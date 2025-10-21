ETV Bharat / state

లక్ష్మీనాయుడు కుటుంబానికి 6 ఎకరాల భూమి, రూ.15 లక్షల నగదు

లక్ష్మీనాయుడు హత్యను ఖండించిన సీఎం చంద్రబాబు - లక్ష్మీనాయుడు హత్య కేసు విచారణకు ఫాస్ట్‌ ట్రాక్‌ కోర్టు ఏర్పాటుకు ఆదేశం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 21, 2025 at 6:48 PM IST

AP Govt Announces Compensation to Lakshmi Naidu Family: శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా కందుకూరులో జరిగిన లక్ష్మీనాయుడు హత్య ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు తీవ్రంగా స్పందించారు. ఆయన ఈ హత్యను అమానుషం, అమానవీయంగా అభివర్ణిస్తూ, నిందితులకు కఠిన శిక్షలు తప్పవని హెచ్చరించారు. హత్య కేసు విచారణ వేగంగా జరగాలని ఆదేశిస్తూ, ప్రత్యేక ట్రైబ్యునల్‌ ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు.

చనిపోయిన లక్ష్మీనాయుడు కుటుంబానికి ప్రభుత్వం తరఫున ప్రత్యేక పరిహారం ప్రకటించారు. లక్ష్మీనాయుడు సతీమణికి 2 ఎకరాల భూమి, రూ.5 లక్షల నగదు ఇవ్వాలని సీఎం ఆదేశించారు. ఇద్దరు పిల్లలకు 2 ఎకరాల చొప్పున భూమి, రూ.5 లక్షల చొప్పున ఎఫ్‌డీ చేయాలని సూచించారు. లక్ష్మీనాయుడు పిల్లల విద్యా బాధ్యతను ప్రభుత్వం తీసుకుంటుందని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు.

గాయపడిన వారికి సాయం: అదే దాడిలో గాయపడిన పవన్‌, భార్గవ్‌లకు కూడా ప్రభుత్వం ఆర్థిక సహాయం అందించనుంది. పవన్‌కు 4 ఎకరాల భూమి, రూ.5 లక్షల నగదు, అలాగే వైద్య చికిత్స ఖర్చులు ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది. భార్గవ్‌కు రూ.3 లక్షల నగదు, ఆస్పత్రి ఖర్చులు ఇవ్వాలని సీఎం ఆదేశించారు.

విచారణ వేగం: లక్ష్మీనాయుడు హత్య కేసు విచారణ వేగంగా జరిగేందుకు ఫాస్ట్‌ ట్రాక్‌ కోర్టుకి అప్పగించాలని సీఎం నిర్ణయించారు. కేసు కోర్టులో ముందుకు సాగేందుకు ప్రత్యేక పబ్లిక్‌ ప్రాసిక్యూటర్‌ (పీపీ)ని నియమించాలని ఆదేశించారు. నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవడంలో ఎటువంటి రాజీ ఉండదని సీఎం స్పష్టం చేశారు.

శాంతిభద్రతల సమీక్ష: సచివాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు శాంతి భద్రతలపై సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సమావేశానికి హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత, నగరాభివృద్ధి మంత్రి నారాయణ, డీజీపీ హరీష్‌ కుమార్‌ గుప్తా, కందుకూరు ఎమ్మెల్యే ఇంటూరి నాగేశ్వరరావు హాజరయ్యారు. ఈ సమావేశంలో కందుకూరు ఘటనపై దర్యాప్తు పురోగతిని అధికారులు సీఎం ముందు వివరించారు.

బాణసంచా పేలుడు నివేదిక : అదే విధంగా సీఎం మరో ముఖ్యాంశంపై కూడా చర్చించారు. కోనసీమ జిల్లాలో జరిగిన బాణసంచా పేలుడు ఘటనపై అధికారులు నివేదిక అందజేశారు. ఈ ఘటనలో మృతుల కుటుంబాలకు రూ.15 లక్షల చొప్పున పరిహారం ఇవ్వాలని సీఎం ప్రకటించారు. అదే షెడ్డులో 14 మంది కార్మికులు పని చేయడం, హార్డ్‌ మెటీరియల్‌ వాడడం వల్లే పేలుడు జరిగినట్లు నివేదికలో పేర్కొన్నారు. నిబంధనలు పాటించకపోవడమే ప్రధాన కారణమని అధికారులు తెలిపారు.

భద్రతా చర్యలు: భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా ఉండేందుకు సీఎం పలు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. లైసెన్స్‌ ఇవ్వడానికి ముందు సదుపాయాలు పూర్తిగా పరిశీలించాలని ఆదేశించారు. బాణసంచా తయారీ కేంద్రాల్లో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. ఎక్స్‌ప్లోజివ్‌ మెటీరియల్‌ కొనుగోళ్లు ఆన్‌లైన్‌ విధానం ద్వారా మాత్రమే జరగాలని చెప్పారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే పీడీ యాక్ట్‌ కింద కేసులు నమోదు చేయాలని సీఎం హెచ్చరించారు. బాణసంచా కార్మికులందరికీ బీమా సౌకర్యం తప్పనిసరిగా ఉండాలని స్పష్టం చేశారు.

హోంమంత్రి అనిత వ్యాఖ్యలు: సమావేశం అనంతరం హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత మీడియాతో మాట్లాడారు. “సీఎం ఆదేశాల మేరకు లక్ష్మీనాయుడు కుటుంబాన్ని పరామర్శించాం. లక్ష్మీనాయుడు, హరిశ్చంద్రప్రసాద్‌ మధ్య ఆర్థిక లావాదేవీలు, వ్యక్తిగత కక్షలే ఈ హత్యకు కారణం” అని అనిత అన్నారు. “కేవలం రూ.2.30 లక్షల వివాదం కారణంగానే ఈ దారుణ హత్య జరిగింది” అని ఆమె వివరించారు. “ఇది కులహత్య కాదని, లక్ష్మీనాయుడు సతీమణి స్వయంగా చెప్పింది. ఇలాంటి ఘటనలను రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం వాడుకోవడం సరికాదు” అని హోంమంత్రి స్పష్టం చేశారు. హోంమంత్రి తెలిపిన ప్రకారం, హత్య కేసు నిందితులను ఇప్పటికే పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. లక్ష్మీనాయుడు కుటుంబం కోసం ప్రభుత్వం అన్ని రకాల సహాయ చర్యలు కొనసాగిస్తుందని చెప్పారు.

బాణసంచా తయారీ కేంద్రంలో ప్రమాదం - 8మంది మృతితో అలముకున్న విషాదం

