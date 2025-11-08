ETV Bharat / state

రాజధానిలో రూ.99.62 కోట్లతో 'క్వాంటమ్‌ కంప్యుటేషన్‌ సెంటర్‌' ఏర్పాటు

ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన జరిగిన సీఆర్‌డీఏ సమావేశంలో ఆమోదముద్ర - అమరావతి నిర్మాణానికి మంజూరైన మరో రూ.9 వేల కోట్ల రుణం

Quantum Computation Center in amaravati
Quantum Computation Center in amaravati (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 8, 2025 at 10:23 AM IST

Quantum Computation Center in amaravati: రాజధానిలో అమరావతి క్వాంటమ్‌ కంప్యుటేషన్‌ సెంటర్‌ (AQCC) భవనాన్ని రూ.99.62 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించనున్నారు. దీనికే అయ్యే పన్నులు, ఇతర వ్యయాలు కలిపి అది రూ.125 కోట్లకు చేరుతుందని అంచనా. శుక్రవారం సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన జరిగిన సీఆర్‌డీఏ సమావేశంలో దీనికి ఆమోద ముద్ర వేశారు. ఇప్పటికే అమరావతిలో క్వాంటమ్‌ టెక్నాలజీ క్యాంపస్‌ నిర్మించేందుకు ప్రభుత్వం 50 ఎకరాల భూమి కేటాయించింది. దానిలో 2 ఎకరాల్లో ఏక్యూసీసీ భవనాన్ని నిర్మించనున్నారు.

దీని నిర్మాణ బాధ్యతను సీఆర్‌డీఏకు అప్పగించారు. ఆ భవనం నిర్మిత ప్రాంతం 45 వేల చదరపు అడుగులు విస్తీర్ణంలో ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఎన్‌బీసీ, బీఐఎస్, గృహ/ఐజీబీసీ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా దీన్ని నిర్మించనున్నారు. క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్లను నియంత్రిత వాతావరణంలోనే ఉంచాలి. భవన నిర్మాణానికి అయ్యే ఖర్చులో 70 శాతం నియంత్రిత వాతావరణానికి అవసరమైన ప్రత్యేక సదుపాయాలు, సేవల కోసమే వెచ్చించనున్నారు. భవన నిర్మాణానికి అయ్యే నిధులను ఐటీశాఖ ద్వారా ప్రభుత్వం సమకూరుస్తుంది.

మరో రూ.9 వేల కోట్ల రుణం: రాజధాని నిర్మాణానికి మరో రూ.9 వేల కోట్ల రుణం మంజూరైంది. నేషనల్‌ బ్యాంక్‌ ఫర్‌ ఫైనాన్సింగ్‌ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌ అండ్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ (NABFID) రూ.7,500 కోట్లు, ఆంధ్రప్రదేశ్‌ పవర్‌ ఫైనాన్స్‌ కార్పొరేషన్‌ (APPFCL) రూ.1,500 కోట్లు రుణం మంజూరు చేశాయి.

రూ.7,500 కోట్ల రుణం మంజూరుకు సంబంధించిన పత్రాలను ఎన్‌ఏబీఎఫ్‌ఐడీ డిప్యూటీ మేనేజింగ్‌ డైరెక్టర్‌ శామ్యూల్‌ జోసెఫ్, రుణాలు, ప్రాజెక్ట్‌ ఫైనాన్స్‌ శాఖ ఉపాధ్యక్షుడు కె.దినేశ్‌ నిన్న (శుక్రవారం) సీఎం చంద్రబాబు, పురపాలక శాఖ మంత్రి పి.నారాయణ సమక్షంలో సీఆర్‌డీఏ కమిషనర్‌ కె.కన్నబాబుకు అందజేశారు. ఎన్‌ఏబీఎఫ్‌ఐడీ సమకూర్చిన రుణాన్ని 20 సంవత్సరాల్లో తిరిగి చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

మొదటి ఐదు ఏళ్లు (మూడేళ్లు నిర్మాణ సమయం, రెండేళ్లు మారటోరియం) ఎలాంటి చెల్లింపులు చేయనక్కర్లేదు. ఆ తర్వాత నుంచి చెల్లింపులు మొదలు పెట్టి, పదిహేనేళ్లలో పూర్తిగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ రుణానికి ప్రభుత్వం గ్యారంటీ ఇచ్చింది. ఏపీపీఎఫ్‌సీఎల్‌ సమకూర్చిన వంటి రూ.1,500 కోట్ల రుణానికి 9.15 శాతం చొప్పున వార్షిక వడ్డీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెల్లించాల్లి. 10 ఏళ్లలో రుణాన్ని పూర్తిగా తిరిగి చెల్లించాలి. ఈ రుణం మొత్తానికి 1.25 రెట్లు విలువైన స్థలాలను ఏపీపీఎఫ్‌సీఎల్‌కు సీఆర్‌డీఏ పూచీకత్తుగా పెడుతుంది.

అమరావతికి 'మైక్రోసాఫ్ట్' - రూ.1,772 కోట్లతో భారీ 'క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌' ఏర్పాటు

Microsoft Largest Quantum Computer in AP: ఇప్పటికే రాజధాని అమరావతికి టెక్నాలజీలో సరికొత్త గుర్తింపుని తీసుకు వచ్చేందుకు క్వాంటమ్‌ కంప్యూటింగ్‌ విప్లవానికి ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టిన విషయం తెలిసిందే. ఈ మేరకు ఐటీ దిగ్గజ సంస్థ మైక్రోసాఫ్ట్‌ రాష్ట్రంలో రూ.1,772.08 కోట్ల విలువైన పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ప్రతిపాదించింది. దీనిలో భాగంగానే అమరావతి క్వాంటమ్‌ వ్యాలీలో 1,200 క్యూబిట్‌ సామర్థ్యం ఉన్న (50 లాజికల్‌ క్యూబిట్స్‌) భారీ క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ను ఏర్పాటు చేయనుంది. ఈ మేరకు ఆ కంపెనీ ప్రతినిధులతో అధికారులు జరిపిన సంప్రదింపులు కొలిక్కి వచ్చాయి.

అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీ డిజైన్ ఇదే - 80 వేల మంది పనిచేసేలా నిర్మాణం

