ETV Bharat / state

ఆర్థికానికి ఊతమిచ్చేలా రహదారుల నిర్మాణం జరగాలి - పోర్టుల్ని అనుసంధానించాలి: సీఎం చంద్రబాబు

రోడ్లు భవనాలు, రవాణాశాఖపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష - రహదారుల నిర్వహణ, గుంతల్లేని రహదారులపై చర్చ - ఆర్థిక కార్యకలాపాలకు ఊతమిచ్చేలా రోడ్ల నిర్మాణం జరగాలని ఆదేశం- రోడ్ల నిర్మాణం, మరమ్మతులు పూర్తిచేయాలని నిర్దేశం

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 6:40 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Chandrababu Review Meeting on R and B : రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ఆర్ధిక కార్యకలాపాలకు ఊతమిచ్చేలా జాతీయ, రాష్ట్ర రహదారుల నిర్మాణం జరగాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేశారు. జాతీయ రహదారులు రాష్ట్రంలోని పోర్టులతో పాటు దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలను కనెక్ట్ చేసేలా నిర్మాణం చేపట్టాలని సూచించారు. గోదావరి పుష్కరాల్లోపే రహదారుల నిర్మాణం, మరమ్మత్తులు పూర్తి కావాలని స్పష్టం చేశారు.

అమరావతి సచివాలయంలో రహదారులు భవనాలు, రవాణా, జాతీయ రహదారి ప్రాజెక్టులపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. రాష్ట్రంలో రోడ్ల నిర్వహణ, పాత్ హోల్ ఫ్రీ రహదారులు, ఈవీ బస్సుల వినియోగం, వివిధ రాష్ట్రాలను అనుసంధానించేలా జాతీయ రహదారి ప్రాజెక్టుల నిర్మాణంపై చర్చించారు. రాష్ట్రంలో రహదారుల నిర్వహణ పటిష్టంగా ఉండాలని ఆదేశించారు. మొత్తంగా 45,433 కిలోమీటర్ల మేర రోడ్లు ఉంటే వాటిల్లో ఏటా 10,238 కిలోమీటర్ల మేర నిరంతర నిర్వహణ చేయాల్సి ఉందన్నారు. ప్రజలకు రోడ్ల వల్ల ఇబ్బంది లేకుండా చూడాలని స్పష్టం చేశారు.

రోడ్ల నిర్వహణ అనేది నిరంతర ప్రక్రియగా చేపట్టాలని, ఎక్కడైనా రోడ్లకు గుంతలు పడితే వాటినే వెంటనే సరిదిద్దితే ఇక ఇబ్బందులు ఉండవని సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు. రోడ్ల నిర్వహణలో జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఎలాంటి పద్దతులను అవలంబిస్తున్నారనే అంశాన్ని అధ్యయనం చేయాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. ఆర్ అండ్ బీ రహదారుల మెయింటెనెన్స్ కోసం నిధుల కొరత లేకుండా చూడాలని సూచించారు. వివిధ ప్రాంతాల్లో భౌగోళిక పరిస్థితులను అధ్యయనం చేసి దాని ఆధారంగా రహదారుల నిర్మాణం జరగాలన్నారు.

రోడ్ల నిర్వహణలో చర్యలు : రహదారి నిర్వహణకు ప్రామాణికతను నిర్దేశించాలని, స్థానికంగా భౌగోళిక పరిస్థితులు, వాతావరణం అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని రోడ్ల నిర్వహణలో చర్యలు చేపట్టాలని చంద్రబాబు చెప్పారు. ఉమ్మడి ఉభయ గోదావరి జిల్లాలు, బ్లాక్ కాటన్ సాయిల్ ఉన్న చోట హైబ్రీడ్ మోడల్ లో బీటీ లేదా వైట్ ట్యాప్ రోడ్ల నిర్మాణం చేపడితే బాగుంటుందని అభిప్రాయపడ్డారు. కాలువలు ఉన్న 570 కిలోమీటర్ల మేర రహదారులు పదే పదే ధ్వంసం అవుతున్నాయని, ఆయా ప్రాంతాల్లో ఏ మెటీరియల్‌తో రోడ్ల నిర్మాణం జరిగితే బాగుంటుందనే అంశంపై యూనివర్శిటీల్లో అధ్యయనం చేయిస్తే కొత్త ఆవిష్కరణలు వస్తాయన్నారు.

