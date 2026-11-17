'ఏపీకి ఆర్థిక సాయం అందించండి' - నిర్మలా సీతారామన్కు సీఎం చంద్రబాబు విజ్ఞప్తి
CM Chandrababu Delhi Tour: దిల్లీలో సీఎం చంద్రబాబు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్తో సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా రాయలసీమ హార్టీకల్చర్ హబ్ ప్రాజెక్టుపైతో పాటు పలు అంశాలపై చర్చించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 4:58 PM IST
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దిల్లీలో పర్యటిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే చంద్రబాబు, కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్తో భేటీ అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా కేంద్రం నుంచి ఏపీకి అందాల్సిన ఆర్థిక సాయం, రాయలసీమ అభివృద్ధికి కీలకమైన హార్టికల్చర్ హబ్ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన అంశాలపై కీలక చర్చలు జరిపారు. రాయలసీమ హార్టికల్చర్ హబ్కు సంబంధించి ఇప్పటికే సిద్ధం చేసిన ప్రతిపాదనలను కార్యరూపంలోకి తీసుకురావాలని నిర్మలా సీతారామన్ను సీఎం కోరారు.
వరుస తుపాన్లు, ఎల్నినో ప్రభావంతో రాష్ట్రం ఎదుర్కొంటున్న నష్టాలు, ఆర్థిక ఇబ్బందులను నిర్మలా సీతారామన్ దృష్టికి చంద్రబాబు తీసుకెళ్లారు. అర్నబ్, మురసు తుపాన్ల వల్ల జరిగిన నష్టంపై ఇప్పటికే కేంద్రానికి సమగ్ర వివరాలు పంపామని గుర్తు చేశారు. ఎల్నినో పరిస్థితుల కారణంగా తలెత్తిన సమస్యలను కూడా వివరించి ఏపీకి అవసరమైన ఆర్థిక సాయం అందించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.