రాజధాని నిర్మాణ సంస్థల ప్రతినిధులతో సీఎం సమీక్ష - పనులు వేగవంతం చేయాలని ఆదేశాలు
రాజధాని నిర్మాణ పనుల్లో వేగం పెరగాలన్న సీఎం- స్పీడ్, క్వాలిటీ, డెలివరీ లక్ష్యంగా పనులు జరగాలని స్పష్టీకరణ - స్వయంగా రాజధాని పనులు పరిశీలిస్తానన్న చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 12:10 PM IST
CM review On Amaravati Captial Works: దేశం గర్వపడేలా అమరావతిని నిర్మిస్తున్నామని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. నిర్మాణ పనుల వేగాన్ని పెంచాలని, ప్రాజెక్టులను నిర్ణీత గడువు కంటే ముందే పూర్తి చేయాలని ఆయన ఆదేశించారు. అమరావతి నిర్మాణ పురోగతిపై కాంట్రాక్టు సంస్థల ప్రతినిధులతో సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు.
గతంతో పోల్చితే పనుల్లో వేగం కొంత మేర పెరిగినా ఇంకా వేగం పెంచాలని తేల్చిచెప్పారు. ఒక నిర్మాణ సంస్థగా రాజధాని పనులు చేపట్టడం గొప్ప అవకాశమని, ఆ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సీఎం సూచించారు. ఆర్థికంగా ఎటువంటి సమస్యలు లేకుండా ప్రభుత్వం చూస్తున్న నేపథ్యంలో పనుల్లో ఎక్కడా జాప్యం జరగొద్దని స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం రూ.50,999 కోట్ల విలువైన పనులను కాంట్రాక్టు సంస్థలకు అప్పగించినట్లు అధికారులు ఆయనకు వివరించారు. గృహనిర్మాణం, ట్రంక్ మౌలిక సదుపాయాలు, ఎల్పీఎస్ (LPS) మౌలిక సదుపాయాల నుంచి అసెంబ్లీ, హైకోర్టు, సచివాలయ టవర్ల వంటి ఐకానిక్ కట్టడాల వరకు అన్ని నిర్మాణ ప్రాజెక్టులు వేగంగా సాగుతున్నాయని అధికారులు తెలిపారు.
నెలకు 7 శాతం వరకు పనులు పూర్తి : రాజధానిలో 95 ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి పనులు చేపట్టగా, నెలకు కనీసం 7.92 శాతం పనులు జరగాలని సూచించారు. భూసేకరణ, నిధుల సమీకరణ, అనుమతులు, డిజైన్లు వంటి అంశాల్లో అన్ని శాఖలు, ఉన్నతాధికారులు సమన్వయంతో పనిచేయాలని ఆదేశించారు. అమరావతి అంటే కేవలం 29 గ్రామాల సమాహారంగా కాకుండా విజయవాడ, గుంటూరుతో కలిపి చూడాలన్నారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో మౌలిక వసతుల ప్రాజెక్టు పనులు జరగాలన్నారు. రోడ్ల నిర్మాణంతో పాటు పచ్చదనం పెంపుపైనా దృష్టి పెట్టాలని వివరించారు. తాను కూడా స్వయంగా రాజధాని పనులను పరిశీలిస్తానని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు.
రాజధాని నిర్మాణానికి ఆటంకాలు : పనులను వేగవంతం చేయడానికి అవసరమైన మానవ వనరులు, యంత్రాలు, ఇతర సామగ్రిని ముందుగానే సిద్ధం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రస్తుతం నిర్మాణ పనుల్లో 26,924 మంది కార్మికులు, 5,140 భారీ యంత్రాలు నిమగ్నమై ఉన్నాయని మంత్రి నారాయణ ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. భవిష్యత్తు కోసం నిర్మితమవుతున్న అమరావతి నగర నిర్మాణంలో తమవంతు కృషి చేశామన్న గుర్తింపును కాంట్రాక్టర్లు పొందేలా పనులు జరగాలని ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. రాజధాని నిర్మాణ పనులకు ఆటంకం కలిగించేలా కొందరు వ్యక్తులు ఉద్దేశపూర్వకంగా న్యాయపరమైన అడ్డంకులు సృష్టిస్తుండటంపై ఆయన అసహనం వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్ర ప్రజల ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ముందుకు సాగాల్సిన అవసరాన్ని ముఖ్యమంత్రి నొక్కి చెప్పారు.
రాజధాని అమరావతి నిర్మాణ పనుల్లో వేగం మరింత పెరగాలని, అనుకున్న సమయానికి పూర్తి కావాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులను ఆదేశించారు. స్పీడ్, క్వాలిటీ, డెలివరీ లక్ష్యంగా రాజధాని పనులు జరగాలని అన్నారు. రాజధానిలో 95 ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి రూ.50,999 కోట్ల విలువైన… pic.twitter.com/axSORPjjhX— CMO Andhra Pradesh (@AndhraPradeshCM) July 28, 2026
అసెంబ్లీ, హైకోర్టు, సచివాలయ టవర్లు, అలాగే కార్యదర్శులు, ప్రధాన కార్యదర్శుల నివాసాలు, రోడ్లు, మౌలిక సదుపాయాల కల్పనపై చంద్రబాబు పలు సూచనలు చేశారు. పనులు పూర్తయిన తర్వాత రాజధాని నగర నిర్మాణాలను ప్రారంభించడానికి ప్రధానమంత్రి మోదీని ఆహ్వానిస్తామని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. నిర్మాణ వేగాన్ని కొనసాగిస్తూనే, నాణ్యత విషయంలో ఎటువంటి రాజీ పడకూడదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అలాగే, ఎల్&టి (L&T), షాపూర్జీ పల్లోంజీ, మేఘా ఇంజనీరింగ్, ఎన్సిసి (NCC), బిఎస్ఆర్ (BSR), కెఎంవి (KMV) వంటి వివిధ కాంట్రాక్టింగ్ సంస్థల ప్రతినిధులకు, తమ ప్రాజెక్టుల అమలులో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై ముఖ్యమంత్రి దిశానిర్దేశం చేశారు.
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