గోదావరి పుష్కరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని గోదావరి, కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాల్లో రోడ్ల మరమ్మతులు చేపట్టాలని చంద్రబాబు ఆదేశించారు. గోదావరి జిల్లాలు, కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాల్లో మొత్తంగా 471 గ్రామాల్లో రోడ్లను మరమ్మత్తులు చేపట్టాలన్నారు. గ్రేటర్ రాజమహేంద్రవరం పరిధిలో చేపట్టే రోడ్ల అభివృద్ధి అనేది అన్ని ప్రాంతాలకు రోల్ మోడల్‌గా నిలిచేలా పనులు చేపట్టాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. పుష్కరాలకు ఉమ్మడి తూర్పు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో రూ.400 కోట్లతో 531 కిలోమీటర్ల పొడవైన రహదారులను అభివృద్ధి చేయాలని, దీని కోసం సాస్కీ నిధులను వినియోగించుకోవాలని సూచించారు. కుంభమేళా తరహాలో పుష్కరాలకు నిధులు ఇవ్వాలని కోరుతూ కేంద్రానికి లేఖ రాయాలని అధికారులకు చెప్పారు.

ఆర్ధిక లావాదేవీలకు కేంద్రంగా పోర్టులు : రాష్ట్రంలోని పోర్టులను కనెక్ట్ చేసేలా జాతీయ రహదారుల నిర్మాణం చేపట్టాలని స్పష్టం సీఎం చంద్రబాబు చేశారు. ఆర్ధిక లావాదేవీలకు కేంద్రంగా పోర్టులు ఉన్నాయని తూర్పు భారతంలో తీర ప్రాంతం, పోర్టుల విషయంలో ఏపీ కీలకంగా ఉందని చెప్పారు. ఈస్ట్-వెస్ట్ కారిడార్​గా జాతీయ రహదారుల నిర్మాణం జరగాలన్నారు. ఈ రకమైన కనెక్టివిటీని పెంచడం ద్వారా లాజిస్టిక్స్ వ్యయం గణనీయంగా తగ్గించటమే లక్ష్యంగా ప్రణాళికలు రూపొందించాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. లాజిస్టిక్స్ రంగాన్ని రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి చేసేలా పూర్తి స్థాయిలో ఫోకస్ పెట్టాలని, దీని నిమిత్తం ఏపీ లింక్ ద్వారా ఆర్ధిక వనరుల్ని సమకూరేలా ప్రణాళికలు సిద్దం చేయాలని ఆదేశించారు.

మౌలిక సదుపాయాల ద్వారా సామాన్యుడికి సౌకర్యాలు పెరగడం సహా ఆర్ధిక లావాదేవీలు జరగాలని చెప్పారు. ప్రభుత్వం ప్రజాధనాన్ని అభివృద్ధి కోసం ఖర్చు చేస్తున్న ప్రతి పైసా సద్వినియోగం చేస్తూ అత్యుత్తమ ఫలితాలు రాబట్టాలన్నారు. ప్రస్తుతం 73 శాతం కార్గో రోడ్ రవాణ ద్వారానే వెళ్తోందని సీఎం వెల్లడించారు. రైల్వే ద్వారా వెళ్లే కార్గో వ్యయం తక్కువగా ఉన్నట్టే రహదారుల కార్గో వ్యయం కూడా తగ్గాల్సిన అవసరం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. మూలపేట, విశాఖ, గంగవరం, కాకినాడ, మచిలీపట్నం, రామాయపట్నం, కృష్ణపట్నం పోర్టుల మధ్యనున్న ప్రాంతాలను అనుసంధానిస్తూ జాతీయ రహదారుల నిర్మాణం జరగాలని ఆయా పోర్టులను అనుసంధానం చేసే సమయంలో ఆయా పోర్టులకు సమీపంలోని పొరుగు రాష్ట్రాల సరిహద్దులను కలుపుకుని వెళ్లేలా ప్రధాన రహదారులు, ఇతర ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు ఉండాలని స్పష్టం చేశారు.

