గ్యాస్ నిల్వలు, సరఫరాపై నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తాం: సీఎం చంద్రబాబు
ముఖ్యమంత్రి అధ్యక్షతన సచివాలయంలో 4వ కలెక్టర్ల సదస్సు - తొలిరోజు 12 గంటల పాటు సుదీర్ఘంగా సాగిన సమీక్షలు, చర్చలు - ఇవాళ రెండో రోజు కొనసాగనున్న కలెక్టర్ల సదస్సు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 12, 2026 at 7:33 AM IST
CM Chandrababu Collectors Conference Day1 at Secretarist : ఇరాన్ యుద్ధం ప్రభావంతో ఎల్పీజీ సహా వివిధ ఉద్యాన ఉత్పత్తుల మార్కెట్ పరిస్థితుల్ని ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేయడానికి నాదెండ్ల మనోహర్, అచ్చెన్నాయుడు, పయ్యావుల కేశవ్తో మంత్రుల కమిటీ ఏర్పాటుకు సీఎం చంద్రబాబు నిర్ణయించారు. అమూల్ తరహాలోనే డ్వాక్రా ఉత్పత్తుల కోసం రూపొందించిన స్వయం బ్రాండ్ను తీర్చిదిద్దాలని సూచించారు. కౌలు రైతులకు రుణాలివ్వడానికి నిబంధనలు అడ్డంకిగా ఉండటానికి వీల్లేదని స్పష్టం చేశారు. రైల్వేస్టేషన్ల ఆధునికీకరణకు రైల్వేశాఖ చేపట్టిన చర్యలను అందిపుచ్చుకోవాలని యంత్రాంగానికి పిలుపునిచ్చారు. 7 జిల్లాల నుంచి వచ్చిన సక్సెస్ స్టోరీలను ప్రజెంట్ చేసి అనకాపల్లి, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, విజయనగరం, విశాఖ, కోనసీమ జిల్లాల కలెక్టర్లను సీఎం అభినందించారు.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన ఏర్పాటు చేసిన 2 రోజుల కలెక్టర్ల సదస్సు తొలిరోజు సుమారు 12 గంటల పాటడు సుదీర్ఘంగా సాగింది. వివిధ అంశాల వారీగా ప్రగతిని ఆయా శాఖల అధికారులు ప్రజెంటేషన్లు ఇచ్చారు. సీఎం చంద్రబాబు వివిధ అంశాలల్లో పలు కీలక సూచనలు చేశారు. ఇరాన్ యుద్ధ ప్రభావం నేపథ్యంలో ఎల్పీజీ నిల్వలు, సరఫరాపై కీలక చర్చ జరిగింది. ప్రస్తుతానికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదని పౌరసరఫరాల శాఖ కార్యదర్శి సౌరభ్ గౌర్ తెలిపారు.
అమూల్ తరహాలో స్వయం బ్రాండ్ను తీర్చిదిద్దాలని ఆదేశం: ఆర్టీజీఎస్ నుంచి ఆయా శాఖల అధికారులు నిరంతరం మానిటర్ చేస్తూ, ప్రభుత్వానికి నివేదికలు ఇవ్వాలని సీఎం ఆదేశించారు. పాఠశాలలు, ఆస్పత్రులకు అంతరాయం లేకుండా ఎల్పీజీ సరఫరా జరగాలని స్పష్టం చేశారు. గుడ్లు, అరటి వంటి ఉత్పత్తులకు ప్రత్యామ్నాయ మార్కెట్లను చూడాలని కలెక్టర్లకు నిర్దేశించారు. మల్టీ బిలియన్ డాలర్ల కంపెనీ ఉత్పత్తుల స్థాయిలో డ్వాక్రా ఉత్పత్తులకూ బ్రాండింగ్ తెచ్చేలా కృషి చేస్తున్నామని సీఎం అన్నారు. అమూల్ తరహాలోనే సహకార విధానంలో ఈ ఉత్పత్తుల మార్కెటింగ్ జరగాలని సూచించారు. జిల్లాస్థాయిలో ఆర్టీజీఎస్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని ఉద్యోగుల పనితీరును విశ్లేషించుకోవాలని నిర్దేశించారు.
