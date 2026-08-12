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మహిళలు, చిన్నారులపై నేరాల నియంత్రణకు పటిష్ట చర్యలు: సీఎం చంద్రబాబు

సైబర్‌ క్రైం, బ్లేడ్‌, గంజాయి బ్యాచ్‌ల ఆగడాలకు అడ్డుకట్ట వేయాలి - సోషల్‌ మీడియాలో ఫేక్‌ ప్రచారాన్ని కట్టడి చేయాలి - రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలపై సీఎం చంద్రబాబు ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష

CM Chandrababu Review on Law and Order in AP
CM Chandrababu Review on Law and Order in AP (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 7:53 PM IST

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CM Chandrababu Review on Law and Order in AP : శాంతిభద్రతల పరిరక్షణతో పాటు మహిళలు, చిన్నారులపై నేరాల నియంత్రణకు పటిష్ట చర్యలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పోలీస్ యంత్రాంగానికి దిశానిర్దేశం చేశారు. సైబర్‌ క్రైమ్‌, బ్లేడ్‌, గంజాయి బ్యాచ్‌ల ఆగడాలకు అడ్డుకట్ట వేయాలని పోలీసులను ఆదేశించారు. సోషల్‌ మీడియాలో జరుగుతున్న ఫేక్‌ ప్రచారాన్ని కట్టడి చేయాలన్నారు. పోలీస్‌ స్టేషన్ల పనితీరును క్షేత్రస్థాయిలో పర్యవేక్షిస్తూ ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు.

అమరావతి రాష్ట్ర సచివాలయం నుంచి రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలపై సీఎం చంద్రబాబు ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష చేపట్టారు. డీజీపీ నుంచి స్టేషన్‌ హౌస్‌ ఆఫీసర్ల వరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1,650 మంది పోలీసు అధికారులు ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. హోంమంత్రి అనిత, డీజీపీ హరీష్‌కుమార్‌ గుప్తా, ఇతర ఉన్నతాధికారులు సమావేశానికి హాజరయ్యారు.

అలాగే రేంజ్‌ ఐజీలు, డీఐజీలు, జిల్లాల ఎస్పీలు, డీఎస్పీలు, ఇన్‌స్పెక్టర్లు, ఎస్‌ఐలు వర్చువల్‌గా సమీక్షలో పాల్గొన్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1,200కు పైగా పోలీస్‌ స్టేషన్ల నుంచి ఎస్‌హెచ్‌వోలు సహా అధికారులు సమావేశానికి హాజరయ్యారు. వివిధ పోలీస్‌ స్టేషన్లలో నమోదవుతున్న కేసులను సమీక్షిస్తూ చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకునే వారిపై కఠినంగా వ్యవహరించాలని చంద్రబాబు ఆదేశించారు.

గొడ్డలి పార్టీ కుట్రలను దీటుగా తిప్పికొట్టాలి : మరోవైపు రాష్ట్రస్థాయి పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక బోర్డు సమావేశం అనంతరం అందుబాటులో ఉన్న మంత్రులతో సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడారు. మంత్రులతో వివిధ అంశాలపై చర్చించారు. "అర్హత లేకున్నా గొడ్డలి పార్టీ జాబ్‌లు ఇచ్చింది. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో గ్రూప్-1 అక్రమాలే ఒక ఉదాహరణ. ఉద్యోగాల పేరుతో నిరుద్యోగులకు ఎంతో ద్రోహం చేశారు. కోర్టుకు సిట్ సమర్పించిన నివేదిక చూస్తే గ్రూప్-1 అక్రమాలు తెలుస్తాయి. ఎప్పుడూ ఇంత దారుణంగా జవాబుపత్రాల మూల్యాంకనం జరగలేదు. సిట్ హైకోర్టుకు సమర్పించిన నివేదికను ప్రతిఒక్కరూ చూడాలి. నిరుద్యోగులకు చేసిన మోసంపై గొడ్డలి పార్టీని ప్రతిఒక్కరూ నిలదీయాలి. ద్రోహాన్ని కప్పిపుచ్చుకుంటూ డీఎస్సీపై విషం కక్కుతున్నారు. డీఎస్సీపై చేసిన ప్రతి విమర్శనూ గట్టిగానే తిప్పికొట్టాం. గొడ్డలి పార్టీ కుట్రలను ప్రతి ఒక్కరూ దీటుగా తిప్పికొట్టాలి" అని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.్

సీఎం సెక్యూరిటీ ఇన్‌ఛార్జ్​కు ప్రెసిడెంట్ అవార్డు : ముఖ్యమంత్రి సెక్యూరిటీ ఇన్‌ఛార్జ్ CH. భద్రయ్యకు ప్రెసిడెంట్ పోలీసు అవార్డ్ లభించింది. భద్రయ్య ఎస్పీ ర్యాంక్ పోలీస్ ఉన్నతాధికారి. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో సీఎం చేతుల మీదుగా భద్రయ్యకు ప్రెసిడెంట్ పోలీసు అవార్డ్ ప్రదానం చేయనున్నారు. 35 ఏళ్లకు పైగా పోలీసు సేవలో వివిధ హోదాల్లో పనిచేస్తూ ప్రస్తుతం ఏపీ స్పెషల్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఎస్పీగా భద్రయ్య కొనసాగుతున్నారు. ఇంటెలిజెన్స్ సెక్యూరిటీ వింగ్‌లో 23 ఏళ్లు పనిచేసి వీఐపీ భద్రతలో ప్రత్యేక అనుభవం పొందారు.

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