అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించాలి - ప్రజాసంతృప్తే నాకు కొలమానం: సీఎం చంద్రబాబు
చంద్రబాబు అధ్యక్షతన రెండు రోజుల కలెక్టర్ల సదస్సు - ప్రస్తుతం రూ.9.74 లక్షల కోట్ల అప్పులు - గత ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకాల నిధులను మళ్లించారన్న సీఎం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 7, 2026 at 12:48 PM IST
CM Chandrababu Directs 7th Collectors Conference: ఆర్థిక అసమానతలు లేని సమాజ నిర్మాణమే లక్ష్యంగా అనేక విధానాలు తీసుకొచ్చామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. వాటిని సమర్థంగా అమలు చేయాల్సిన బాధ్యత యంత్రాంగానిదేనని స్పష్టం చేశారు. సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన సచివాలయంలో రెండు రోజుల కలెక్టర్ల సదస్సు ప్రారంభమైంది. బిజినెస్ రిఫార్మర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డు దక్కినందున సీఎం చంద్రబాబుకు అంతా అభినందనలు తెలిపారు. మంత్రులు, ఉన్నతాధికారులు, కలెక్టర్లు స్టాండింగ్ ఓవేషన్తో గౌరవం వ్యక్తం చేశారు. అనంతరం సీఎస్ సాయిప్రసాద్, మంత్రులు అనగాని సత్యప్రసాద్, పయ్యావుల కేశవ్ ప్రారంభ ఉపన్యాసాలు చేశారు.
అనంతరం మాట్లాడిన చంద్రబాబు ఇటీవల వెలువడిన 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఫలితాలను అధికారుల దృష్టికి తెచ్చారు. ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చడం ఎంత ముఖ్యమో చేసిన పనిని ప్రజలకు తెలియజేయడం అంతకంటే ముఖ్యమని మంత్రులు, అధికారులకు హితబోధ చేశారు. రాష్ట్రాన్ని పునర్నిర్మిస్తామని ప్రజలకు హామీ ఇచ్చామని గుర్తు చేశారు. ఆ దిశగా సంక్షేమం, అభివృద్ధి పనులతో రాష్ట్రాన్ని ట్రాక్లో పెట్టామన్నారు.
స్వర్ణాంధ్ర పది సూత్రాలు: పరిపాలనలో ప్రభుత్వ సమర్థతను మరింత మెరుగుపరిచేలా కీలక చర్చలు జరిగాయి. అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాల అమలు పురోగతిని సమీక్షించడమే లక్ష్యంగా కలెక్టర్ల సదస్సు జరగనుంది. నేడు స్వర్ణాంధ్ర పది సూత్రాలు, జిల్లాల వారీగా జీఎస్డీపీ గ్రోత్, కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకాలు, ఫిర్యాదుల పరిష్కారం, పెట్టుబడులు పెట్టిన కంపెనీల గ్రౌండింగ్, ఫైళ్ల క్లియరెన్స్, ఆర్టీజీఎస్ అంశాలపై సమీక్షించనున్నారు. తమ తమ జిల్లాల్లో వివిధ అంశాల్లో అవలంబిస్తున్న బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ను, 4 జిల్లాల కలెక్టర్లు సదస్సులో ప్రజెంట్ చేయనున్నారు.
విజన్ 2047 లక్ష్యాలు: గత రెండు కలెక్టర్ల సమావేశంలో ప్రజెంట్ చేసిన బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అమలు ఏ మేరకు వచ్చిందనే అంశంపై, జీఎస్డీపీ గ్రోత్, జిల్లాల వారీ జీఎస్డీపీ అంచనాలపై ముఖ్యమంత్రి సమీక్షించారు. జీఎస్డీపీ గ్రోత్ పై వాణిజ్య పన్నుల శాఖ చీఫ్ కమిషనర్ బాబు.ఏ, ఆర్థిక శాఖ ఉన్నతాధికారులు పీయూష్ కుమార్, రోనాల్డ్ రోస్, వినయ్ చంద్ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్లు ఇచ్చారు. కలెక్టర్ల కాన్ఫరెన్సులో సింగపూర్ పర్యటన అధ్యయనాలను మంత్రులు అందించారు. మంత్రులు అచ్చెన్నాయుడు, నారాయణ, అనిత, సత్యకుమార్ యాదవ్, అనగాని, బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి సింగపూర్ ట్రైనింగ్ వివరాలపై ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. స్వర్ణాంధ్ర విజన్ 2047 లక్ష్యాలు, విద్య-వైద్యం, పెట్టుబడుల గ్రౌండింగ్, జలధార వంటి అంశాలపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్షించనున్నారు.
‘ప్రజా సంతృప్తే నాకు కొలమానం. ప్రస్తుతం రూ.9.74 లక్షల కోట్ల అప్పులు ఉన్నాయి. గత ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకాల నిధులను దారి మళ్లించింది. దీంతో కేంద్రం నిధులు ఇవ్వడం ఆపేసింది. రాష్ట్రాన్ని పునర్నిర్మాణం చేస్తామని ఎన్నికల్లో హామీ ఇచ్చాం. గత ప్రభుత్వ హయాంలో అభివృద్ధి ఆగిపోయింది. అభివృద్ధి లేకుంటే సంపద లేదు - సంపద లేకుంటే సంక్షేమం లేదు. రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ పెట్టుబడులను రాష్ట్రానికి తీసుకురాగలిగాం. పెట్టుబడుల కోసం 28 ఉత్తమ విధానాలు తీసుకొచ్చాం. గ్రీన్ ఎనర్జీ, డేటా సెంటర్ పెట్టుబడులకు ఏపీ గమ్యస్థానంగా మారింది. దేశంలో ఉన్న అతిపెద్ద కంపెనీలన్నీ ఏపీలో ఏర్పాటు కాబోతున్నాయి. వారానికో కంపెనీ తీసుకొస్తున్నాం. రోజుకో శంకుస్థాపన చేస్తున్నాం. ప్రజల కోసం పనిచేసే వ్యక్తులు ఎవరూ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు’’. -చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి
దేశానికి జాతీయ గీతాన్ని అందించిన రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ జయంతి సందర్భంగా ఆయన స్మృతికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నివాళులర్పించారు. దేశభక్తునిగా, సాహితీవేత్తగా, విద్యావేత్తగా రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ దేశ సంస్కృతిని, సామాజిక ఔన్నత్యాన్ని విశ్వవ్యాప్తం చేశారని సీఎం కొనియాడారు.
