'రాజధాని అమరావతిని ఎవరూ టచ్ చేయలేరు - ఇంచ్ కూడా కదలదు' - అసెంబ్లీలో తేల్చిచెప్పిన చంద్రబాబు
అమరావతికి చట్టబద్దత తీర్మానాన్ని ఆమోదించిన శాసనసభ - అమరావతి ఆంధ్రప్రదేశ్ గుండె, దేశం గర్వించేలా నిర్మాణం చేస్తాం - అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించే తీర్మానంపై శాసనసభలో మాట్లాడిన సీఎం చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 6:23 PM IST
CM Chandrababu Comments in Assembly : అమరావతికి చట్టబద్దత కల్పించాలని కేంద్రాన్ని కోరుతూ ప్రవేశపెట్టిన తీర్మానాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ ఏకగ్రీవంగా అమోదించింది. విభజన చట్టం సెక్షన్-5(2)ను సవరించాలని కోరుతూ ఎట్ అమరావతి అనే పదాన్ని చేర్చాలని ఉదయం శాసనసభలో 11 గంటల 11 నిమిషాలకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్వయంగా తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. తెలుగువారు రాజధానులు కోల్పోవడంతోపాటు విమర్శలు, వివక్షత అవమానాలు దశాబ్దాలుగా భరిస్తూ వస్తున్న పరిణామాలను గుర్తు చేసిన సీఎం, భవిష్యత్తు నగరంగా అమరావతి ఎలా అభివృద్ధి చెందేదీ అసెంబ్లీ సాక్షిగా ప్రజలకు వివరించారు. తీర్మానం సభ ఆమోదం పొందిన వెంటనే కేంద్ర హోంశాఖతోపాటు లోక్సభ స్పీకర్, రాజ్యసభ ఛైర్మన్లకు సభాపతి అయ్యన్నపాత్రుడు తీర్మానాన్ని పంపారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఒక్కటే రాజధాని. అది అమరావతి మాత్రమేనని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. రాజధానిని ఎవరూ టచ్ చేయలేరు, ఇంచ్ కూడా కదలదని తేల్చిచెప్పారు. అమరావతి ఆంధ్రప్రదేశ్ గుండె, ఆత్మ అని కొనియాడారు. అమరావతి అందరిదీ అనేలా దేశం గర్వించేలా నిర్మాణం చేస్తామని చంద్రబాబు తెలిపారు. అభివృద్ధి మాత్రం అన్ని ప్రాంతాలకూ విస్తరిస్తామన్నారు. ప్రజలందరికీ మేలు జరుగుతుందనే ఉద్దేశంతోనే రాష్ట్రానికి నట్టనడుమ ఉన్న అమరావతి రాజధానిగా ఎంపిక చేసినట్లు వెల్లడించారు. అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించాలని కేంద్రాన్ని కోరే తీర్మానంపై శాసనసభలో ఆయన మాట్లాడారు.
2014-19 మధ్య ప్రతిపక్ష నేతగా అమరావతికి బేషరతుగా మద్దతు ఇచ్చిన జగన్, అధికారంలోకి వచ్చాక ఊసరవెల్లి రాజకీయాలు చేశారని మండిపడ్డారు. మూడు రాజధానులంటూ రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేసే కుట్రకు తెర తీశారని దుయ్యబట్టారు. ఈ అనుభవంతో భవిష్యత్తులో ఇంకెవ్వరూ రాజధాని మార్చాలన్న ఆలోచన చేయకుండా శాశ్వత రాజధానిగా అమరావతి ఉండాలన్న సంకల్పంతో తీర్మానం తెచ్చామన్నారు.
రాష్ట్రం 30 ఏళ్లు వెనక్కు వెళ్లింది : రాజధాని వల్ల ఏం జరుగుతుందనే వ్యక్తులు హైదరాబాద్ నుంచి ఏడాదికి రూ.1.05 లక్ష కోట్ల మేర వస్తున్న ఆదాయం చూడాలని హితవు పలికారు. ప్రజల ఆకాంక్షలు నెరవేర్చే ప్రాంతంగా అమరావతి ఉంటుందని వెల్లడించారు. 2019లో ఒక్కఛాన్స్తో ప్రజావేదిక కూల్చి విధ్వంస పాలన మొదలు పెట్టడంతో రాష్ట్రం 30 ఏళ్లు వెనక్కు వెళ్లిందని ధ్వజమెత్తారు. రైతులపై ఉక్కు పాదం మోపారు, కేసులు, బూట్లు, లాఠీలతో తన్నులు, అడ్డగోలు కేసులు, కీచకపర్వం చేశారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. శాసన మండలిలో సెలెక్ట్ కమిటీతో బిల్లు పాస్ చేయాలని చూసినా హైకోర్టు కాపాడిందని గుర్తు చేశారు. వైఎస్సార్సీపీకి బుద్ధి ఇంకా మారలేదని దుయ్యబట్టారు. అవే కుట్రలు, కుతంత్రాలు చేస్తున్నారన్నారు. రాజ్యాంగంలో రాజధాని అనే పేరే లేదనడానికి వీళ్లకు ఓ ప్రత్యేకమైన రాజ్యాంగం ఉందా అని ప్రశ్నించారు. రాజారెడ్డి రాజ్యాంగాన్ని వైఎస్సార్సీపీ అనుసరిస్తే, దేశం అనుసరించేది అంబేడ్కర్ రాసిన రాజ్యాంగమే అన్నారు.
