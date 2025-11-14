Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

విశాఖ సురక్షితమైన నగరం - దేశానికి గేట్‌వేలా ఏపీ: సీఎం చంద్రబాబు

విశాఖలో 30వ సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు ఘనంగా ప్రారంభం - ఈ కార్యక్రమానికి మొత్తం 2,500 మంది వచ్చారని తెలిపిన సీఎం చంద్రబాబు

cm_chandrababu_comments_in_cii
cm_chandrababu_comments_in_cii (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 14, 2025 at 1:39 PM IST

|

Updated : November 14, 2025 at 2:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Chandrababu Comments at CII Partnership Summit: రాష్ట్ర ఆర్ధిక రాజధాని అయిన విశాఖలో 30వ సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఈ సదస్సును ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో గవర్నర్ నజీర్, సీఎం చంద్రబాబు, పీయూష్ గోయల్, రామ్మోహన్ నాయుడు, పెమ్మసాని, శ్రీనివాసవర్మ, మంత్రి నారా లోకేశ్​, సీఎస్ విజయానంద్, సీఐఐ అధ్యక్షుడు రాజీవ్ మెమానీ, సీఐఐ డైరెక్టర్ చంద్రజిత్ బెనర్జీ, విశిష్ట అతిథులు కరణ్ అదానీ, యూసఫ్ అలీ, బాబా కల్యాణి ఇంక దేశవిదేశాలకు చెందిన పారిశ్రామికవేత్తలు పాల్గొన్నారు.

3 దశాబ్దాలుగా చంద్రబాబు నాకు స్నేహితుడు: ఈ క్రమంలో ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్‌ మాట్లాడుతూ వ్యాపార అనుకూల రాష్ట్రంగా ఏపీ నిలిచిందని అన్నారు. రాష్ట్రంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉందని చెప్పారు. దేశంలో పేదరికం తగ్గించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేక చర్యలు చేపడుతోందని కార్మిక చట్టాలు, పన్నుల్లో కేంద్రం అనేక సంస్కరణలు తీసుకొచ్చిందని వివరించారు. మోదీ పాలనలో 11 ఏళ్లుగా దేశం ముందుకెళ్తోందని అలానే సరైన సమయంలో సరైన ఆలోచనే విజయానికి పునాది అని వ్యాఖ్యానించారు. రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొందని అన్నారు.

విశాఖ సురక్షితమైన నగరం - దేశానికి గేట్‌వేలా ఏపీ: సీఎం చంద్రబాబు (ETV)

3 దశాబ్దాలుగా సీఎం చంద్రబాబు తనకు స్నేహితుడని ఉపరాష్ట్రపతి చెప్పారు. ఆయన సారథ్యంలో ఏపీకి అనేక పెట్టుబడులు వచ్చాయని వివరించారు. లక్ష్యం పెట్టుకోవడం సులువు కానీ అక్కడికి చేరుకోవడం కష్టమని అన్నారు. పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షించే విషయంలో చంద్రబాబు ముందుంటారని కొనియాడారు. ప్రపంచ నలుమూలల నుంచి వచ్చి రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెడుతున్నారని ఈజ్‌ ఆఫ్‌ డూయింగ్‌ బిజినెస్‌తోనే పెట్టుబడులు వస్తాయని ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్‌ అన్నారు.

పెట్టుబడులకు స్వర్గధామంగా విశాఖ: పెట్టుబడులకు స్వర్గధామంగా విశాఖ మారుతోందని గవర్నర్‌ అబ్దుల్‌ నజీర్ అన్నారు. సీఐఐ సదస్సులో ప్రసంగించిన గవర్నర్‌ క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ, గ్రీన్‌ హైడ్రోజన్‌కు చిరునామాగా ఏపీ మారిందని అన్నారు. 45 దేశాల నుంచి వచ్చిన ప్రతినిధులంతా ఏపీలో ఉన్న అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని గవర్నర్ పిలుపునిచ్చారు.

పెట్టుబడిదారుల లక్ష్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్: దేశంలోనే అందమైన నగరంగా విశాఖకు పేరుందని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. విశాఖను సురక్షితమైన నగరంగా కేంద్రం ఇటీవల ప్రకటించిందని అలానే దేశానికి గేట్‌వేలా ఆంధ్రప్రదేశ్‌ మారుతోందని చెప్పారు. పెట్టుబడిదారులే లక్ష్యంగా మన రాష్ట్రం ఎదుగుతోందని అన్నారు. ప్రధాని మోదీ పరిపాలనపై దేశ ప్రజలకు విశ్వాసం ఉందని స్పష్టం చేశారు. 2047లోగా మనదేశం నంబర్‌ వన్‌ ఎకానమీ అవుతుందని ఇంకా ప్రజలు, వనరులు, సాంకేతికతను సమర్థంగా వాడుకుంటే తిరుగులేదని సీఎం వెల్లడించారు.

ఇప్పుడు ప్రపంచ దేశాలన్నీ భారత్‌ వైపు చూసే పరిస్థితి వచ్చిందని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. పేదరికం, అసమానతలు రూపుమాపేందుకు అనేక చర్యలు తీసుకుంటున్నామని వివరించారు. గ్రీన్‌ఎనర్జీ వినియోగం, స్వచ్ఛాంధ్ర దిశగా వేగంగా అడుగులు వేస్తున్నామని ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్లినా ఐటీలో మనవాళ్లే ముందుంటున్నారని వ్యాఖ్యానించారు. ఏపీకి స్పేస్‌ సిటీ, డ్రోన్‌ సిటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్‌ సిటీ, క్వాంటమ్‌ వ్యాలీ, గ్రీన్‌ హైడ్రోజన్‌ వ్యాలీ వస్తున్నాయని, ఇంకా సోలార్‌, విండ్‌, పంప్డ్‌ ఎనర్జీలో మన రాష్ట్రమే ముందుందని వెల్లడించారు. ఏపీకి అనేక కంపెనీలు వచ్చి పెట్టుబడులు పెడుతున్నాయని వివరించారు. అలానే అరకు కాఫీని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రోత్సహిస్తున్నామని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు.

గ్లోబల్​ ఎకనామిక్​ హబ్​గా విశాఖ - విజన్ నివేదికను ఆవిష్కరించిన సీఎం చంద్రబాబు

ఓర్వకల్లులో సాలిడ్‌ స్టేట్‌ బ్యాటరీ పరిశ్రమ - రాష్ట్రంలో నాలుగైదేళ్లలో రూ.82 వేల కోట్ల పెట్టుబడులు

Last Updated : November 14, 2025 at 2:24 PM IST

TAGGED:

CII PARTNERSHIP SUMMIT IN VISAKHA
CHANDRABABU COMMENTS IN CII SUMMIT
విశాఖలో సీఐఐ భాగస్వామ్య
CII PARTNERSHIP SUMMIT
CM CHANDRABABU COMMENTS IN CII

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

గ్లోబ్​ట్రాటర్ ఈవెంట్​ : వాళ్లకు నో ఎంట్రీ- రాజమౌళి స్పెషల్ వీడియో

'ఆంధ్ర నుంచి అంతర్జాతీయ స్టేజ్​ దాకా'- శ్రీ చరణి జర్నీ ఇదే

పిల్లలు దేనికి బాధపడుతున్నారో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే​ బెటర్​ అంటున్న నిపుణులు!

మన్మథుని భస్మం నుంచి పుట్టిన రాక్షసుడు! అతడిని అంతం చేసిన ఆ శక్తి ఎవరో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.