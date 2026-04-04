నిర్మాణ సామగ్రిని రక్షించే బాధ్యత లేదా? - కాంట్రాక్ట్‌ సంస్థల తీరుపై చంద్రబాబు అసంతృప్తి

ప్రభుత్వ ఆలోచనను క్షేత్రస్థాయిలో అమలు చేసి చూపించాల్సిన బాధ్యత నిర్మాణ సంస్థలదే - కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ చర్యలు తీసుకోవడంతో పాటు, నాణ్యతతో నిర్మాణాలు ఉండాలి - రాజధాని నిర్మాణ పనులపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష

CM Chandrababu Review Meeting on Amaravathi Works
Published : April 4, 2026 at 4:38 PM IST

CM Chandrababu Review Meeting on Amaravathi Works : అమరావతి రాజధాని నిర్మాణ పనులను నిర్దేశిత లక్ష్యాల ప్రకారం సకాలంలో పూర్తి చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. నిర్ణయించిన గడువులో పనులు పూర్తి చేసి ప్రధానితో ప్రారంభోత్సవం నిర్వహిస్తామని తెలిపారు. పనుల వేగాన్ని పెంచి పూర్తి చేయడానికి కాంట్రాక్టర్లు చర్యలు తీసుకోవాలని, అధికారులు నిరంతరం పర్యవేక్షణ చేయాలని ఆదేశించారు. రాజధాని నిర్మాణాన్ని సాధారణ కాంట్రాక్ట్ పనిగా కాకుండా చారిత్రక బాధ్యతగా భావించాలని సూచించారు. పనుల్లో జాప్యం చేస్తున్న సంస్థల పనితీరుపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.

రాజధాని నిర్మాణంలో పాల్గొంటున్న కాంట్రాక్ట్ సంస్థల ప్రతినిధులతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రి నారాయణతో కలిసి ఉండవల్లిలోని సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు. ఇటీవల జరిగిన అగ్నిప్రమాదాల నేపథ్యంలో నిర్మాణ సంస్థల నిర్లక్ష్యాన్ని తీవ్రంగా తప్పుపట్టారు. నిర్మాణ సామాగ్రి భద్రత బాధ్యత కాంట్రాక్టర్లదేనని స్పష్టం చేశారు. వాటికి రక్షణ కల్పించే బాధ్యత కాంట్రాక్టు సంస్థలకు లేదా? అని ప్రశ్నించారు. ఈ నిర్లక్ష్యం కారణంగా ప్రభుత్వంపై విమర్శలు వస్తున్నాయని మండిపడ్డారు. ఘటనల తర్వాత తగిన స్పందన లేకపోవడంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. కొన్ని వర్గాలు రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం విషయాలను వక్రీకరిస్తున్నందున అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. ఇలాంటి నిర్లక్ష్యపు ధోరణిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అనుమతించమన్నారు. ఏదైనా అనూహ్య ఘటన చోటు చేసుకుంటే వెంటనే సమాచారం అందించాలని ఆదేశించారు.

గ్రీన్ ఛానల్ ద్వారా గ్రావెల్ సరఫరా : సమర్థులైన ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్లను నియమించుకోవాలని, లేదంటే ప్రభావం ప్రభుత్వంపై పడుతుందని హెచ్చరించారు. ఇసుక, గ్రావెల్ సరఫరాలో ఆటంకాలు లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. కృష్ణా జిల్లాలో గ్రావెల్ సరఫరా సమస్యపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తూ గ్రీన్ ఛానల్ ద్వారా సరఫరా జరగాలని ఆదేశించారు. ఎవరైనా అడ్డంకులు సృష్టిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు సూచించారు. కృష్ణా, గుంటూరు, ఎన్టీఆర్ జిల్లాల కలెక్టర్లతో సమన్వయం చేయాలని ఆదేశించారు.

ఈ సందర్బంగా నిర్మాణ పనులకు అవసరమైన కార్మికుల కొరతపై కాంట్రాక్టర్లు సీఎం చంద్రబాబుకు వివరించారు. వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికల కారణంగా కార్మికులు వెళ్లిపోయారని తెలిపారు. స్థానికంగా లభ్యమయ్యే నైపుణ్య కార్మికులను వినియోగించుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. పనుల్లో ఉపయోగిస్తున్న యంత్రాలపై కూడా సమీక్ష నిర్వహించారు. అవసరమైన 5,580 యంత్రాల్లో ప్రస్తుతం 3,767 మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయని అధికారులు తెలిపారు. అదనంగా హాట్ మిక్స్, వెట్ మిక్స్, ఆర్‌ఎంసీ యంత్రాలు వినియోగంలో ఉన్నాయని వివరించారు.

రాజధాని నిర్మాణానికి నిధుల కొరత లేదు : వారం, నెల వారీ లక్ష్యాలతో పనులు కొనసాగించాలని సీఎం ఆదేశించారు. ప్రస్తుతం వారానికి రూ. 941 కోట్ల విలువైన పనులు పూర్తి చేయాల్సి ఉందని పేర్కొన్నారు. వర్షాకాలానికి ముందే కీలక పనులు ముగించాలన్నారు. ఒకేసారి ఎక్కువ ప్రాజెక్టులు చేపడుతున్న సంస్థలు మరింత దృష్టి సారించాలని సూచించారు. రాజధాని నిర్మాణానికి నిధుల కొరత లేదని స్పష్టం చేశారు.

రాజధానిలో మొత్తం రూ. 57,821 కోట్ల విలువైన పనులు వివిధ దశల్లో కొనసాగుతున్నాయని, అందులో రూ. 50,943 కోట్ల పనులు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయని అధికారులు తెలిపారు. హౌసింగ్, రోడ్లు, ట్రంక్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఎల్పీఎస్ మౌలిక సదుపాయాలు, అసెంబ్లీ, హైకోర్టు, సచివాలయం వంటి ప్రధాన భవనాల నిర్మాణ పురోగతిపై సమీక్ష జరిగింది. ప్రస్తుతం సుమారు 20 వేల మంది కార్మికులు, నిపుణులు పనుల్లో నిమగ్నమై ఉన్నారని వెల్లడించారు. ప్రతి సంస్థ పనితీరును విడివిడిగా పరిశీలిస్తూ లక్ష్య సాధనపై చర్చించారు.

రాజధాని నిర్మాణం అరుదైన అవకాశం అని గుర్తుచేస్తూ, అమరావతిని భవిష్యత్ నగరంగా తీర్చిదిద్దాలని ముఖ్యమంత్రి పిలుపునిచ్చారు. నాణ్యతతో పాటు ఖర్చు నియంత్రణ చర్యలు తీసుకోవాలని, గ్రీన్ ఎనర్జీ, ఆధునిక సాంకేతికతను వినియోగించాలని సూచించారు. కొత్త ఆలోచనలు ఉంటే ప్రభుత్వంతో పంచుకోవాలని ఆహ్వానించారు. పనుల వేగం పెంచేందుకు అదనపు మానవ వనరులను వినియోగించుకోవాలని సూచించారు. అన్ని నిర్మాణాలు నిర్ణీత గడువులో పూర్తి చేయాలని స్పష్టం చేశారు. ఈ సమీక్ష సమావేశంలో సీఆర్డీఏ, ఏడీసీ విభాగాల ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.