మూడు రీజియన్లుగా రాష్ట్రం అభివృద్ధి : అమరావతి పనులు రీస్టార్ట్ చేశామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వెల్లడించారు. 2028కి పనులు అన్నీ పూర్తి చేసి అమరావతికి ఓ రూపం తీసుకువస్తామని వివరించారు. 2027 నాటికి ట్రంక్ రోడ్లు, లేఅవుట్స్ సహా వివిధ మౌలిక సదుపాయాలు పూర్తి అవుతాయన్నారు. రూ.56 వేల కోట్ల విలువైన 91 పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయని చంద్రబాబు తెలిపారు. రాజధానిలో ప్రధాని వచ్చిన సమయంలో ఓమారు, ఆ తర్వాత మరోమారు, రెండు రోజుల క్రితం అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుందన్న సీఎం, ఇలాంటి ఘటనలపై కఠినంగా వ్యవహరిస్తామని హెచ్చరించారు. భవిష్యత్ నగరంగా అమరావతి, బ్లూ, గ్రీన్ సిటీగా నిర్మితం అవుతుందని తెలిపారు. మూడు రీజియన్లుగా రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేస్తామన్నారు. విశాఖ, అమరావతి, తిరుపతి రీజియన్లు విస్తృతంగా అభివృద్ధి అవుతాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అమరావతి అజేయం, అమరావతి అద్భుతం, అమరావతితోనే తెలుగు వైభవమని అభిప్రాయపడ్డారు.
రాజధానులు కోల్పోవటం విమర్శలు, వివక్షత, అవమానాలు తెలుగువాళ్లం దశాబ్దాలుగా భరిస్తూనే వచ్చామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణ దినోత్సవం ఏది చేసుకోవాలో తెలియని గందరగోళంలో ఉన్నామని వ్యాఖ్యానించారు. విభజన సమయంలో సమన్యాయం చేయాలని తాను కోరితే, ఇప్పటి వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు నాడు పార్లమెంటులో ఉండి కెమెరాలు నుంచి తప్పించుకు తిరిగాడని దుయ్యబట్టారు. అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ నినాదంతో అమరావతిని రాజధానిగా ప్రకటించామని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.
అమరావతిలో శాతవాహనుల పాలన : అమరావతి, హైదరాబాద్లు దేశంలో ఒకటి, రెండు స్థానాల్లో ఉండాలన్నదే తన ఆకాంక్ష అని చంద్రబాబు తేల్చిచెప్పారు. ప్రజా రాజధాని అమరావతికి చట్టబద్దత కల్పిస్తే ఇక ఇబ్బంది ఉండదనే తీర్మానించామని వెల్లడించారు. కృష్ణా-గోదావరి నదుల మధ్య ప్రాంతాన్ని అమరావతిని రాజధానిగా చేసుకుని శాతవాహనులు పాలించారని సీఎం గుర్తు చేశారు. బ్రిటిష్ మ్యూజియంలోని అమరావతి గ్యాలరీలో ఆనాటి చరిత్రను భద్రపరిచారన్నారు. అంతటి ప్రాచీన, ఘన చరిత్ర కలిగి సంస్కృతీ సంప్రదాయాలతో విలసిల్లిన తెలుగునేల ఇది అని తేల్చిచెప్పారు.
200 ఏళ్ల పాటు మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో ప్రాభవం కోల్పోయామని సీఎం చంద్రబాబు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఎన్టీఆర్ అధికారంలోకి వచ్చాకే మద్రాసీల నుంచి ఆంధ్రులు అనే పేరు మనకు వచ్చిందని గుర్తు చేశారు. పొట్టిశ్రీరాములు ప్రాణ త్యాగంతో తొలి భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రంగా ఏపీ అవతరించిందని తేల్చిచెప్పారు. 1953లో ఆంధ్రరాష్ట్రం, 1956లో ఆంధ్రప్రదేశ్, 2014లో మరోమారు మన రాష్ట్ర అవతరణ తేదీలు మారాయన్నారు. 10 ఏళ్లు హైదరాబాద్ ఉమ్మడి రాజధాని అయినా, త్వరితగతిన సొంత రాజధాని నిర్మాణం చేయాలని ఇక్కడికి వచ్చామని చంద్రబాబు వెల్లడించారు. నాడు ప్రతిపక్షంలో ఉన్న జగన్ రాజధాని అమరావతికి బేషరతుగా మద్దతు ఇస్తానని రోజుకో ఊసరవెల్లి రాజకీయాలు చేశాడని ధ్వజమెత్తారు.
అమరావతికి చట్టబద్దత కల్పించాలని కేంద్రాన్ని కోరుతూ ప్రవేశపెట్టిన తీర్మానానికి శాసనసభ ఏకగ్రీవంగా అమోదించింది. స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు శాసనసభను నిరవధిక వాయిదా వేశారు. అమరావతి తీర్మానంపై శాసనసభ ఐదున్నర గంటల పాటు చర్చించింది. మొత్తం 23మంది సభ్యులు ప్రసంగించారు.
