హింసకు నా జీవితంలో చోటు లేదు - అది వాళ్ల డీఎన్ఏలోనే ఉంది: సీఎం చంద్రబాబు
ప్రజల నమ్మకాన్ని తమ ప్రభుత్వం వమ్ము చేయలేదని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ఎన్ని సవాళ్లు ఎదురైనా ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నామని చెప్పారు. స్థానిక ఎన్నికలపై వైఎస్సార్సీపీ నేతల తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 4:00 PM IST|
Updated : October 19, 2026 at 4:29 PM IST
CM Chandrababu Comments on YSRCP Leaders : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీ అరాచకాలను సాగనివ్వబోమని టీడీపీ అధినేత, సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. స్వచ్ఛ రాజకీయాలకు నాంది పలుకుతూ సేవా భావమే పునాదిగా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేశామని తెలిపారు. ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ రీతిలో సామాజిక న్యాయం అమలు చేశామని బీసీలను ఉన్నత స్థానాల్లో నిలబెట్టాలనే లక్ష్యంతో ఈసారి ఎక్కువ సీట్లు కేటాయించామని వెల్లడించారు.
గత జగన్ ప్రభుత్వం స్థానిక సంస్థల నిధులను మళ్లించడంతో పాటు ఆర్థిక సంఘం నిధులు అందకుండా అడ్డుకుందని విమర్శించారు. స్థానిక సంస్థలు బలోపేతమైనప్పుడే అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ సాధ్యమవుతుందని స్పష్టం చేశారు. తాము ప్రజలకు సేవకులమే తప్ప పెత్తందారులం కాదని చంద్రబాబు అన్నారు. ఎన్నికల్లో గెలిచేందుకు వైఎస్సార్సీపీ చేస్తున్న అరాచకాలకు అడ్డుకట్ట వేస్తామని తెలిపారు.
గంజాయి బ్యాచ్ వర్సెస్ విద్యావంతులు, రౌడీ మూకలు వర్సెస్ యువత అన్నట్లుగా పట్టణ, స్థానిక ఎన్నికల్లో పోటీ నెలకొందని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. పార్టీకి సేవలందించిన వారితో పాటు ప్రజలు మెచ్చిన అభ్యర్థులను ఎంపిక చేశామని తెలిపారు. సామాజిక సమీకరణాల్లో భాగంగా బీసీలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనార్టీలకు కలిపి 63.6 శాతం సీట్లు కేటాయించామని బీసీలకే 35 శాతానికి పైగా అవకాశాలు కల్పించామని వెల్లడించారు. మేయర్, మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ స్థానాల్లోనూ యువత, మహిళలు, విద్యావంతులకు ప్రాధాన్యమిచ్చామని వెల్లడించారు. సోషల్ రీ-ఇంజనీరింగ్కు పెద్దపీట వేస్తూ ఒక్కో మేయర్ స్థానాన్ని ఒక్కో సామాజిక వర్గానికి కేటాయించామని వివరించారు. కూటమి అభ్యర్థులను గెలిపించి అభివృద్ధికి సహకరించాలని ప్రజలకు సీఎం పిలుపునిచ్చారు.
జగన్ పద్ధతి మార్చుకోవాలి : అధికారంలో ఉన్నప్పుడు దాడులు, అరాచకాలు చేసి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఏకపక్షం చేసిన వైఎస్సార్సీపీ ఇప్పుడు పెడబొబ్బలు పెట్టడం విడ్డూరంగా ఉందని సీఎం చంద్రబాబు విమర్శించారు. కూటమి ప్రభుత్వంలో ఎన్నికలు పారదర్శకంగా జరుగుతున్నాయన్న చంద్రబాబు కుప్పం, పిఠాపురంతోపాటు కొన్ని కీలకమైన ప్రాంతాల్లో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు నామినేషన్లు వేసిన విషయం జగన్ తెలుసుకోవాలని అన్నారు. అదే వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఎక్కడైనా టీడీపీ నేతలు నామినేషన్లు వేసే పరిస్థితిని కల్పించారా అని నిలదీశారు. అధికారం పోయినా అరాచకాన్నే నమ్ముకుని, ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురిచేసి ఎన్నికల్లో గెలవాలని జగన్ చూస్తున్నారన్న చంద్రబాబు పద్ధతి మార్చుకోవాలని హెచ్చరించారు.
అభివృద్ధి పథంలో రాయలసీమ : రాష్ట్ర అభివృద్ధిని చూసి ఓర్వలేక గొడ్డలి పార్టీ నేతలు రోడ్లు సైతం తవ్వుతూ విధ్వంసానికి దిగుతున్నారని సీఎం మండిపడ్డారు. మెగా డీఎస్సీని అడ్డుకునేందుకు పలుమార్లు కోర్టులను ఆశ్రయించారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. గొడ్డలి పార్టీ చేసిన తప్పులను ప్రజలు ఎప్పటికీ మరిచిపోరని స్పష్టం చేశారు. ఒకప్పుడు ఫ్యాక్షన్ రాజకీయాలతో సామాన్య ప్రజలు నలిగిపోయిన రాయలసీమ ఇప్పుడు గ్రీన్ ఎనర్జీ హబ్గా ఎదుగుతోందని తెలిపారు. 'రాయలసీమ రైజింగ్' నినాదంతో ఈ ప్రాంతాన్ని మళ్లీ రత్నాల సీమగా మారుస్తున్నామని చెప్పారు.
