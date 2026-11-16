ఏపీకి 'అక్వాన్' తుపాను ముప్పు - ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చంద్రబాబు సూచన
Chandrababu Review on Cyclone Akvan: ఏపీ వైపు అక్వాన్ తుపాను దూసుకొస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే అధికారులతో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్షించారు. పరిస్థితిని అంచనా వేస్తూ ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సీఎం సూచించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 5:10 PM IST|
Updated : November 16, 2026 at 5:19 PM IST
బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండం కొనసాగుతోంది. ఆరు గంటలుగా 17 కిలోమీటర్ల వేగంతో కదులుతోంది. ప్రస్తుతం చెన్నైకు 650 కిలోమీటర్లు, విశాఖకు 730 కిలోమీటర్లు, ఒడిశాలోని గోపాల్పూర్కు 850 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమైంది. బంగాళాఖాతంలో ఇవాళ సాయంత్రానికి తుపానుగా బలపడే అవకాశం ఉంది. రేపు (మంగళవారం) పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర తుపానుగా మారే అవకాశం ఉంది.
ఈ నెల 20న మధ్యాహ్నానికి అతి తీవ్ర తుపానుగా మారే అవకాశం ఉంది. నెల్లూరు-తుని మధ్య అతి తీవ్ర తుపానుగా తీరం దాటే అవకాశం ఉంది. దీనికి అక్వాన్గా ఇరాన్ నామకరణం చేసింది. ఈ క్రమంలోనే జాలర్లు సముద్రంలో వేటకు వెళ్లరాదని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది. కోస్తాంధ్రలో ఈ నెల 19, 20న భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలతో పాటు కొన్నిచోట్ల అత్యంత భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని సూచించింది. తీరప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించింది. ప్రజలు, రైతులు ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించింది.
ఈ నేపథ్యంలోనే బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న తీవ్ర వాయుగుండంపై సచివాలయంలోని ఆర్టీజీఎస్ కేంద్రం నుంచి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. సాయంత్రానికి తుపానుగా బలపడే సూచనలున్నాయని అధికారులు ఆయనకు వివరించారు. ఈ నెల 19, 20 తేదీల్లో కోస్తాంధ్ర తీరంలో వర్ష సూచనలు ఉన్నట్లు చెప్పారు. ఈ క్రమంలో స్పందించిన చంద్రబాబు పరిస్థితిని అంచనా వేస్తూ ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
క్షేత్రస్థాయిలో పక్కాగా అమలు చేయాలి : కేంద్ర బృందం సిఫారసులను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని చంద్రబాబు సూచించారు. వాటిని క్షేత్రస్థాయిలో పక్కాగా అమలు చేయాలని స్పష్టంచేశారు. అర్నబ్ తరహాలోనే అక్వాన్ తుపాను ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని, కోనసీమ, కాకినాడ, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు సహా వివిధ జిల్లాల్లో ప్రభావం ఉంటుందని అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు.
మరోవైపు అక్వాన్ తుపాను దృష్ట్యా రైతులు, జాలర్లు అప్రమత్తంగా ఉండాలని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు పేర్కొన్నారు. తుపాను ప్రభావంతో పంటలకు నష్టం జరగకుండా చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 23.87 లక్షల హెక్టార్ల పంటలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టినట్లు తెలిపారు. తీరప్రాంత 10 జిల్లాల్లో 9.51లక్షల హెక్టార్ల పంటల రక్షణకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామని చెప్పారు. 16 జిల్లాల్లోని 2.69 లక్షల హెక్టార్ల ఉద్యాన పంటలపై పర్యవేక్షణ ఉంటుందని అన్నారు. కోతకు సిద్ధమైన పంటలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని సూచించారు. ఇప్పటికే 30,635 బోట్లు సురక్షితంగా తీరం చేరాయని వివరించారు. ఉద్యాన పంటలకు నష్టం జరిగితే వారంలో పూర్తి వివరాలు ఇవ్వాలని అచ్చెన్నాయుడు వెల్లడించారు.
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