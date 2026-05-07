రవాణా వ్యయం భారీగా తగ్గాలి - పారిశ్రామిక పార్కులకు రోడ్, రైల్ కనెక్టివిటీ పెరగాలి : సీఎం చంద్రబాబు
స్వర్ణాంధ్ర విజన్ 10 సూత్రాలపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష - వివిధ అంశాలపై కలెక్టర్లకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం - లాజిస్టిక్స్ ఖర్చులు తగ్గించాలి, అప్పుడే ఎక్కువ అభివృద్ధి సాధించగలమన్న సీఎం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 7, 2026 at 9:58 PM IST
CM Chandrababu Review on Swarnandhra 2047 Vision : స్వర్ణాంధ్ర-2047 విజన్ 10 సూత్రాలపై కలెక్టర్ల సదస్సులో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. వివిధ అంశాలపై జిల్లా కలెక్టర్లకు సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు. లాజిస్టిక్స్ ఖర్చులు తగ్గించగలిగితే అప్పుడు మరింతగా అభివృద్ధి సాధించగలమని అభిప్రాయపడ్డారు. రైలు మార్గం ద్వారా ప్రతీ కిలోమీటరుకు రూ.1.83 వ్యయం అవుతుంటే రహదారి మార్గంలో జరిగే రవాణా పై రూ.3.40 ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోందన్నారు. రవాణా వ్యయం గణనీయంగా తగ్గితేనే ఏపీకి గరిష్టంగా ప్రయోజనం కలుగుతుందని వెల్లడించారు.
పారిశ్రామిక పార్కులకు రోడ్, రైల్ కనెక్టివిటీ పెరగాలని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. రాష్ట్రానికి రూ. లక్ష కోట్లకు పైగా విలువైన 64 జాతీయ రహదారి ప్రాజెక్టులు వస్తున్నాయని తెలిపారు. అలాగే రూ.64 వేల కోట్ల విలువైన 624 రైల్వే ప్రాజెక్టులు నిర్మాణంలో ఉన్నాయన్నారు. వీటితో పాటు రూ.2 లక్షల కోట్ల ప్రాజెక్టులు డీపీఆర్ దశలో ఉన్నాయన్నారు. ఎక్స్ ప్రెస్, లోకల్ ట్రైన్స్ లాంటి ప్రాజెక్టులు వస్తాయని 4 లేన్లతో రైల్వే మార్గాల విస్తరణ జరగబోతోందని వెల్లడించారు.
ఆర్వోబీలు యుద్ధ ప్రాతిపదికన పూర్తి కావాలని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. లాజిస్టిక్స్ పార్కులు వస్తే పెద్ద ఎత్తున ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ వస్తుందన్నారు. ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాలు తక్కువ పడే అవకాశం ఉందని దీనికి తగ్గట్టు కలెక్టర్లు ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. వర్షాధార పంటలు, మెట్ట పంటలు, ఉద్యాన పంటలకు అనుగుణంగా నీటి ప్రణాళికలు చేసుకోవాలన్నారు. పశువులకు దాణాకు ఇబ్బంది లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చంద్రబాబు సూచించారు. గ్రీన్ కవర్ పెరగాలని అటవీ శాఖ దీనిపై చర్యలు తీసుకోవాలని తెలిపారు. స్థానిక ఎన్నికలను త్వరలో నిర్వహిద్దామని వెల్లడించారు. స్వచ్ఛ రథాల ద్వారా వ్యర్థాల సేకరణ స్వచ్ఛ రహదారుల శుభ్రతపై దృష్టి పెట్టండని అధికారులకు సూచించారు.
స్పీడ్ ఆఫ్ డెలివరింగ్ గవర్నెన్స్ : ఈ సందర్భంగా ''ఆఫీస్ టెల్స్ యూ డేటా ఫీల్డ్ టెల్స్ యూ ట్రూత్'' అనే విషయాన్ని అధికారులు గుర్తుపెట్టుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. స్పీడ్ ఆఫ్ డెలివరింగ్ గవర్నెన్స్ అనేది నినాదాలకే పరిమితం కావొద్దని హితవుపలికారు. అధికారులు క్షేత్రస్థాయికి వెళ్లడం తప్పనిసరి అని తేల్చిచెప్పారు. ఫలితాలు రాబట్టే దిశగా యంత్రాంగం పనితీరు ఉండాలన్నారు.
సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లూయెన్సర్ల సహాయంతో : అలాగే సమాచార, పౌరసంబంధాలశాఖపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఐ అండ్ పీఆర్ వ్యవస్థ పనిచేయకుండా కేవలం ఓ ఆభరణంలా తయారైందని మండిపడ్డారు. ప్రభుత్వ పథకాలు ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేలా సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లూయెన్స్ర్లను ఎందుకు ఉపయోగించుకోవడం లేదని ప్రశ్నించారు. స్థానికంగా ఉండే ఇన్ఫ్లూయెన్సర్ల సహాయంతో ప్రభుత్వం చేస్తున్న మంచిని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. కొందరు అధికారుల పనితీరు అభివృద్ధిని అడ్డుకునేలా ఉండటం సరికాదన్నారు. పోడు వ్యవసాయాన్ని అడ్డుకుంటామంటే అరకులో కాఫీ పంట ఉంటుందా? అని సీఎం ప్రశ్నించారు. అధికారుల తమ తీరు మార్చుకొని అభివృద్ధికి ఊతమివ్వాలని హితవు పలికారు.
రాష్ట్రంలో GSDP లక్ష్యాలు, వృద్ధిరేటు సహా పలు అంశాలపై కలెక్టర్ల సదస్సులో చర్చించారు. GSDP లక్ష్యాలపై కలెక్టర్లు, కార్యదర్శులు, HODలకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేశారు. కొన్ని జిల్లాల్లో ఉన్న రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ రాష్ట్రంలో సందప సృష్టికి ఉపయోగపడతాయని సీఎం అన్నారు. ఆ దిశగా కలెక్టర్లు ఆలోచనలు చేయాలని సూచించారు.
అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించాలి - ప్రజాసంతృప్తే నాకు కొలమానం: సీఎం చంద్రబాబు
దేశంలోనే నూతన ఒరవడి - ప్రతిభ కనబరిచిన ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థుల ఫొటోలతో ప్రకటనలు: సీఎం చంద్రబాబు