అభివృద్ధికి నమూనాగా, దేశానికే ఆదర్శంగా రాయలసీమ వృద్ధి చెందుతోందని వెల్లడించారు. ఒకప్పుడు ఫ్యాక్షనిజానికి పేరొందిన రాయలసీమ ఇప్పుడు అభివృద్ధి పథంలో దూసుకెళ్తోందని సీమలో తాజా మార్పులను చూసి అసూయపడే పరిస్థితి వచ్చిందని వ్యాఖ్యానించారు. ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి 'రెక్కల' పేరుతో ముందుకెళ్తున్నామని తెలిపారు. 30 ఏళ్ల క్రితం శంకుస్థాపన చేసిన వెలిగొండ ప్రాజెక్టుకు తమ ప్రభుత్వమే మళ్లీ శ్రీకారం చుట్టి నీరందించిందని చంద్రబాబు వెల్లడించారు.
''వివేకాను చంపేసి ఆ నేరం నాపై మోపాలని కుట్ర పన్నారు. హింసకు నా జీవితంలో చోటు లేదు. నేరాలు, ఘోరాలు చేసేవాళ్లను చూసి నేను పారిపోను. నమ్మిన సిద్ధాంతం కోసం భయపడకుండా పనిచేశా. ఆడబిడ్డలపై అత్యాచారం చేస్తే అదే చివరిరోజు అని హెచ్చరించా. గొడ్డలి పార్టీ విధ్వంసాన్ని నమ్ముకుంది. ఎక్కడైనా జరుగుతాయా రప్పారప్పా రాజకీయాలు. పోస్టర్లకు ఎక్కడైనా రక్తాభిషేకం చేస్తారా?. జంతుబలి చేస్తారా హింసను ప్రోత్సహించడం కాదా?. రప్పారప్పా రాజకీయాలు వద్దు నేరస్థులను ప్రోత్సహించవద్దు. కరడుగట్టిన నేరస్థులతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.'' - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి
ప్రపంచం మెచ్చేలా రాజధాని : పోలవరం ప్రాజెక్టును నాశనం చేసి డయాఫ్రం వాల్ను గోదావరిలో ముంచేసిన వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో జరిగిన నష్టాన్ని అధిగమించి 2027 మార్చిలో ప్రధాని మోదీ చేతుల మీదుగా ప్రాజెక్టును ప్రారంభిస్తామని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. ప్రపంచం మెచ్చేలా రాజధాని జరుగుతోందని వచ్చే ఫిబ్రవరిలో క్వాంటం కేంద్రాన్ని ప్రారంభిస్తామని తెలిపారు. ఎల్నినో పరిస్థితులను సైతం తట్టుకుని ప్రజలకు మెరుగైన పాలన అందిస్తున్నామని చెప్పారు.
సంక్షేమం, అభివృద్ధి, సుపరిపాలన అనే 3 విధానాలతో పాలన సాగిస్తున్నామని, స్థానిక ఎన్నికలతో స్థానిక నాయకత్వం బలోపేతమవుతుందని అన్నారు. గోదావరి–కావేరి నదుల అనుసంధానం పూర్తయితే దక్షిణాది రాష్ట్రాల మధ్య నీటి కోసం యుద్ధాలు తప్పుతాయని అభిప్రాయపడ్డారు. అన్ని ప్రాంతాల అభివృద్ధితో పాటు అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణకు ప్రాధాన్యమిస్తున్నామని వివరించారు.
దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడా లేని విధంగా ఘన విజయం : ప్రజలు ఇచ్చిన 2024 ఎన్నికల తీర్పును బాధ్యతగా తీసుకుని నిమిషం కూడా వృథా చేయకుండా వారి నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకునేందుకు పని చేస్తున్నామని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. ఎన్ని సవాళ్లు ఎదురైనా ఇచ్చిన ప్రతి మాటను నిలబెట్టుకుంటూ ప్రజల్లో భద్రత, భరోసా కల్పించామని తెలిపారు. వైెఎస్సార్సీపీ విధ్వంసం, అరాచకాలు, దాడుల కారణంగానే ప్రజలు కూటమికి అండగా నిలిచారని దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడా లేని విధంగా 94 శాతం స్ట్రైక్ రేట్, 57 శాతం ఓట్ షేర్తో ఘన విజయం సాధించామని అన్నారు. లక్షన్నర కోట్ల రూపాయలతో సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తున్నామని, సంక్షేమ క్యాలెండర్ రూపొందించి కష్టాలు ఎదురైనా నిర్ణీత సమయానికి లబ్ధిదారులకు ప్రయోజనాలు అందిస్తున్నామని వెల్లడించారు. దశాబ్దాలుగా పెండింగ్లో ఉన్న ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేస్తున్నామని, ప్రభుత్వం అందించే 55 సేవలపై నిత్యం ప్రజాభిప్రాయాన్ని సేకరిస్తూ లోపాలను సరిదిద్దుకుంటున్నామని చంద్రబాబు వివరించారు.
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