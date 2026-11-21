ప్రజల భాగస్వామ్యంతో గోదావరి పుష్కరాలు నిర్వహించాలి: సీఎం చంద్రబాబు
Godavari Pushkaralu Arrangements ప్రజల భాగస్వామ్యంతో పుష్కరాలను నిర్వహించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశించారు. స్వచ్ఛంద సంస్థలు, యువత, మహిళా సంఘాల సహకారం తీసుకోవాలని సూచించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 8:13 PM IST
ప్రజల భాగస్వామ్యంతో పుష్కరాలను నిర్వహించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశించారు. స్వచ్ఛంద సంస్థలు, యువత, మహిళా సంఘాల సహకారం తీసుకోవాలని సూచించారు. గోదావరి పుష్కరాలకు 10 కోట్ల మంది భక్తులు వస్తారన్న అంచనాతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భారీ ఏర్పాట్లకు సిద్ధమవుతోంది.
జూన్ 26 నుంచి పుష్కరాలు : పుష్కరాల నిర్వహణకు రూ.3,723 కోట్లకు పైగా వ్యయంతో 22 శాఖల పరిధిలో 4,862 పనులను ప్రతిపాదించారు. ఇప్పటివరకు రూ.2,051 కోట్ల విలువైన 2,260 పనులకు పరిపాలనా అనుమతులు ఇచ్చారు. జూన్ 26 నుంచి జులై 7 వరకు జరిగే పుష్కరాల ఏర్పాట్లపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులతో సమీక్షించారు. గోదావరి పరివాహక ప్రాంతంలోని 440 ఘాట్ల వద్ద భక్తులకు అన్ని మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించనున్నారు.
ట్రాఫిక్ సమస్యలు తలెత్తకుండా : ఇప్పటికే రూ.649 కోట్ల విలువైన 659 పనులు ప్రారంభమయ్యాయి. పారిశుద్ధ్యం , తాగునీరు, లైటింగ్, మరుగుదొడ్ల కోసం మరో రూ.464 కోట్లతో ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశారు. ట్రాఫిక్ సమస్యలు తలెత్తకుండా ప్రత్యామ్నాయ రహదారులు అభివృద్ధి చేయనున్నారు. 268 కిలోమీటర్ల మేర బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. భక్తుల రవాణా కోసం 4 వేల ప్రత్యేక బస్సులు, 649 గ్రీన్ బస్సులు నడపాలని ప్రణాళిక రూపొందించారు. 1,560 ప్రత్యేక రైళ్ల నిర్వహణకు రైల్వేశాఖ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
135 భాషల్లో సేవలందించే ఏఐ చాట్బాట్ : పుష్కరాల పర్యవేక్షణకు ఆధునిక కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. 135 భాషల్లో సేవలందించే ఏఐ చాట్బాట్ను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. అత్యవసర వైద్య సేవల కోసం రాజమహేంద్రవరం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో అదనంగా 100 పడకలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. సర్ ఆర్థర్ కాటన్ బ్యారేజీ ఆధునికీకరణ పనులను 2027 ఏప్రిల్ నాటికి పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. పుష్కరాల కంటే ముందే పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులు పూర్తి చేసి ప్రారంభించాలని సీఎం ఆదేశించారు.
వైభవంగా నిర్వహించేందుకు ప్రణాళికలు : రాజమహేంద్రవరం నుంచి పోలవరం వరకు 40 కిలోమీటర్ల జలమార్గంలో ఆరు ఫ్లోటింగ్ పంటూన్లు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. పర్యావరణ పరిరక్షణకు ప్రాధాన్యమిస్తూ ప్లాస్టిక్ వినియోగం తగ్గించడం, గోదావరి జలాల నాణ్యత కాపాడటంపై దృష్టి పెట్టనున్నారు. గోదావరి నదీ హారతి, సామూహిక కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శన, దీపాలంకరణ, యోగా వంటి ప్రత్యేక కార్యక్రమాలతో పుష్కరాలను వైభవంగా నిర్వహించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు.
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