ప్రధాన నగరాలను ఏపీని కనెక్టు చేసేలా : జాతీయ రహదారులకు సమీపంలో ఉండే ప్రాంతాల అభివృద్ధి జరగాలని చంద్రబాబు చెప్పారు. జాతీయ రహదారులతో పాటు దేశ నిర్మాణం జరగాలన్నారు. ఏపీ పారిశ్రామిక, ఉద్యాన ఉత్పత్తుల కేంద్రంగా మారుతోందని, జాతీయ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లకు కనెక్టు చేసేలా రహదారులు రావాలని సూచించారు. వివిధ నగరాలకు రింగ్ రోడ్లు వస్తే ఆయా ప్రాంతాల్లో ఆర్ధిక కార్యకలాపాలు విస్తృతం అవుతాయన్న సీఎం, పొరుగు రాష్ట్రాల్లోని అన్ని ప్రధాన నగరాలను ఏపీని కనెక్టు చేసేలా రహదారుల నిర్మాణం జరగాలన్నారు.

ఖరగ్ పూర్- అమరావతి గ్రీన్ ఫీల్డ్ హైవే, హైదరాబాద్-శ్రీశైలం డోర్నాల హైవే, కల్వకుర్తి-నంద్యాల హైవే వంటి జాతీయ రహదారుల నిర్మాణం జరిగితే కనెక్టివిటీ మరింత పెరుగుతుందని చెప్పారు. వివిధ కారిడార్ల ద్వారా 1335 కిలోమీటర్ల జాతీయ రహదారుల రెండేళ్లలో అందుబాటులోకి వస్తాయని తెలిపారు. ఈ ఏడాదిలో 24,502 కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులు పూర్తి కావాలని ఆదేశించారు. రాజమండ్రి, కాకినాడ, తిరుపతి, కర్నూలు, నెల్లూరు ప్రాంతాల్లో అవుటర్ కారిడార్ మోడల్స్​ను అధ్యయనం చేయాలని నిర్దేశించారు.

ఈవీ బస్సుల వినియోగం పెరగాలి : అతి తక్కువ వ్యయంతో ప్రజా రవాణా అందుబాటులోకి వచ్చేలా ఈవీ బస్సుల వినియోగం పెరగాలని చంద్రబాబు అన్నారు. క్లీన్ ఫ్యూయెల్ వినియోగం ఎక్కువ జరిగితే ఖర్చు తగ్గుతుందని తెలిపారు. సోలార్ పవర్​ను సమర్థంగా నిర్వహించడం ద్వారా విద్యుత్ కొనుగోలు ధరను సుమారు రూపాయి మేర తగ్గించగలిగామని వెల్లడించారు. కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ విధానంపై దృష్టి సారిస్తే తక్కువ ఖర్చు, ఎక్కువ సౌకర్యాలు అందుబాటులోకి వస్తాయన్నారు.

ఈవీ బస్సులకు కిలోమీటరుకు 72 రూపాయల వ్యయం అవుతోందని, వివిధ మోడళ్లను అధ్యయనం చేసి అతి తక్కువ వ్యయంతో ఈవీలను ఆపరేట్ చేయాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు, బ్యాటరీ స్టాండర్డైజేషన్ లాంటి అంశాలను పరిశీలించాలని చెప్పారు. అన్నీ కేటగిరీల్లోనూ ఏసీ ఈవీ బస్సులే ఉండాలని, ఈ - సైకిళ్ల వినియోగం మరింతగా పెంచేలా ప్రమోట్ చేయాలని సూచించారు. ఈ-సైకిళ్లు మాస్ ట్రాన్ పోర్టుగా మారేంతగా ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు.

TAGGED:

CM CHANDRABABU ON ROADS
ROADS AND TRANSPORT DEPARTMENTS
ELECTRIC BUSES IN AP
REVIEW ON ROADS AND TRANSPORT
CM CHANDRABABU ON R AND B REVIEW

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.