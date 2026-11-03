ప్రభుత్వ పనితీరుకు స్థానిక ఎన్నికల ఫలితాలే నిదర్శనం: సీఎం చంద్రబాబు
Chandrababu on Elections Results: ప్రజల కోసం అనునిత్యం పని చేస్తున్నామని, వారి అభిప్రాయాలకు అనుగుణంగా పాలన అందిస్తున్నామని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. స్థానిక ఎన్నికల ఫలితాలపై మీడియా అడిగిన ప్రశ్నకు సీఎం బదులిచ్చారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 7:18 PM IST
నేటి స్థానిక ఎన్నికల ఫలితాలే తమ ప్రభుత్వ పనితీరుకు ప్రజలు ఇచ్చిన మాండేట్ అని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. సుపరిపాలనను మెచ్చి ప్రజలు కూటమికి తీర్పు ఇస్తున్నారని వెల్లడించారు. ప్రజల ఆకాంక్షలు నెరవేర్చినప్పుడే వారి ఆశీస్సులు లభిస్తాయని తెలిపారు. 'గుడ్ పాలిటిక్స్ గుడ్ గవర్నెన్స్' తన ప్రాధాన్యతని, రాజకీయాల కంటే ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికే పెద్దపీట వేస్తానని తేల్చిచెప్పారు. ప్రజల మనోభావాలు ఎన్నికల్లో స్పష్టంగా ప్రతిబింబించాయని, కూటమిపై ప్రజల విశ్వసనీయతకు ఫలితాలే నిదర్శనమని చంద్రబాబు ఉద్ఘాటించారు.
ప్రజల కోసం అనునిత్యం పని చేస్తున్నామని, వారి అభిప్రాయాలకు అనుగుణంగా పాలన అందిస్తున్నామని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. స్థానిక ఎన్నికల ఫలితాలపై మీడియా ప్రతినిధులు అడిగిన ప్రశ్నకు సీఎం బదులిచ్చారు. ప్రభుత్వం చేసే పనుల్లో ప్రజలు 75 నుంచి 90 శాతం వరకు ఆమోదించే పరిస్థితి ఉందని, సేవలందించడంలో ఎక్కడైనా పొరపాట్లు ఉంటే సరిదిద్దుకుంటూ మరింత మెరుగైన పాలన అందిస్తామని చెప్పారు. చిన్నచిన్న లోపాలను అధిగమిస్తూ ప్రజలకు ఇబ్బందులు లేని పాలన అందించడమే లక్ష్యమని అన్నారు. రాజకీయమా? ప్రజల సమస్యల పరిష్కారమా? అంటే తాను సమస్యల పరిష్కారానికే ప్రాధాన్యత ఇస్తానని స్పష్టం చేశారు. ప్రజలు ఇదే విధంగా కూటమిని ఆశీర్వదించి సహకరించాలని కోరారు.
ఎన్నికల కంటే ప్రజల ప్రాణాలకే తొలి ప్రాధాన్యం : సంక్షేమ పథకాల ద్వారా లబ్ధి పొందిన వారిలోనూ విమర్శలు చేసేవారుంటారని, వాటిని పట్టించుకోకుండా ప్రజల కోసం పని చేస్తున్నామని తెలిపారు. ప్రజల సమస్యలను పరిష్కరించడం, వారికి మెరుగైన సేవలు అందించడమే తమ ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యతని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. ఎన్నికల కంటే ప్రజల ప్రాణాలకే తమ ప్రభుత్వం తొలి ప్రాధాన్యం ఇస్తుందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. ప్రజల బాధలను తొలగించగలిగితే ఎన్నికల్లో ఫలితాలు వాటంతట అవే వస్తాయని తాను నమ్ముతానని అన్నారు. రాజకీయ పార్టీలు, కులాలు, మతాలు, తమకు ఓటు వేయని వారనే తేడా లేకుండా ప్రజలందరికీ సేవలందించడమే ప్రభుత్వ బాధ్యతని సీఎం అన్నారు.
ఈవీఎంల వల్ల కాదు: ప్రజలకు చేసిన మేలే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమికి ఘన విజయాన్ని అందించిందని కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ అన్నారు. గత రెండున్నరేళ్లలో లక్షా 50 వేల కోట్ల రూపాయల సంక్షేమాన్ని ప్రజలకు అందించామని అన్న క్యాంటీన్లు, పెన్షన్ పెంపు, దీపం, తల్లికి వందనం వంటి పథకాలపై ప్రజలు విశ్వాసం ఉంచారని తెలిపారు. వెల్లడైన 92 మున్సిపాలిటీల ఫలితాల్లో 88 చోట్ల కూటమి అభ్యర్థులు ఆధిక్యం సాధించారని చెప్పారు. 2021లో అక్రమ కేసులు, బెదిరింపులతో ఏకగ్రీవాలు చేసుకున్న వైఎస్సార్సీపీ ఇప్పుడు ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా జరిగిన ఎన్నికల్లో ప్రజల తిరస్కరణకు గురైందని విమర్శించారు. ఈవీఎంల వల్ల కాదు వైఎస్సార్సీపీ విధానాలపై ఉన్న వ్యతిరేకతతోనే ఆ పార్టీ ఓటమి పాలైందన్నారు.
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