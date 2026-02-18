ETV Bharat / state

పనిచేయని, సమస్యలు సృష్టిస్తున్న వారిని భరించాల్సిన అవసరం లేదు: సీఎం చంద్రబాబు

ఎమ్మెల్యేలు, ఇన్‌ఛార్జ్‌ మంత్రి, కలెక్టర్, ఎస్పీ సమక్షంలో అన్ని విషయాలపై సమగ్ర చర్చ - పొలిటికల్ గవర్నెన్స్, ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల నిర్వహణపై నివేదికల ఆధారంగా సమీక్షలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 18, 2026 at 10:15 PM IST

CM Chandrababu Reviews on Political Governance in AP : పొలిటికల్ గవర్నెన్స్​పై సీఎం చంద్రబాబు కీలక జిల్లా రివ్యూలు నిర్వహించారు. అటు ఎమ్మెల్యేలు, ఇటు జిల్లా అధికారులతో సీఎం వరుస మీటింగ్​లు నిర్వహించారు. ప్రతి జిల్లాలోని ఎమ్మెల్యేలు, ఇంచార్జ్ మంత్రి, కలెక్టర్, ఎస్పీల సమక్షంలో అన్ని విషయాలపై సామర్గంగా చర్చించారు. పొలిటికల్ గవర్నెన్స్, ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల నిర్వహణ, పెండింగ్ ప్రాజెక్టుల పూర్తి, ప్రధాన సమస్యల సత్వర పరిష్కారం వంటి అంశలపై నివేదికల ఆధారంగా సీఎం సమీక్షలు చేపట్టారు. ఇప్పటికి 4 జిల్లాల ఎమ్మెల్యేలు, అధికారులతో సీఎం సమీక్షలు ముగిసాయి. కృష్ణా, కడప, చిత్తూరు, రాజంపేట, మన్యం, అల్లూరి, పోలవరం జిల్లాల ఎమ్మెల్యేలు, జిల్లా అధికారులతో సమీక్షలు ముగిసాయి.

నివేదికల ఆధారంగా సీఎం సమీక్ష : ప్రతి రోజూ అసెంబ్లీ అనంతరం సీఎం క్యాంప్ కార్యాలయంలో సీఎం సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఎమ్మెల్యేల పనితీరు, నియోజకవర్గ స్థితిగతులు, అధికారుల పనితీరు, జిల్లాలో పరిస్థితులపై నివేదికల ఆధారంగా సీఎం సమీక్షిస్తున్నారు. మండల స్థాయి సమస్యలు, తాగు, సాగునీటి ప్రాజెక్టులు, పెండింగ్​లో ఉన్న నిర్మాణాలు, రోడ్లు, మున్సిపాలిటీల్లో లెగసీ సమస్యలు వంటి వాటిపై చర్చ, పరిష్కారం దిశగా మీటింగ్​లు నిర్వహిస్తున్నారు. ఏ ఎమ్మెల్యే ఎన్ని సార్లు పేదల సేవలో కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు, ఎన్ని స్వచ్ఛాంధ్ర కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు, ఎన్ని ప్రజా దర్బార్​లు పెట్టారు, ఎన్ని ప్రెస్ మీట్లు నిర్వహించారు, సోషల్ మీడియాలో ఎంత యాక్టివ్​గా ఉన్నారు వంటి అంశాలపై స్పష్టమైన డేటాతో నివేదికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు.

ఏ ఒక్క నివేదికపై ఆధారపడకుండా 6-7 నివేదికలు, సర్వేలు, రిపోర్టుల ఆధారంగా చంద్రబాబు పనితీరును లెక్కిస్తున్నారు. బాగా పనిచేసే వారిని సమావేశంలోనే మెచ్చుకుంటూ ప్రోత్సహిస్తున్నారు. వెనుకబడిన విభాగాల్లో బాగా పనిచేయాలని సూచనలు చేస్తున్నారు. కేవలం ఎమ్మెల్యేల పనితీరే కాకుండా వివిధ విభాగాల్లో జిల్లాల్లో అధికారుల పనితీరుపైనా నివేదికల ఆధారంగా ప్రశ్నిస్తున్నారు.

పొలిటికల్‌ గవర్నెన్స్‌ కూటమి విధానం : ప్రతి నియోజకవర్గంలోనూ సర్వే చేయించి సమాచారం తెప్పించుకుంటున్నానని సీఎం చంద్రబాబు ఇప్పటికే తెలిపారు. కార్యకర్తల మనోభీష్టం మేరకే నాయకులు నడుచుకోవాలని సూచించారు. పొలిటికల్‌ గవర్నెన్స్‌ అనేది కూటమి ప్రభుత్వ విధానమని స్పష్టం చేశారు. టీడీపీ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ముఖ్యనేతలు మొదలు బూత్‌స్థాయి కార్యకర్తలతో కొద్దిరోజుల కిందటే ఆయన టెలికాన్ఫరెన్స్‌లో మాట్లాడారు.

‘‘సమష్టిగా పనిచేసి ప్రజల్లో ఉందాం. కార్యకర్తలను పట్టించుకోకుండా, ప్రజల్లో ఉండకపోతే మనం ఎంత చేసినా ప్రయోజనం ఉండదు. రాష్ట్రాన్ని ఐదు జోన్లుగా విభజించి అభివృద్ధి చేస్తున్నాం. పెట్టుబడుల సదస్సు ద్వారా ఇప్పటికే రూ.13.25 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయి’’ అని చంద్రబాబు వివరించారు. టీడీపీకు 12 లక్షల మంది కుటుంబ సాధికార సారథులు, 46 వేల మంది బూత్, 8 వేల మంది యూనిట్‌ ఇన్‌ఛార్జులతో ఓ పెద్ద వ్యవస్థ ఉందని గుర్తుచేశారు. వీరంతా కూటమి ప్రభుత్వం అమలుచేస్తున్న సంక్షేమ, అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలన్నారు.

సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అందించడంతోపాటు ప్రజలతో మమేకం కావాలని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలను ప్రజల్లోకి విస్తృతంగా తీసుకెళ్లాలన్నారు. కార్యకర్తలకు నామినేటెడ్‌ పదవులు ఇచ్చి గౌరవిస్తున్నామని చెప్పారు. కొన్ని చోట్ల అనర్హులకు పింఛన్లు అందుతున్నాయి, అర్హులకు ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ అన్యాయం జరగదని స్పష్టం చేశారు. ఉగాది నాటికి మరో 5లక్షల ఇళ్లను ప్రజలకు అందిస్తాం, అర్హుడైన పేదవాడికి సొంత ఇల్లు ఉండాలన్నది ప్రభుత్వ లక్ష్యం అని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు.

