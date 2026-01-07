ETV Bharat / state

భావోద్వేగాలతో ఆటలొద్దు - నదీజలాలపై తెలంగాణ రాజకీయాలు చేయొద్దు: సీఎం చంద్రబాబు

ఏలూరు జిల్లా పోలవరంలో పర్యటించిన సీఎం చంద్రబాబు - పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణ పనుల పురోగతిపై ఆరా - వైఎస్సార్సీపీ కుప్పకూల్చిన వ్యవస్థలను గాడిలో పెడుతున్నామని వెల్లడి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 7, 2026 at 4:10 PM IST

Updated : January 7, 2026 at 5:32 PM IST

CM Chandrababu Comments on Polavaram Project: పోలవరం గ్యాప్‌-1లో పనులన్నీ ముమ్మరంగా జరుగుతున్నాయని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. గ్యాప్‌-2లో అప్‌స్ట్రీమ్‌, డౌన్‌స్ట్రీమ్‌ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయని అన్నారు. ఏలూరు జిల్లా పోలవరంలో సీఎం చంద్రబాబు బుధవారం పర్యటించారు. ఈ క్రమంలో పోలవరం నిర్మాణ పనుల పురోగతిని సీఎం పరిశీలించారు. ప్రాజెక్టు వ్యూ పాయింట్​తో పాటు కాఫర్ డ్యామ్, బట్రస్ డ్యామ్ పనులపై ఆరా తీశారు. పనులు జరుగుతున్న తీరును అధికారులు సీఎంకు వివరించారు.

ఈ సందర్భంగా సీఎం మాట్లాడుతూ పట్టిసీమ రాకుండా వైఎస్సార్సీపీ నేతలు విశ్వప్రయత్నాలు చేశారని అప్పుడు పట్టిసీమ నిర్మించకుంటే ఇవాళ రాయలసీమకు నీళ్లు వెళ్లేవి కాదు అన్నారు. రైట్ కనెక్టివిటీలో 19 మీటర్లు వెడల్పు, ఎత్తుతో 2 టన్నెళ్లు వస్తాయని వివరించారు. పోలవరం ప్రాజెక్టుకు అనేక విశిష్ట లక్షణాలు ఉన్నాయని తెలిపారు. విశాఖకు నీరు తీసుకెళ్లే కాలువను బాగా వెడల్పు చేశామని, పోలవరం నీటితో అనకాపల్లి, విశాఖ జిల్లాలను సస్యశ్యామలం చేస్తామని వెల్లడించారు. పోలవరం ప్రాజెక్టు ఏపీకి వరం - జీవనాడి అని సీఎం కొనియాడారు.

భావోద్వేగాలతో ఆటలొద్దు - నదీజలాలపై తెలంగాణ రాజకీయాలు చేయొద్దు: సీఎం చంద్రబాబు (ETV)

''ఐఐటీ హైదరాబాద్‌ నిపుణులు చెప్పాకే డయాఫ్రం వాల్‌ పాడైందని తెలిసింది. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం వల్లే పోలవరం ఆరేడు ఏళ్లు ఆలస్యమైంది. ఇప్పుడు డయాఫ్రం వాల్‌కు అదనంగా రూ.1000 కోట్లు ఖర్చవుతోంది. కొత్త డయాఫ్రం వాల్‌ కట్టాలని నిపుణులు సూచించారు. భవిష్యత్తులో వచ్చే విపత్తులు దృష్టిలో ఉంచుకునే కొత్త డయాఫ్రం వాల్‌ కడుతున్నాం. ఫిబ్రవరి 15 కల్లా డయాఫ్రం వాల్‌ పూర్తి చేస్తున్నాం. మెయిన్ డ్యామ్‌లోని ఈసీఆర్‌ఎఫ్‌-1 పూర్తి చేశాం. ఎస్‌సీఆర్ఎఫ్‌ గ్యాప్‌-2 వచ్చే ఏడాది మార్చి నాటికి పూర్తి చేస్తాం. ఆర్‌అండ్ఆర్‌ ప్యాకేజ్‌ ప్రక్రియ పూర్తి చేస్తున్నాం.''- చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

హార్టీకల్చర్‌ హబ్‌గా రాయలసీమ: పట్టిసీమ ఎత్తిపోతలను ఏడాది వ్యవధిలో పూర్తి చేశామని ఈ పట్టిసీమ వల్ల కృష్టా డెల్టాలో సమయానికి పంటలు వేయగలిగామని సీఎం అన్నారు. శ్రీశైలంలో నీళ్లు పొదుపు చేసి రాయలసీమకు నీరివ్వగలిగామని అలానే రాయలసీమలో గొల్లపల్లి కట్టి కియా మోటార్స్ తెచ్చామని చెప్పారు. పండ్లతోటలు ఎక్కువ పండుతున్న రాష్టంగా మనం మారామని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. రాయలసీమను హార్టీకల్చర్‌ హబ్‌గా మారుస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. గతంలో ప్రతి సోమవారం రోజు పోలవరంపై సమీక్ష చేశనని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు.

ఆ పనుల వల్లే అనుకూలంగా హైదరాబాద్​: రాజకీయాలు చేయవద్దని తెలంగాణను కోరుతున్నానని సీఎం చెప్పారు. దేవాదుల, కల్వకుర్తి నేనే ప్రారంభించనని ఆర్డీఎస్‌లో నీళ్లు రాకుంటే జూరాల నుంచి నీళ్లు తెచ్చి మహబూబ్‌నగర్‌కు ఇచ్చామని వెల్లడించారు. గతంలో హైదరాబాద్‌లో వారానికి ఒకసారి నీరు వచ్చేవి. సాగర్‌ నుంచి నీళ్లు తెచ్చి హైదరాబాద్‌కు ఇచ్చామని అన్నారు. మేం చేసిన పనుల వల్ల హైదరాబాద్‌ అన్నింటికీ అనుకూలంగా ఉందని, ప్రస్తుతం దేశంలోనే అత్యంత జీవన అనుకూల నగరంగా హైదరాబాద్ మారిందని స్పష్టం చేశారు. గోదావరి నదిలో పుష్కలంగా నీళ్లు ఉన్నాయని, అలాంటిది పోలవరానికి అభ్యంతరం చెప్పడం సరికాదని చెప్పారు. మిగిలిన నీళ్లు ఎవరైనా వాడుకోవచ్చని పోటీపడి మాట్లాడటం సరికాదు. అక్కడి ప్రజలు కూడా ఆలోచించాలని చంద్రబాబు కోరారు.

