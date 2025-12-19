కేంద్రమంత్రులతో సీఎం చంద్రబాబు భేటీ - పలు పథకాలకు నిధులు కేటాయించాలని విజ్ఞప్తి
సాస్కీ కింద రూ.10,054 కోట్లు, రాయలసీమను హార్టికల్చర్ హబ్గా మార్చేందుకు రూ.41 వేల కోట్లు - 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి జల్ జీవన్ మిషన్ అమలు కోసం రాష్ట్రానికి అదనంగా నిధులు కోరిన సీఎం
CM Chandrababu Meet With Several Union Ministers in Delhi : దిల్లీ పర్యటనలో సీఎం చంద్రబాబు బిజీబిజీగా ఉన్నారు. గురువారం రాత్రి దిల్లీకి చేరుకున్న చంద్రబాబు ఈ రోజు కేంద్రమంత్రులతో భేటీ అవుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆయన ముందుగా కేంద్ర జల్శక్తిశాఖ మంత్రి సీఆర్ పాటిల్తో సమావేశమయ్యారు. ఆ తర్వాత కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్తో భేటీ అయ్యారు.
ఏపీ అభివృద్ధికి సహకరించాలి : కేంద్రమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్తో సమావేశమైన చంద్రబాబు బృందం పూర్వోదయ, సాస్కీ పథకాల ద్వారా నిధులు అందించి ఏపీ అభివృద్ధికి సహకరించాలని కోరారు. రాయలసీమను హార్టికల్చర్ హబ్గా తీర్చిదిద్దేందుకు వచ్చే బడ్జెట్లో నిధులు కేటాయించాలని, పోలవరం-నల్లమల సాగర్ ప్రాజెక్టుకు చేయూత అందించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. రాష్ట్రంలో మూడు వర్కింగ్ ఉమెన్ హాస్టళ్ల నిర్మాణాల పూర్తికి నిధులివ్వాలన్నారు. సాస్కీ కింద రెండో విడత రూ.10,054 కోట్ల నిధులు మంజూరు చేయాలని, మౌలిక సదుపాయాల నిర్మాణానికి నిధులు కీలకమన్నారు.
నిధులు కీలకం: రాయలసీమను హార్టికల్చర్ హబ్గా మార్చేందుకు రూ.41 వేల కోట్ల ఆర్థిక సహకారం అవసరమని, కేంద్ర బడ్జెట్లో రాయలసీమ హార్టికల్చర్ డెవలప్మెంట్ ప్యాకేజీ ప్రకటించాలని ప్రతిపాదించారు. పోలవరం-నల్లమల సాగర్ లింక్ ప్రాజెక్టును 3 దశలుగా చేపట్టేందుకు అయ్యే వ్యయాన్ని వివరిస్తూ ఆర్థికమంత్రికి సీఎం లేఖ అందించారు. ప్రాజెక్టును చేపట్టేందుకు ఇప్పటికే జలహారతి కార్పొరేషన్ను ఏర్పాటు చేసినట్లు వెల్లడించారు. ప్రాథమిక ప్రాజెక్టు రిపోర్టును కూడా కేంద్ర జలశక్తి శాఖకు సమర్పించినట్లు తెలిపారు.
కేంద్ర జలశక్తి మంత్రితో చర్చలో భాగంగా ఆయన పోలవరం సహా రాష్ట్రంలోని నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన అనుమతులు, వివిధ పథకాలకు నిధుల విడుదల గురించి మాట్లాడారు. ప్రత్యేకించి విభజన హామీల్లో భాగంగా ఆమోదం పొందిన ప్రాజెక్టులకు తక్షణమే ఆర్థిక సాయం అందించాలని, పెండింగ్ అంశాలపై ఉన్నతస్థాయి సమావేశం నిర్వహించాలని కోరారు.
అదనంగా రూ.1,000 కోట్ల ప్రతిపాదన : రాష్ట్రానికి నీటి భద్రత అత్యంత కీలక అంశమని రాష్ట్రంలో సాగు, తాగునీటి అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని కేంద్రం సానుకూల నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని చంద్రబాబు విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రాజెక్టులపై కేంద్ర-రాష్ట్ర సమన్వయం మరింత బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి జల్ జీవన్ మిషన్ అమలు కోసం రాష్ట్రానికి అదనంగా రూ.1,000 కోట్లు కేటాయించాలని సీఎం కోరారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వాటాగా రూ.524.41 కోట్లు ఖర్చు చేశామని దీనికి సంబంధించిన కేంద్ర వాటా నిధులను కూడా విడుదల చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. సీఎం వెంట కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, ఏపీ మంత్రులు నిమ్మల రామానాయుడు, పయ్యావుల కేశవ్, పలువురు ఎంపీలు ఉన్నారు.
