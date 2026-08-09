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ట్రెండ్​కు తగ్గట్టు కొత్త విషయాలు ఉంటే నేర్చుకుంటా: సీఎం చంద్రబాబు 'కాఫీ కబుర్లు'

ఎన్టీఆర్ భవన్​లో నిర్వహించిన 'కాఫీ కబుర్లు' కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎం - పార్టీ శ్రేణులతో ముచ్చట్లు - నేర్చుకోవాల్సింది ఉంటే నేర్చుకుంటా, నేను నిత్య విద్యార్థినేనని కార్యకర్తలకు స్పష్టం చేసిన సీఎం

CM Chandrababu "Coffee Kaburlu" Session
CM Chandrababu "Coffee Kaburlu" Session (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 9:44 AM IST

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CM Chandrababu "Coffee Kaburlu" Session: నేనేమైనా నేర్చుకోవాల్సింది ఉందా అంటూ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తాను నిత్య విద్యార్థినేనని కార్యకర్తలకు స్పష్టం చేశారు. 40ఏళ్ల అనుభవం ఉన్నా నేటి ట్రెండ్​కు తగ్గట్టు కొత్త విషయాలు ఉంటే నేర్చుకుంటానన్నారు. ఎన్టీఆర్ భవన్​లో నిర్వహించిన 'కాఫీ కబుర్లు' కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న చంద్రబాబు పాము ఎంత చిన్నదైనా పెద్ద కర్రతోనే కొట్టాలన్న సామెతను గుర్తుచేశారు. ప్రత్యర్థుల కుట్రల పట్ల ఎల్లప్పుడూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. మెగా డీఎస్సీపై జరుగుతున్న దుష్ప్రచారాన్ని గట్టి కౌంటర్లతో అడ్డుకున్నామని వివరించారు.

కార్యకర్తల్లో నాయకత్వ లక్షణాలను పెంపొందించడం, వారిని భవిష్యత్ సవాళ్లకు సిద్ధం చేయడానికే శిక్షణ తరగతులు నిర్వహిస్తున్నట్లు సీఎం చంద్రబాబు వెల్లడించారు. ఎన్టీఆర్ భవన్​లో 'కాఫీ కబుర్లు' కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఆయన ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన మెగా డీఎస్సీ ప్రక్రియ అత్యంత పారదర్శకంగా జరిగిందన్నారు. ఇదే విషయాన్ని అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కూడా అంగీకరిస్తున్నాయని తెలిపారు. డీఎస్సీపై ప్రత్యర్థులు కావాలని చేసిన దుష్ప్రచారాన్ని ఆధారాలతో సహా తిప్పికొట్టి వారి నోళ్లు మూయించామన్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో వాస్తవాలను వివరిస్తే ప్రజలే కుట్రలను ఛేదిస్తారన్నారు. కర్నూలులో ఉపాధ్యాయులు నిర్వహించిన ర్యాలీనే దీనికి ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ అని తెలిపారు.

ట్రెండ్​కు తగ్గట్టు కొత్త విషయాలు ఉంటే నేర్చుకుంటా: సీఎం చంద్రబాబు 'కాఫీ కబుర్లు' (ETV Bharat)

సాన్నిహిత్యం పెంచుకునేందుకు: కూటమి ప్రభుత్వం రెండేళ్లలో సాధించిన పురోగతిని ప్రతి ఇంటీకీ వివరించాల్సిన బాధ్యత నాయకులపై ఉందన్నారు. అభివృద్ధి, సంక్షేమ పథకాలను ప్రజల్లోకి బలంగా తీసుకెళ్తూనే ప్రత్యర్థి పార్టీల కుట్రలను ఎప్పటికప్పుడు తిప్పికొట్టాలన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో నిర్వీర్యమైన సంక్షేమ, అభివృద్ధి రంగాలను తిరిగి పట్టాలెక్కించేందుకు ప్రభుత్వం నిరంతరం శ్రమిస్తోందన్నారు. ఈ విషయాన్ని ప్రజలకు సమగ్రంగా వివరించి చెప్పాలన్నారు. చేస్తున్న మంచిని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లకపోతే, ప్రత్యర్థుల తప్పుడు ప్రచారాన్ని నిజమని నమ్మే ప్రమాదం ఉందన్నారు. శ్రేణులతో మరింత సాన్నిహిత్యాన్ని పెంచుకునేందుకే 'కాఫీ కబుర్లు' వంటి వినూత్న వేదిక ద్వారా నేరుగా మాట్లాడే అవకాశం కల్పించామన్నారు. పార్టీ సూత్రాలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరించే నేతలపై కఠిన చర్యలు తప్పవన్నారు. కార్యకర్తల శ్రమకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుందని భరోసా ఇచ్చారు. కార్యకర్తలను విస్మరించే వారిని ఉపేక్షించబోమని స్పష్టం చేశారు.

పార్టీ సంస్థాగత బలోపేతంపై దృష్టి సారిస్తూ విశాఖ ఉత్తర నియోజకవర్గ టీడీపీ ఇన్‌ఛార్జి నియామకంపైనా విడిగా సమీక్షించారు. లోక్‌సభ నియోజకవర్గ అధ్యక్షుడు, జిల్లా ఇన్‌ఛార్జి మంత్రి, అసెంబ్లీ పరిశీలకుడు కలిసి సమన్వయంతో పనిచేయాలని సూచించారు. అన్ని స్థాయిల్లోని స్థానిక నాయకుల అభిప్రాయాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలన్నారు. అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైన నేతను ఇన్‌ఛార్జిగా ఎంపిక చేయాలని రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావుకు స్పష్టం చేశారు.

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