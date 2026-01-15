ETV Bharat / state

ప్రతి కుటుంబానికి నెలకు రూ.40వేల ఆదాయమే లక్ష్యం: సీఎం చంద్రబాబు

సీఎం స్వగ్రామం నారావారిపల్లెలో సంక్రాంతి సందడి- వర్క్‌ఫ్రమ్‌ హోమ్‌ ఫెసిలిటీ సెంటర్‌ ఏర్పాటుపై ప్రధానంగా చర్చ- సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీర్ల కోసం కార్పొరేట్‌ స్థాయి వసతులు కల్పించాలని సూచన

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 15, 2026 at 11:47 AM IST

CM Directions to Officials Target is Income of Rs 40thousand Per Family : నారావారిపల్లె క్లస్టర్‌లోని ప్రతి కుటుంబానికీ నెలకు రూ.30-40 వేల ఆదాయం సమకూరేలా ప్రణాళికలు రచించాలని అధికారులను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశించారు. సంక్రాంతి వేళ తిరుపతి జిల్లా నారావారిపల్లెలో ఓవైపు నారా, నందమూరి కుటుంబాల ఆత్మీయ కలయికతో పండగ వాతావరణం నెలకొనగా మరోవైపు ముఖ్యమంత్రి అభివృద్ధి మంత్రం పఠించారు. పర్యటనలో రెండోరోజైన బుధవారం కుటుంబసభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతూనే సుమారు 3 గంటలు అధికారులతో సమీక్షించారు. రాబోయే ఏడాదిలో నారావారిపల్లె క్లస్టర్‌ను ఎలా అభివృద్ధి చేయాలన్న అంశంపై అధికారులకు స్పష్టమైన విజన్‌ను, వినూత్న ఆలోచనలను అందించారు.

గ్రామీణ ఒడిలో కో-వర్కింగ్‌ స్పేస్‌ : ముఖ్యమంత్రి వెల్లడించిన కీలక ఆలోచనల్లో ‘వర్క్‌ఫ్రమ్‌ హోమ్‌’ ఫెసిలిటీ సెంటర్‌ ప్రధానమైనది. సొంతూళ్లకు వచ్చి ఇంటినుంచే పని చేసుకునే సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీర్ల కోసం కార్పొరేట్‌ స్థాయి వసతులు కల్పించాలని సూచించారు. ఇంట్లో ఇంటర్నెట్, ఇతర సౌకర్యాలు లేనివారి కోసం బ్రాడ్‌బ్యాండ్, క్యాబిన్లు, క్యాంటీన్‌ (టీ, స్నాక్స్‌) సదుపాయాలతో కూడిన ‘కో-వర్కింగ్‌ స్పేస్‌’ ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు. వారి ఆరోగ్య పరిరక్షణ కోసం వాకింగ్‌ట్రాక్‌లు, యోగా, నేచురోపతి వంటి సౌకర్యాలు కల్పించాలని సూచించారు.

పర్యాటకరంగానికి ఊతమిచ్చేలా దిశానిర్దేశం- సఫారీ అనుభూతి : తిరుపతి పరిధిలో పర్యాటకరంగానికి ఊతమిచ్చేలా దిశానిర్దేశం చేశారు. అవిలాల చెరువును హైదరాబాద్‌లోని ట్యాంక్‌బండ్, నెక్లెస్‌రోడ్‌ తరహాలో సుందరీకరించాలని, చుట్టూ పచ్చదనం, వాకింగ్‌ట్రాక్‌లతో ఆహ్లాదకరంగా తీర్చిదిద్దాలని ఆదేశించారు. తిరుపతి జూపార్క్‌ పరిధిని విస్తరించి కల్యాణి డ్యామ్‌ వరకు అటవీలో సఫారీని తలపించేలా అభివృద్ధి చేయాలన్నారు.

తిరుపతి అవసరాలకు కపిలతీర్థం నీరు : సాగునీటి సరఫరాలో జాప్యాన్ని నివారించేందుకు కాలువల తవ్వకాలకు స్వస్తి పలకాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. నేరుగా పైపులైన్ల ద్వారా నీటిని లిఫ్ట్‌ చేసి చెరువులు నింపాలని ఆదేశించారు. మూలపల్లి చెరువు నుంచి కల్యాణి డ్యామ్, కొటాల చెరువు వరకు అనుసంధానం చేయాలన్నారు. కపిలతీర్థం నుంచి వృథాగా పోతున్న నీటిని ఒడిసిపట్టి తిరుపతి అవసరాలకు మళ్లించేలా ప్రాజెక్ట్‌ రూపొందించాలన్నారు. ఇక్కడి మామిడి రైతులు ఎగుమతి నాణ్యతతో పంటలు పండించాలని, వారికి సర్టిఫికేషన్‌ ద్వారా మార్కెట్లో అధిక ధర (రూ.10 అదనంగా) దక్కేలా చూడాలన్నారు. తద్వారా ప్రతి ఇంటికీ నెలకు రూ.30-40 వేల ఆదాయం సమకూరేలా ప్రణాళికలు రచించాలని ఆదేశించారు. పుల్లయ్యగారిపల్లెలో సోలార్‌ విద్యుత్‌ ప్రాజెక్టు అమలు చేయాలని సూచించారు.

సంప్రదాయాలను మర్చిపోకుండా పండగలను జరుపుకోవాలి : సూర్యుడు మకరరాశిలోకి ప్రవేశించే పవిత్ర పుణ్యకాలం ‘మకర సంక్రాంతి’ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని రాష్ట్ర ప్రజలకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఈ విశిష్టమైన పండగ అందరి జీవితాల్లో సుఖ సంతోషాలను, సరికొత్త వెలుగులను నింపాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ సమాజం ఎంత ఆధునికతను సంతరించుకున్నా, మన మూలాలు, ఆ గొప్ప సంప్రదాయాలను మర్చిపోకుండా పండగలను జరుపుకోవాలని కోరారు. మన పల్లెసీమలు పాడిపంటలతో ఎప్పుడూ కళకళలాడుతుండాలని, గ్రామీణ ఆర్థికవ్యవస్థ పరిపుష్టం కావాలి’ అని ఆకాంక్షించారు. ‘‘రైతన్నలు ఆనందంగా ఉండాలి. అందుకు అనువైన పథకాలతో ప్రభుత్వం మరింత బాధ్యతతో వ్యవహరిస్తుంది’’ అని సీఎం ‘ఎక్స్‌’లో పేర్కొన్నారు.