రైల్వేస్టేషన్ల ఆధునికీకరణను అందిపుచ్చుకోవాలి: రైల్వే ప్రాజెక్టులకు నిధుల సమస్య లేదన్న సీఎం లాజిస్టిక్స్ పార్కులను రైల్వేలైన్లకు అనుసంధానించాలని సూచించారు. నైపుణ్యం, కౌశలం పోర్టల్ ద్వారా ఉద్యోగాలు, నైపుణ్య కల్పనపై ప్రత్యేక దృషి పెట్టాలని స్పష్టం చేశారు. స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ అవార్డులు సాధించడంలో పట్టణాలు, నగరాలు పోటీపడాలని సీఎం అన్నారు. విద్య, ఆరోగ్యం, వ్యవసాయం, డిజిటల్ గవర్నెన్స్ రంగాల్లో డీప్టెక్ వినియోగం పెరగాలన్నారు. కౌలు రైతులకు రుణాలివ్వడానికి అడ్డంకిగా ఉన్న నిబంధనల్ని తొలగించాలని తేల్చిచెప్పారు. రైషనలైలజేషన్ ప్రకారమే బదిలీలు జరగాలని స్పష్టం చేశారు.
నెట్జీరో కాన్సెప్టులో భాగంగా అనకాపల్లి జిల్లాలో హాస్టళ్లు, పాఠశాలల్లో కిచెన్ గార్డెన్ల నిర్వహణ అద్భుతంగా ఉందని సీఎం ప్రశంసించారు. వైజాగ్-1 యాప్ను కలెక్టర్ వినూత్నంగా రూపొందించారని ఇది ప్రజలకు ఉపయోగకరంగా ఉందన్నారు. గల్ఫ్ దేశాలకు వెళ్లేవారు మోసాల బారిన పడకుండా కోనసీమ సెంటర్ ఫర్ మైగ్రేషన్ ఏర్పాటు చేయడం పట్ల ఆ జిల్లా కలెక్టర్ను అభినందించారు.
7 జిల్లాల సక్సెస్ స్టోరీలను అభినందించిన సీఎం: గ్రామస్థాయి నుంచి భూవివాదాలు పరిష్కరించేలా నెల్లూరు జిల్లాలో చేపట్టిన ప్రయోగం ఫలితాలిస్తోందని సీఎం అన్నారు. వ్యవస్థీకృతంగా ఉన్న సవాళ్లను పరిష్కరించుకుంటా ఉత్తరాంధ్ర హార్టికల్చర్ హబ్గా విజయనగరం జిల్లాను మార్చడాన్ని అభినందించారు. జిల్లాల నుంచి వచ్చిన 7 సక్సెస్ స్టోరీలు సత్ఫలితాలిస్తున్నాయన్న సీఎం వీటిని ఇతర జిల్లాల్లోనూ అమలు చేద్దామని సూచించారు. వచ్చే కలెక్టర్ల సదస్సుకు 28 జిల్లాల నుంచి 28 సక్సెస్ స్టోరీలు రావాలన్నారు.
రెండో రోజు సదస్సులో సూపర్ సిక్స్, సంక్షేమం, ఆదాయార్జన శాఖలు, విద్య, వైద్యం, నైపుణ్యాభివృద్ది, పెట్టుబడులు వంటి అంశాలపై చర్చించనున్నారు. శాంతిభద్రతలపై జిల్లా ఎస్పీలతో సీఎం సమీక్షిస్తారు.
ఏపీలో అంతర్జాతీయ స్థాయి అగ్రికల్చర్ స్కూల్ - కలెక్టర్ల సదస్సులో చంద్రబాబు
తెలుగు వైభవాన్ని ప్రపంచానికి చాటేలా అమరావతి అభివృద్ధి: సీఎం చంద్రబాబు