ప్రజాసమస్యలు అసెంబ్లీలో చర్చిస్తేనే విలువ - గొడ్డలి పార్టీ నాయకుడికి రాజకీయాలు అవసరమా?: చంద్రబాబు
అసెంబ్లీలో ప్రజాసమస్యలపై చర్చిస్తే విలువ, గుర్తింపు - అలాకాకుండా బయట కూర్చొని ఎంత మాట్లాడినా విలువ ఉండదు - అసెంబ్లీ లాబీలో మీడియాతో చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 1:33 PM IST|
Updated : August 19, 2026 at 1:46 PM IST
CM Chandrababu Chit - Chat With Media in Assembly Lobby: దేవాలయం వంటి అసెంబ్లీని ఓ పార్టీ మొత్తం బహిష్కరించడం చరిత్రలోనే లేదని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. అసెంబ్లీ లాబీలో మీడియాతో మాట్లాడిన చంద్రబాబు అసెంబ్లీలో ప్రజాసమస్యలపై చర్చిస్తే విలువ, గుర్తింపు ఉంటాయని, అలాకాకుండా బయట కూర్చొని ఎంత మాట్లాడినా ఏం విలువ ఉండదని వివరించారు. ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో అసెంబ్లీ అనేది అత్యున్నత స్థానమని అలాంటి వేదికను ఓ పార్టీ బహిష్కరించడం తన రాజకీయ జీవితంలో చూడలేదన్నారు. ప్రజలు సభ్యుల్ని ఎన్నుకునేది తమ సమస్యలపై అసెంబ్లీలో మాట్లాడతారనేనని సీఎం అన్నారు.
వారికి రాజకీయాలు అవసరమా?: గతంలో 1978లో వెంకయ్యనాయుడు, జైపాల్రెడ్డిలు ఇద్దరే సభను అల్లాడించారని గుర్తు చేశారు. 1989-94 సమయంలో ఎన్టీఆర్ మధ్యలో కొన్ని రోజులు సభకు రాకపోయినా తామంతా పార్టీ తరఫున అసెంబ్లీలో ప్రజల కోసం పోరాడామని వివరించారు. 2019-24 మధ్య తాను సభలో సవాల్ చేసి బయటకు వచ్చినా తమ ఎమ్మెల్యేలు చివరి రోజు వరకు ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం కొనసాగించారని వెల్లడించారు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని చులకన చేసే ‘గొడ్డలి పార్టీ’ నాయకుడికి రాజకీయాలు అవసరమా? అని చంద్రబాబు నిలదీశారు.
గ్రూప్-1 అక్రమాలను కప్పిపుచ్చుకునేందుకే సభకు రాకుండా బయట కూర్చొని డీఎస్సీపై బురద చల్లుతున్నారని ధ్వజమెత్తారు. గొడ్డలి ప్రభుత్వం కోత పెట్టిన బీసీ రిజర్వేషన్లను తామే పునరుద్ధరించామని, ప్రభుత్వం తీసుకున్న చారిత్రాత్మక నిర్ణయాన్ని అన్ని వర్గాలు స్వాగతిస్తున్నాయని చంద్రబాబు అన్నారు. గొడ్డలి పార్టీ నాయకుడు అసత్యాలు ఎన్ని చెప్పినా ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితి లేదని, అతని మాటలను ప్రజలు పట్టించుకోవడం కూడా లేదని స్పష్టం చేశారు.
ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు మెగా డీఎస్సీలో అక్రమాలు జరిగాయని విచారణ జరిపించాలంటూ వైఎస్సార్సీపీ సభ్యుల ఆందోళనతో శాసనమండలి కార్యకలాపాలకు మూడో రోజు కూడా అంతరాయం కలిగింది. వైఎస్సార్సీపీ సభ్యుల తీరుపై మంత్రులు పార్థసారధి, నాందెడ్ల మనోహర్, అచ్చెన్నాయుడు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సభను ఆర్డర్లో పెట్టాలంటూ మండలి ఛైర్మన్ని మంత్రులు కోరే సందర్భంలో కాసేపు వాడీవేడి చర్చ జరిగింది.
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