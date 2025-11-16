టీం వర్క్తో సీఐఐ సదస్సు సూపర్ హిట్ - ఐదేళ్లలో రూ.50 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులే లక్ష్యం : చంద్రబాబు
45 దేశాల్లో విశాఖ భాగస్వామ్య సదస్సు చర్చనీయాంశమైందని వెల్లడి - ఇకపైనా ఇదే స్ఫూర్తిని కొనసాగించాలని అధికార యంత్రాంగానికి సీఎం పిలుపు
CM Chandrababu Congratulates To Officials Due To CII Summit Success : ఐదేళ్లలో రూ.50 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వ యంత్రాంగం పని చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. మంత్రులు, అధికారుల టీం వర్క్తోనే సమ్మిట్ సూపర్ హిట్ అయ్యిందని ప్రశంసించారు. భవిష్యత్తులో ఎదురైయ్యే సవాళ్లను అవకాశాలుగా మలుచుకుంటూ పని చేయాలని ప్రభుత్వ యంత్రాంగంలో స్ఫూర్తి నింపారు.
విశాఖ సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు అనంతరం మంత్రులు, అధికారులు, ఉద్యోగులను సీఎం చంద్రబాబు అభినందించారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, సీఐఐ సంయుక్తంగా నిర్వహించిన సదస్సును జయప్రదం చేసిన ప్రతి ఒక్కరినీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందించారు. 45 దేశాల్లో ఈ సమ్మిట్ చర్చనీయాంశమై విశాఖ పేరు మార్మోగుతోందంటే టీం వర్క్తోనే ఇది సాధ్యమైందన్నారు. ఈ సదస్సులో అర్ధవంతమైన, విజ్ఞానవంతమైన చర్చలు జరిపామన్నారు.
వినూత్న పద్ధతిలో విశాఖ సమ్మిట్ : దావోస్లో ఎంవోయూలు బయట జరుగుతాయన్న సీఎం ప్రపంచం ఏ దిశగా ముందుకు వెళుతోంది, భవిష్యత్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఎదురయ్యే సవాళ్లు, అందివచ్చే అవకాశాలపై మెయిన్ వెన్యూలో చర్చిస్తారని వివరించారు. కానీ వినూత్న పద్ధతిలో విశాఖ సమ్మిట్కు శ్రీకారం చుట్టామన్నారు. ఎవరికి ఏ సబ్జెక్ట్ పైన ఆసక్తి ఉంటే ఆ సెమినార్కు వెళ్లే అవకాశం కల్పించామన్నారు. భాగస్వామ్య సదస్సుపై న్యూజిలాండ్ ట్రేడ్ మినిస్టర్ టాడ్ మెక్లే ప్రశంసించిన విధానాన్ని అందరికీ చదివి వినిపించారు. విదేశీ ప్రతినిధులను ఎయిర్ పోర్టులో రిసీవ్ చేసుకున్నప్పటి నుంచి సెండ్ ఆఫ్ ఇచ్చే వరకూ ఎక్కడ ఇబ్బంది కలగకుండా అధికార యంత్రాంగం సమన్వయంతో వ్యవహరించిందని అభినందించారు. ఇకపైనా ఈ స్ఫూర్తిని కొనసాగించాలని పిలుపునిచ్చారు.
వెన్యూ నుంచి మెనూ వరకూ : సమ్మిట్లో వెన్యూ మొదలుకొని మెనూ వరకూ అంతా ప్లానింగ్తో నిర్వహించామని సీఎం అన్నారు. ప్రధాని మోదీ సహకారంతో రాష్ట్రాన్ని అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి పథంలో ముందుకు తీసుకెళ్తున్నామని వెల్లడించారు. మోదీ బలమైన నాయకుడు అనే భావన ప్రపంచమంతా ఉందన్న సీఎం దేశంలో సుస్థిర ప్రభుత్వం ఉన్నందున పెట్టుబడులు పెట్టొచ్చనే ధైర్యాన్ని పారిశ్రామికవేత్తల్లో కలిగించామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్ర సమగ్రాభివృద్ధి లక్ష్యంగా ముందుకెళ్తు ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ మేరకు సూపర్ సిక్స్ను సూపర్ హిట్ చేశామన్నారు. ఐదేళ్లలో రూ.50 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వ యంత్రాంగం పని చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.
మంత్రి లోకేశ్ హర్షం : సమావేశంలో పాల్గొన్న మంత్రి లోకేశ్ అంచనాలకు మించి పెట్టుబడులు వచ్చినందుకు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. అందుకు శ్రమించిన ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని ప్రశంసించారు. అంతకు ముందు ఆంధ్రప్రదేశ్ పెవిలియన్ను సీఎం సందర్శించారు. సీఆర్డీఏ రూపొందించిన రాజధాని అమరావతి నమూనాతో పాటు క్వాంటం నమూనాను పరిశీలించారు. రోబోల పనితీరును ఆసక్తిగా తిలకించారు.
అయితే శనివారం సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు ముగిసిన అనంతరం సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ, కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన 17 నెలల్లో రూ.20 లక్షల కోట్లకు పైగా పెట్టుబడులు సాధించామన్నారు. విశాఖ వేదికగా జరిగిన 30వ సీఐఐ 2 రోజుల భాగస్వామ్య సదస్సులో 613 ఒప్పందాలు ద్వారా 13.25 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు సాధించామని వెల్లడించారు. వీటి ద్వారా 16 లక్షలకు పైగా ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. భాగస్వామ్య సదస్సులో దాదాపు 5,587 మంది పాల్గొని కలసికట్టుగా విజయవంతం చేశారన్నారు. 3 రోజులు కలిపి రూ.16 లక్షల కోట్ల పైగా పెట్టుబడులు సాధించినట్లు వెల్లడించారు.
