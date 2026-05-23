'బీజేపీకి ఈ సారి రాజ్యసభ సీటును ఇవ్వలేమన్న సీఎం చంద్రబాబు'

టీడీపీలోనే ఆశావహులు ఎక్కువగా ఉన్నందునే ఈ నిర్ణయం - బీజేపీ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్‌కు తెలిపిన సీఎం

CM Chandrababu Clarifies We Cannot Able To Give Rajya Sabha Seat To BJP
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 23, 2026 at 10:17 AM IST

CM Chandrababu Clarifies We Cannot Able To Give Rajya Sabha Seat To BJP: ఏపీలో రాజ్యసభ స్థానాల కోసం టీడీపీలోనే తీవ్రమైన పోటీ ఉందని, అందువల్ల ఈసారి బీజేపీకు అవకాశం ఇవ్వలేమని ఆ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పీవీఎన్‌ మాధవ్‌కు సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేసినట్లు తెలిసింది. మాధవ్, బీజేపీ రాష్ట్ర సంఘటన ప్రధాన కార్యదర్శి మధుకర్‌ నిన్న సాయంత్రం ఉండవల్లిలోని సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో చంద్రబాబుతో భేటీ అయ్యారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలతో పాటు పలు అంశాలపై పరస్పరం చర్చించారు.

ఈ సమావేశంలో రాష్ట్రం నుంచి ఖాళీ అవుతున్న నాలుగు రాజ్యసభ స్థానాల్లో ఒకటి తమ పార్టీకి కేటాయించాలని మాధవ్‌ కోరగా, ఈసారి సాధ్యం కాదని సీఎం చంద్రబాబు చెప్పినట్టు సమాచారం. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో తమ పార్టీకి ఎక్కువ స్థానాలు కేటాయించాలని మాధవ్‌ కోరినట్ల తెలిసింది. గెలుపే ప్రామాణికంగా అభ్యర్థుల్ని ఎంపిక చేద్దామని, ఎవరెన్ని స్థానాల్లో పోటీ చేశామన్నది ముఖ్యం కాదని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేసినట్లు సమాచారం.

పలు అంశాలపైనా సాగిన చర్చ: అంతేకాకుండా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు సెప్టెంబరులో నిర్వహించే అవకాశం ఉందని సీఎం చంద్రబాబు చెప్పినట్టు తెలిసింది. అమరావతిలో మాజీ ప్రధాని అటల్‌బిహారీ వాజ్‌పేయీ స్మృతివనానికి నిధుల కేటాయింపుపైన కూడా చర్చ జరిగినట్లు తెలిసింది. ప్రధానిగా నరేంద్రమోదీ దాదాపు పన్నెండేళ్లు పూర్తిచేసుకున్న సందర్భంగా ఎన్డీయే ప్రభుత్వం చేసిన అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాల్ని జూన్‌ 5 నుంచి 21వ తేదీ వరకు విస్తృతంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని నిర్ణయించారు. అదే విధంగా పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరూ వారు తమ మాతృమూర్తి పేరుతో మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాన్ని ఏపీలో విస్తృతంగా చేపట్టాలని సీఎం చంద్రబాబు దృష్టికి మాధవ్‌ తీసుకెళ్లారు. జూన్‌ 21న అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిర్వహించడంపైనా చర్చించారు.

ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేసిన ఆశావహులు: ఏపీ నుంచి వచ్చే నెలలో ఖాళీ అవుతున్న మొత్తం 4 రాజ్యసభ స్థానాల ఎన్నికలకు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం నిన్న శుక్రవారం షెడ్యూల్‌ ప్రకటించడంతో టీడీపీలో ఆశావహులు తమ తమ ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేశారు. అందుకుగాను పార్టీ అధినేత, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును కలిసి తమకు అవకాశం ఇవ్వాలని ఒక్కొక్కరూ కోరుతున్నారు.

వచ్చే నెలలో ముగియనున్న పదవీకాలం: ఈ నేపథ్యంలో కొందరు సీనియర్‌ నాయకులు పార్టీతో తమ అనుబంధాన్ని, చేసిన సేవలను గుర్తుచేస్తూ, తమకు ఇదే చివరి అవకాశమని, రాజ్యసభకు పంపాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. అయితే టీడీపీలో రాజ్యసభ స్థానం కోసం గట్టిగా ప్రయత్నిస్తున్నవారు ఆరు నుంచి ఏడుగురు వరకు ఉన్నారు. అయితే మిత్రపక్షాలకు ఎన్ని కేటాయిస్తారన్న దాంతో పాటు, సామాజిక, ప్రాంతీయ సమీకరణలూ, అభ్యర్థుల ఎంపికలో ఎంతో కీలకంగా మారనున్నాయి. గత వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఆ పార్టీ తరఫున రాజ్యసభకు ఎన్నికైన పిల్లి సుభాష్‌చంద్రబోస్, ఆళ్ల అయోధ్యరామిరెడ్డి, పరిమళ్‌ నత్వానీతో పాటు, కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక టీడీపీ తరఫున రాజ్యసభకు వెళ్లిన సానా సతీశ్ పదవీకాలం వచ్చే నెలలో ముగుస్తోంది.

దాంతో శాసనసభలో మెజారిటీ దృష్ట్యా ఈ నాలుగు స్థానాలూ కూటమికే దక్కే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. సీఎం చంద్రబాబు రాజ్యసభ అభ్యర్థుల ఎంపికపై ఇంకా పూర్తిస్థాయిలో దృష్టి సారించలేదు. మహానాడు పూర్తయ్యాక, మిత్రపక్షాలకు ఎన్ని స్థానాలు కేటాయించాల్సి వస్తుందన్న అంశంపై స్పష్టత వచ్చిన తర్వాతే దీనికి సంబంధించిన కసరత్తును ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది.

