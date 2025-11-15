ETV Bharat / state

సీఐఐ సమ్మిట్ సూపర్ హిట్ - 613 ఒప్పందాలు - రూ.13.25 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు: చంద్రబాబు

చరిత్ర తిరగరాసేలా విశాఖ సీఐఐ సదస్సు సూపర్‌ హిట్‌ అయ్యిందన్న చంద్రబాబు - సీఐఐ సదస్సులో పెట్టుబడుల ద్వారా 16 లక్షల మందికిపైగా ఉద్యోగాలు వస్తాయన్న సీఎం

CM Chandrababu Pressmeet On CII Summit Success in AP
CM Chandrababu Pressmeet On CII Summit Success in AP (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 15, 2025 at 8:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Chandrababu Pressmeet On CII Summit Success in AP : విశాఖ సీఐఐ సమ్మిట్ చరిత్ర తిరగరాసేలా సూపర్ హిట్ అయ్యిందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన 17 నెలల్లో రూ.20 లక్షల కోట్లకు పైగా పెట్టుబడులు సాధించామన్నారు. విశాఖ వేదికగా జరిగిన 30వ సీఐఐ 2 రోజుల భాగస్వామ్య సదస్సులో 613 ఒప్పందాలు ద్వారా 13.25 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు సాధించామని వెల్లడించారు.

వీటి ద్వారా 16 లక్షలకు పైగా ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. భాగస్వామ్య సదస్సులో దాదాపు 5,587 మంది పాల్గొని కలసికట్టుగా విజయవంతం చేశారన్నారు. 3 రోజులు కలిపి రూ.16 లక్షల కోట్ల పైగా పెట్టుబడులు సాధించినట్లు వెల్లడించారు. సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు ముగిసిన అనంతరం సీఎం చంద్రబాబు మీడియాతో మాట్లాడారు.

సీఐఐ సమ్మిట్ సూపర్ హిట్ - 613 ఒప్పందాలు, రూ.13.25 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు : చంద్రబాబు (ETV)

10 ఏళ్లలో కోటిమందికి ఉద్యోగాలు : సాధించిన పెట్టుబడులతో సరిపెట్టుకోకుండా రూ.50 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు సాధించాలని మంత్రులకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు లక్ష్యాన్ని నిర్ధేశించారు. 10 ఏళ్లలో 1 ట్రిలియన్ డాలర్లు, కోటి మందికి ఉద్యోగాలు తీసుకురావటమే లక్ష్యంగా పని చేస్తున్నామన్నారు. ఆర్టీఐహెచ్ ద్వారా వినూత్న ఆవిష్కరణల్ని, ఆలోచనల్ని, స్టార్టప్​లను పెంచాలన్నదే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని వెల్లడించారు. యువత, విద్యార్ధుల ఆలోచనలకు ఇదో వేదిక కావాలన్నదే తమ ఉద్దేశమని స్పష్టం చేశారు. మెడ్ టెక్ పార్కులో ప్లగ్ అండ్ ప్లే విధానంలో ఔత్సాహిక పారిశ్రామిక వేత్తల్ని ప్రోత్సహిస్తామన్నారు.

వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ సెంటర్ కూడా అక్కడ ఏర్పాటు అవుతోందని వెల్లడించారు. శ్రీ సిటీలో 1.5 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించటంతో పాటు 50 దేశాలకు చెందిన కంపెనీలు తేవాలన్నది తమ లక్ష్యమన్నారు. ఇదోక వినూత్నమైన పారిశ్రామిక అభివృద్ధి మోడల్ అన్న సీఎం పోటీ పడి రాష్ట్రంలో పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ముందుకు వస్తున్నారని తెలిపారు. గ్రీన్ ఎనర్జీ లేకపోతే గూగుల్ డేటా సెంటర్ రాదని, ఎకోసిస్టం తయారైంది కాబట్టే మరో నాలుగైదు డేటా సెంటర్లు ఏర్పాటుకు ముందుకు వచ్చారని వివరించారు.

