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నిత్యావసరాల ధరలు పెరగకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాలి : సీఎం చంద్రబాబు

నిత్యావసరాల ధరలు పెరగకముందే అంచనా వేసి ఉత్పత్తి, సరఫరా, మార్కెట్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా చర్యలు చేపట్టాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు.

వ్యవసాయరంగంపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష
వ్యవసాయరంగంపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 8:17 AM IST

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CM Chandrababu Agriculture Review : నిత్యావసరాల ధరలు పెరగకముందే అంచనా వేసి ఉత్పత్తి, సరఫరా, మార్కెట్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా చర్యలు చేపట్టాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. అవసరమైతే మార్కెట్ ఇంటర్వెన్షన్ ద్వారా ధరల్ని అందుబాటులో ఉంచేలా వ్యవస్థను సిద్ధం చేయాలన్నారు. హై రిస్క్‌ ఉద్యాన పంటల రక్షణకు లైఫ్ సేవింగ్‌ కోసం రూ. 190 కోట్లు కేటాయిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఎల్‌నినో ప్రభావంపై రాష్ట్రంలో చేపడుతున్న చర్యలను ప్రతి నెలా కేంద్రానికి తెలపాలని దిశానిర్దేశం చేశారు.

ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష : వ్యవసాయ, అనుబంధ శాఖలపై సీఎం చంద్రబాబు ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు. ద్రవ్యోల్బణం పెరగడానికి కారణాలను అధికారులు ముందుగానే అంచనా వేయాలని సూచించారు. ఉత్పత్తి, డిమాండ్, సరఫరా పరిస్థితులను విశ్లేషించి అనుగుణంగా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. కేంద్రం ప్రకటించిన కనీస మద్దతు ధరలను రాష్ట్రంలో సమర్థంగా అమలు చేయాలని నిర్దేశించారు. రైతులను ఆయా పంటల సాగుకు ప్రోత్సహించడంతో పాటు అవసరమైతే బయ్‌ బ్యాక్ ఒప్పందాలు చేసుకోవాలని సూచించారు. ఆయిల్‌ఫెడ్‌, మార్క్‌ఫెడ్‌, రైతుబజార్లు, రేషన్‌ డిపోలు వంటి వ్యవస్థలను సమర్థంగా వినియోగించాలని ఆదేశించారు.

నిత్యావసరాల ధరలు పెరగకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాలి : సీఎం చంద్రబాబు (ETV Bharat)

రేషన్‌ డిపోల ద్వారా : రైతుబజార్లు, రేషన్‌డిపోల ద్వారా దాదాపు 60 రకాల నిత్యావసర సరకుల్ని అందుబాటులోకి తేవాలని సీఎం సూచించారు. ఉల్లి, కందిపప్పు వంటి వాటిని త్వరలోనే ఈ వ్యవస్థల ద్వారా సరఫరా చేయాలని ఆదేశించారు. రేషన్‌ డిపోల ద్వారా పామాయిల్‌ కూడా అందించే అంశంపై చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. ఉల్లి, మిర్చి వంటి పంటలను సంప్రదాయంగా సాగు చేస్తూ వస్తున్న ప్రాంతాలతో పాటు ఇతర చోట్లా పండించే అవకాశాలను పరిశీలించాలని సూచించారు. రాయితీ విత్తనాలు, అవసరమైన యంత్ర పరికరాలు అందించి అవసరమైన పంటల సాగుకు రైతుల్ని ప్రోత్సహించాలని సీఎం అధికారులకు సూచించారు.

నీటి లభ్యతను బట్టి : రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం పంటల సాగు జరగని 8 లక్షల 61 వేల హెక్టార్లలో వర్షాధార పంటలు వేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం ఆదేశించారు. చిరుధాన్యాలు, రాగులు, కొర్రలు, జొన్న వంటి పంటల్ని ప్రోత్సహించాలని సూచించారు. మొక్కజొన్న, ఉలవల సాగుపైనా ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలన్నారు. సేంద్రియ సాగును మరింత ప్రోత్సహించాలని సూచించారు. హైరిస్క్ ప్రాంతాల్లో నీటి లభ్యతను బట్టి అత్యవసర చర్యలు చేపట్టాలని సీఎం ఆదేశించారు. ఉద్యాన పంటల పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ పంట నష్టం జరగకుండా చూడాలన్నారు. ఎల్‌నినో పరిస్థితుల్లో పంటలకు నీటి కొరత ఏర్పడకుండా ముందస్తు రక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు.

వాతావరణ మార్పుల ప్రభావాన్ని తగ్గించేలా : పశుగ్రాసం కొరత కారణంగా ఎక్కడా పాల ఉత్పత్తి తగ్గకూడదని సీఎం స్పష్టం చేశారు. వర్షపాతం, సాగు పరిస్థితులు, నీటి లభ్యతపై ఆయా శాఖలు నిరంతరం సమాచారాన్ని సేకరించాలని సూచించారు. ప్రతికూల పరిస్థితులు ఎదురయ్యే ప్రాంతాలను ముందుగానే గుర్తించి తగిన చర్యలు చేపట్టాలని అన్నారు. పంటల పరిస్థితిపై క్షేత్రస్థాయి సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు ప్రభుత్వానికి అందించాలని చెప్పారు. అవసరమైన కేంద్ర సహకారం పొందేందుకు రాష్ట్ర పరిస్థితులపై సమగ్ర వివరాలు పంపాలని సూచించారు. వాతావరణ మార్పుల ప్రభావాన్ని తగ్గించేలా వ్యవసాయ, సాగునీటి, ఉద్యాన శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. రైతులకు ముందస్తు సమాచారం అందించి నష్టాన్ని తగ్గించే చర్యలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని స్పష్టం చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ మైక్రో ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టుకు ఐ.ఎస్​.ఎస్​.సీ.ఏ గ్లోబల్ అవార్డు-2026 రావడంపై సీఎం చంద్రబాబు అధికారులను అభినందించారు.

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TAGGED:

ESSENTIAL COMMODITIES
HORTICULTURE CROPS RS 190 CRORE
EL NINO MEASURES AP
RYTHU BAZAR
CM CHANDRABABU AGRICULTURE REVIEW

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