షిప్బిల్డింగ్ రంగం బలోపేతం : కేంద్ర పోర్టులు, షిప్పింగ్, జలరవాణా, ఆయుష్ శాఖల మంత్రి సర్బానంద సోనోవాల్ను కలిసిన సీఎం చంద్రబాబు దుగరాజపట్నం షిప్బిల్డింగ్ క్లస్టర్, ఫిషింగ్ హార్బర్లకు కేంద్ర సాయంపై చర్చించారు. 'చిప్ టు షిప్' విజన్కు అనుగుణంగా షిప్బిల్డింగ్ రంగం బలోపేతం చేయాలని వినతి పత్రం అందజేశారు. దుగరాజపట్నంలో నేషనల్ మెగా షిప్బిల్డింగ్, షిప్ రిపేర్ క్లస్టర్ అభివృద్ధికి సహకరించాలని, దాని ఏర్పాటు కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తి సన్నద్ధంగా ఉన్నామన్నారు.
ఈ ప్రాజెక్టు కోసం 3,488 ఎకరాల భూమి సమకూర్చేందుకు అంగీకారం లభించిందన్నారు. ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన టెక్నో ఎకనామిక్ ఫీజిబిలిటీ రిపోర్ట్ సిద్ధమైందన్నారు. ఫేజ్-1లో చేపట్టిన 4 ఫిషింగ్ హార్బర్లకు అదనపు నిధులు కేటాయించాలని కోరారు. జువ్వలదిన్నె హార్బర్కు మాత్రమే కేంద్రం నుంచి రూ.138.29 కోట్లు మంజూరయ్యాయని వెల్లడించారు. ఇప్పటివరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.782.29 కోట్లు ఖర్చు చేసిందని వివరించారు. మిగిలిన మూడు హార్బర్లకు కేంద్ర సాయం ఇంకా అందలేదన్నారు. ఫేజ్-1 పూర్తి కోసం ఇంకా రూ.440.91 కోట్లు అవసరం ఉందని తెలిపారు. వాడరేవు ఫిషింగ్ హార్బర్ నిర్మాణానికి, సహా సాగరమాల పథకం కింద రూ.150 కోట్లు మంజూరు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. మొత్తం రూ.590.91 కోట్లు కేంద్రం నుంచి సహాయంగా అందాల్సి ఉందని విరించారు. అనంతరం కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి మనోహర్లాల్ ఖట్టర్తో సీఎం భేటీ అయ్యారు.
టీడీపీ ఎంపీలతో సీఎం చర్చ : రాష్ట్రంలో చేపడుతున్న సంక్షేమ పథకాల విషయంలో జగన్కి ఎదురుదెబ్బలే ఎక్కువగా తగులుతున్నాయని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించారు. దిల్లీ పర్యటనలో ఉన్న ఆయన రాష్ట్రానికి చెందిన కూటమి ఎంపీలతో సమావేశమయ్యారు. టీడీపీ పార్లమెంటరీ పార్టీ కార్యాలయంలో సుమారు 40 నిమిషాల పాటు వివిధ అంశాలపై వారితో మాట్లాడారు.
ఒక్క వైద్య కళాశాలల పీపీపీ వ్యవహారం మాత్రమే వైఎస్సార్సీపీకి దొరికిందన్నారు. ఆ విషయంలో కూడా ప్రజలు వాళ్లకి అవకాశం ఇవ్వలేదని, కోటి సంతకాల పేరుతో డ్రామా చేయాలని జగన్ చూశారని ధ్వజమెత్తారు. కానీ అది కూడా ఫెయిలైందని, దిల్లీ స్థాయిలోనూ పీపీపీ విధానంపై ఎంపీలు అధ్యయనం చేయాలని చంద్రబాబు సూచించారు. ప్రస్తుతం దిల్లీ, గుజరాత్ రాష్ట్రాల్లో పీపీపీ పద్ధతిలో ఆస్పత్రులు నడుస్తున్న విషయాన్ని పలువురు ఎంపీలు సీఎంకు వివరించారు. మనకు గుర్తింపు పెరుగుతున్న కొద్దీ బాధ్యత ఎక్కువ అవుతుందని చంద్రబాబు అన్నారు. మరింత బాధ్యతతో పని చేయాల్సిన అవసరముందని చెప్పారు.
బొబ్బిలి వీణతో సత్కారం : ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దిల్లీ చేరుకున్న తర్వాత విమానాశ్రయంలో చంద్రబాబును ఎంపీలు ఘనంగా సన్మానించారు. ‘బిజినెస్ రిఫార్మర్ ఆఫ్ ది ఇయర్’ అవార్డుకు ఎంపిక కావడంపై శుభాకంక్షలు తెలిపారు. సీఎం చంద్రబాబును బొబ్బిలి వీణతో తెలుగుదేశం పార్టీ ఎంపీలు సత్కరించారు. ఈ సందర్భంగా కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడుకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలను సీఎం తెలియజేశారు. విమానాశ్రయంలోనే రామ్మోహన్నాయుడితో సీఎం కేక్ కట్ చేయించారు.
