, అమరావతి ఐ-వీల్ అంతకంటే పెద్దదిగా ఉండాలన్నారు.
మంత్రి నారాయణ రాజధాని నిర్మాణ పనుల పురోగతిని వివరించారు. సీడ్ యాక్సిస్ రహదారి ప్రారంభించిన తర్వాత అదే రహదారిపై సీఎం ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్ వరకూ ప్రయాణిస్తారని, అక్కడే ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్ల తాళాలను ముఖ్యమంత్రికి అప్పగిస్తామని చెప్పారు. దసరా పండుగ నాటికి మంత్రుల విల్లాల నిర్మాణం కూడా పూర్తవుతుందని నారాయణ తెలిపారు. మంత్రుల విల్లాల కేటాయింపు బాధ్యతను సాధారణ పరిపాలనా శాఖ (జీఏడీ)కి, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీల క్వార్టర్ల కేటాయింపును అసెంబ్లీ స్పీకర్ కార్యాలయానికి అప్పగిస్తామని నారాయణ వెల్లడించారు.
మరోవైపు కేంద్ర ప్రభుత్వం పిలుపునిచ్చిన ‘2047 వికసిత్ భారత్’ లక్ష్యానికి అనుగుణంగా, రాష్ట్రంలో స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలను ‘స్వర్ణాంధ్ర విజన్ 2047’ ప్రతిబింబించేలా ఘనంగా నిర్వహించాలని సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు.
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