చరిత్ర సృష్టించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ యువ ఆర్చర్ - ప్రపంచకప్ ఫైనల్లో స్వర్ణం, సీఎం అభినందనలు
ఆంధ్రప్రదేశ్ యువ ఆర్చర్ ధీరజ్ బొమ్మదేవర చరిత్ర సృష్టించాడు. ప్రతిష్ఠాత్మక ఆర్చరీ ప్రపంచకప్ ఫైనల్లో పురుషుల రికర్వ్ స్వర్ణం సాధించిన తొలి భారతీయుడిగా అతడు ఘనత సాధించాడు.ధీరజ్ చరిత్ర సృష్టించారని సీఎం చంద్రబాబు కొనియాడారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 12:35 PM IST
CM Chandrababu Congratulates to Dheeraj Bommadevara : ఆంధ్రప్రదేశ్ యువ ఆర్చర్ ధీరజ్ బొమ్మదేవర చరిత్ర సృష్టించాడు. ప్రతిష్ఠాత్మక ఆర్చరీ ప్రపంచకప్ ఫైనల్లో పురుషుల రికర్వ్ స్వర్ణం సాధించిన తొలి భారతీయుడిగా అతడు ఘనత సాధించాడు. ఆదివారం అర్ధరాత్రి ముగిసిన ఫైనల్లో అతను షూటాఫ్లో నకానిషి (జపాన్)పై విజయం సాధించాడు. నిర్ణీత వ్యవధిలో స్కోరు 5-5తో సమం కావడంతో షూటాఫ్ అనివార్యమైంది. అందులో ధీరజ్ 10 పాయింట్లు సాధించగా నకానిషి 9 పాయింట్లే రాబట్టాడు. మరోవైపు ఆర్చరీ ప్రపంచకప్ ఫైనల్లో భారత్ నుంచి మహిళల విభాగంలో డోలా బెనర్జీ (2007) మాత్రమే రికర్వ్ పసిడి నెగ్గింది.
ఆర్చరీ ప్రపంచకప్ ఫైనల్లో వ్యక్తిగత విభాగంలో స్వర్ణం సాధించిన తొలి భారత పురుష ఆర్చర్గా ధీరజ్ బొమ్మదేవర చరిత్ర సృష్టించారని సీఎం చంద్రబాబు కొనియాడారు. విజయవాడ ఆర్చరీ గ్రౌండ్స్ నుంచి మెక్సికోలోని ప్రపంచ వేదిక వరకు ధీరజ్ అద్భుత ప్రస్థానం సాగిందని అభినందించారు. పట్టుదల, ఏకాగ్రత, కఠోర సాధనతో ప్రపంచస్థాయి విజయాన్ని అందుకున్న ధీరజ్ రాష్ట్రంలోని యువ ప్రతిభకు స్ఫూర్తిగా నిలిచారని ప్రశంసించారు. ధీరజ్ భవిష్యత్తులో మరిన్ని విజయాలు సాధించాలని 'ఎక్స్' వేదికగా చంద్రబాబు ఆకాంక్షించారు.
From the archery grounds of Vijayawada to the top of the global podium in Mexico! History has been made!— N Chandrababu Naidu (@ncbn) September 14, 2026
Heartiest congratulations to Dhiraj Bommadevara on becoming the FIRST Indian male archer to win individual Gold at the Archery World Cup Final!
Today, the entire state of… pic.twitter.com/UT2lL5pcLX
భారత క్రీడా చరిత్రలో కొత్త అధ్యాయం : ఆర్చరీ వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ -2026లో స్వర్ణం సాధించిన ధీరజ్ బొమ్మదేవరను డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ అభినందించారు. అత్యంత ఒత్తిడితో కూడిన షూట్-ఆఫ్లో జపాన్ క్రీడాకారుడిపై ప్రదర్శించిన ధైర్యం, నిబద్ధత ప్రశంసనీయమని పవన్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ చారిత్రాత్మక విజయంతో భారత క్రీడా చరిత్రలో కొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖించి భారతావని గర్వపడేలా చేశారని కొనియాడారు.
ధీరజ్ విజయంతో ప్రపంచస్థాయికి ఏపీ క్రీడాకీర్తి : ధీరజ్ బొమ్మదేవరకు మంత్రి నారా లోకేశ్ అభినందనలు తెలిపారు. ఆయన విజయం ఆంధ్రప్రదేశ్ క్రీడా కీర్తిని ప్రపంచస్థాయికి చాటిందన్నారు. మరోవైపు మహిళల ఆసియా కప్ టీ20 విజేతగా నిలిచిన భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టుకు కూడా లోకేశ్ హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలిపారు. ఫైనల్లో అద్భుతంగా రాణించి ఎనిమిదో సారి టైటిల్ను కైవసం చేసుకున్న భారత జట్టులో ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన శ్రీ చరణి నాలుగు వికెట్లు తీసి సత్తా చాటడం రాష్ట్రానికి గర్వకారణమని 'ఎక్స్' వేదికగా లోకేశ్ అభినందించారు.
మెక్సికోలోని సాల్టిల్లోలో జరిగిన ఆర్చరీ ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ 2026లో చరిత్రాత్మక విజయం సాధించిన ధీరజ్ బొమ్మదేవరకు అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ధీరజ్ గెలుపు ఆంధ్రప్రదేశ్ క్రీడా కీర్తి పతాకాన్ని రెపరెపలాడించింది. పురుషుల రికర్వ్ వ్యక్తిగత విభాగంలో స్వర్ణం సాధించిన ఫస్ట్ ఇండియన్ ఆర్చర్… pic.twitter.com/rM5HlVZBG2— Lokesh Nara (@naralokesh) September 14, 2026
ప్రతిభావంతులకు మెరుగైన శిక్షణతో పాటు సౌకర్యాలు : ఆర్చరీ ప్రపంచకప్ ఫైనల్లో స్వర్ణ పతకం సాధించిన ధీరజ్ బొమ్మదేవరకు రాష్ట్ర క్రీడా శాఖ మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి అభినందనలు తెలిపారు. ప్రపంచస్థాయి వేదికపై భారత జెండాను రెపరెపలాడించిన ధీరజ్ విజయం దేశానికే గర్వకారణమన్నారు. కఠోర సాధన, పట్టుదలతో ప్రపంచ ఛాంపియన్గా నిలిచిన ధీరజ్ యువ క్రీడాకారులకు స్ఫూర్తిదాయకమని మంత్రి అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.
క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా అండగా నిలుస్తోందని, ప్రతిభావంతులకు మెరుగైన శిక్షణతో పాటు అవసరమైన సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు కృషి చేస్తోందని మంత్రి వివరించారు. ధీరజ్ మరిన్ని అంతర్జాతీయ విజయాలు సాధించి దేశానికి, రాష్ట్రానికి మరింత గర్వకారణంగా నిలవాలని శాప్ ఛైర్మన్ రవినాయుడు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. మరిన్ని విజయాలు సాధించి దేశానికి కీర్తి ప్రతిష్టలు తీసుకురావాలని ఆకాంక్షించారు.
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