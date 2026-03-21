తిరుమలలో భక్తులకు నాణ్యమైన సేవలు - టీటీడీని అభినందించిన సీఎం చంద్రబాబు
భక్తులకు నాణ్యమైన సేవలను అందిస్తున్న టీటీడీ కి సీఎం అభినందనలు - తిరుమలకు వచ్చే కోట్లాది మంది భక్తుల నమ్మకం, విశ్వాసాలను మరింత పెంచేలా మరో చారిత్రాత్మక అడుగు వేసిందని వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 21, 2026 at 7:50 PM IST|
Updated : March 21, 2026 at 8:29 PM IST
CBN Congratulated TTD Outstanding Services To Devotees: తిరుమల పవిత్రతను కాపాడుతూ శ్రీవారి భక్తులకు మరింత నాణ్యమైన సేవలు అందిచేందుకు టీటీడీ చేస్తున్న కృషికి సీఎం చంద్రబాబు అభినందనలు తెలిపారు. తిరుమలకు వచ్చే కోట్లాది మంది భక్తుల నమ్మకం, విశ్వాసాలను మరింత పెంచేలా టీటీడీ మరో చారిత్రాత్మక అడుగు వేసిందని గుర్తు చేశారు. స్టేట్ ఫుడ్ ల్యాబొరేటరీ, ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ సంయుక్తంగా టీటీడీ సహకారంతో రూ. 25 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన అత్యాధునిక వాటర్ - ఫుడ్ అనాలసిస్ ల్యాబ్ను సీఎం ప్రారంభించారు.
ల్యాబ్లోని ప్రతి విభాగాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన అనంతరం శ్రీవారి ప్రసాదాల తయారీలో వాడే నెయ్యి, ఇతర పదార్థాల కల్తీ నివారణకు తీసుకుంటున్న చర్యలపై సీఎం చంద్రబాబు అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. లడ్డూ ప్రసాదంపై భక్తులకు ఉన్న అపారమైన నమ్మకాన్ని కాపాడటమే ప్రభుత్వ ప్రథమ కర్తవ్యమని అధికారులకు స్పష్టం చేశారు. అన్నప్రసాద కేంద్రాల్లోని వంటశాలల శుభ్రతపై నిరంతర తనిఖీలు ఉండాలని ఆదేశించారు. భక్తుల ఆరోగ్య రక్షణకు తిరుమలలో చేపట్టిన ఫుడ్ సేఫ్టీ చర్యలు దేశానికే ఆదర్శంగా నిలుస్తాయని సీఎం చంద్రబాబు కొనియాడారు.
భక్తుల రద్దీని నియంత్రించేందుకు: ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ అత్యున్నత ప్రమాణాలు కలిగిన ఈ ల్యాబ్ ద్వారా ప్రసాదాల తయారీలో వాడే ముడి పదార్థాల నాణ్యతను సూక్ష్మ స్థాయిలో పరీక్షించవచ్చని సీఎం చంద్రబాబు వెల్లడించారు. ఇందులోని ఈ-టంగ్, ఈ-నోస్ వంటి అత్యాధునిక సౌకర్యాల ద్వారా ఆహార పదార్థాల రుచి, వాసనను డిజిటల్ పద్ధతిలో కచ్చితంగా విశ్లేషించవచ్చని సీఎం అన్నారు. భక్తులకు త్వరితగతిన శ్రీవారి దర్శన భాగ్యం కలిగించేందుకు, రద్దీ నియంత్రణ కోసం తీసుకువచ్చిన ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ కేంద్రాన్ని సందర్శించినట్లు సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.
భక్తులకు మరింత వేగంగా, సౌకర్యవంతంగా శ్రీవారి దర్శనం జరిగేలా ఈ కమాండ్ కంట్రోల్ పని చేస్తుందని తెలిపారు. ఏఐ ఆధారిత ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ (ఐసీసీసీ) ద్వారా జనసాంద్రత, దర్శనం కొసం వేచి ఉండే సమయం, వాహనాల రాకపోకలు, వసతి, వైద్య అత్యవసరాలు వంటివి అన్నీ ఒకే ప్లాట్ఫారం ద్వారా రియల్ టైమ్లో పర్యవేక్షించి మెరుగైన సేవలను అందించేందుకు సహాయపడుతుందని చంద్రబాబు అభిపాయపడ్డారు.
టీటీడీ అధికారులకు సీఎం దిశానిర్దేశం: ఏఐ ఆధారిత విశ్లేషణ ద్వారా రద్దీ పరిస్థితులను ముందే అంచనా వేసి క్యూ లైన్లను సమర్థంగా నిర్వహించేందుకు ఆస్కారం ఏర్పడుతుందని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. అదే విధంగా తిరుమల పవిత్రత, ఆధ్యాత్మికత, సౌకర్యం, ప్రశాంతత వంటి అంశాల్లో టెక్నాలజీ వాడకం ద్వారా కోట్లాది మంది శ్రీవారి భక్తుల మనోభావాలు కాపాడేలా టీటీడీ చేస్తున్న కృషికి శ్రీవారి భక్తుడిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నానని ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.
టీటీడీ ఆలయాల్లో వారి సేవలను మరింత సమర్థవంతంగా వినియోగించుకోవాలని అధికారులకు సీఎం సూచించారు. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఇతర ఆలయాలకు టీటీడీ విధానాలు ఆదర్శంగా నిలిచేలా అధికారులు కృషి చేయాలని చంద్రబాబు అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. పటిష్టమైన క్యూలైన్ల నిర్వహణ కోసం అన్ని ప్రధాన ఆలయాల్లో కూడా ఇలాంటి ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు.
ప్రాణదాన ట్రస్టు ద్వారా మెరుగైన వైద్యం: భక్తుల్లో ఆధ్యాత్మిక భావనను మరింతగా పెంపొందించేందుకు వీలుగా కొత్త ఆలయాల నిర్మాణానికి కార్యాచరణ సిద్ధం చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. టీటీడీలో విజయవంతంగా కొనసాగుతున్న అన్నదానం, ప్రాణదానం కార్యక్రమాలను ఆయన ప్రస్తావించారు. ప్రాణదాన ట్రస్టు ద్వారా భక్తులకు మరింత మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించాలని వివరించారు. మరోవైపు, శ్రీవారి సేవకులకు వారి నైపుణ్యాల ఆధారంగా తగిన శిక్షణనివ్వాలని పేర్కొన్నారు.
భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా చూడటమే ప్రధాన లక్ష్యంగా సీఎం చంద్రబాబు అధికారులకు పలు కీలక సూచనలు చేశారు. టీటీడీ పరిధిలోని ఆలయాలను అత్యాధునిక సదుపాయాలతో, గొప్ప ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాలుగా తీర్చిదిద్దాలని చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. తిరుమలకు వచ్చే భక్తుల సమస్యలను ముందుగానే పసిగట్టి, వాటిని తక్షణమే పరిష్కరించేలా ప్రస్తుత వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేయాలని ఆయన సూచించారు.
తిరుమలలో కాలుష్యానికి తావులేదన్న సీఎం: భక్తులు క్యూలైన్లలోకి ప్రవేశించిన క్షణం నుంచి స్వామివారి దర్శనం పూర్తయ్యే వరకు వారికి అందే సేవలను ఈ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ద్వారా ప్రత్యక్షంగా పర్యవేక్షించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. భవిష్యత్తులో తిరుమల కొండపై కాలుష్యానికి ఏ మాత్రం తావు లేకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.