175 నియోజకవర్గాల్లోనూ అభివృద్ధి : అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణలో భాగంగా 175 నియోజకవర్గాల్లోనూ అభివృద్ధి చేపట్టామని సీఎం వెల్లడించారు. ఇచ్ఛాపురం నుంచి కుప్పం వరకూ అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ జరుగుతోందన్నారు. ఇప్పుడు చేసుకున్న ఒప్పందాలు అన్నీ మూడన్నరేళ్లలో ల్యాండ్ అయ్యేలా లక్ష్యo నిర్ధేశించుకున్నట్లు చెప్పారు. వచ్చే ఏడాది ఇదే తేదీల్లో మళ్లీ భాగస్వామ్య సదస్సు నిర్వహిస్తామని తెలిపారు. శ్రీ సిటీలో అదనంగా మరో 70 వేల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తామని అన్నారు. స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్​కు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేరాఫ్ అడ్రస్​గా మారిందని స్పష్టం చేశారు. భవిష్యత్తులో పరిశ్రమల అధినేతల ఎటువంటి సమస్య రాకుండా ఎస్ క్రో అకౌంట్​తో పాటు సావరిన్ పవర్ ఏర్పాటు చేస్తున్నామని తెలిపారు.

25 లక్షల ఉద్యోగాలకు హామీ : గత ప్రభుత్వ హయాంలో 2019-24 రాష్ట్రానికి చీకటి పాలన అని చంద్రబాబు ధ్వజమెత్తారు. పరిశ్రమల్ని ప్రోత్సహించకుంటే ఎలాంటి దుష్ఫలితాలు ఉంటాయో గత 5 ఏళ్లు చూశామన్నారు. దెబ్బతిన్న బ్రాండ్ ఏపీని పునరుద్దరిస్తున్నామని తెలిపారు. ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ గేర్ మార్చి స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ వైపు పయణిస్తున్నామని వెల్లడించారు. గత ప్రభుత్వ విధానాలు మరెప్పుడూ పునరావృతం కాకూడదనే ఎస్క్రో అకౌంట్ ప్రవేశపెడుతున్నట్లు చెప్పారు. ఎన్నికల ముందు 5 ఏళ్లలో 20 లక్షల ఉద్యోగాలు హామీ ఇచ్చామని ఇప్పటి వరకూ చేసుకున్న ఒప్పందాలు ద్వారా 25 లక్షల ఉద్యోగాల హామీ ఇస్తున్నామని తెలిపారు.

ఆ అధికారులకు అవార్డులు ప్రదానం : విజ్ఞానం పంచుకోవటానికి 2 రోజుల సీఐఐ సమ్మిట్​లో ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇచ్చామని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. 640 మంది అంతర్జాతీయ ప్రతినిధులు 1130 మంది దేశీయ ప్రతినిధులు సమ్మిట్​లో పాల్గొన్నారన్నారు. యూరప్, మెక్సికో, జపాన్, తైవాన్, ఇటలీ ఇలా వివిధ దేశాల ప్రతినిధులతో సమావేశాలు జరిగాయని వెల్లడించారు. అత్యధికంగా పర్యాటకంలో 112 ఒప్పందాలు జరిగాయని తెలిపారు. 500 మంది వరకు విద్యార్థులు పాల్గొన్నారని విద్యార్థులలో సృజనాత్మకతనీ పెంచి ప్రత్యేక అవగాహనతో పారిశ్రామిక వేత్తలుగా తీర్చిదిద్దుతామని స్పష్టం చేశారు. క్వాంటమ్ అంటే ఏంటో తెలియని పరిస్థితులు నుంచి ఆ రంగంలో పెట్టుబడులు సాధించే దిశగా అడుగులు వేశామన్నారు. మీడియా సమావేశం అనంతరం సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో భాగమైన అధికారులందరిని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అభినందించారు. వారికీ అవార్డులు ప్రదానం చేశారు.

ఏఐను అనుసరించడం కాదు - మనమే ముందుండి నడిపిద్దాం: మంత్రి లోకేశ్​

రూ.13 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయి - ఆలోచనలనూ పంచుకోగలిగాం: సీఎం చంద్రబాబు

TAGGED:

CM CHANDRABABU ON CII SUMMIT
SUCCESS OF CII PARTNERSHIP SUMMIT
CII PARTNERSHIP SUMMIT UPDATES
INVESTMENTS ON CII SUMMIT 2025
CM PRESSMEET ON CII SUMMIT SUCCESS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

గ్లోబ్​ట్రాటర్ ఈవెంట్​ : వాళ్లకు నో ఎంట్రీ- రాజమౌళి స్పెషల్ వీడియో

'ఆంధ్ర నుంచి అంతర్జాతీయ స్టేజ్​ దాకా'- శ్రీ చరణి జర్నీ ఇదే

పిల్లలు దేనికి బాధపడుతున్నారో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే​ బెటర్​ అంటున్న నిపుణులు!

మన్మథుని భస్మం నుంచి పుట్టిన రాక్షసుడు! అతడిని అంతం చేసిన ఆ శక్తి ఎవరో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.