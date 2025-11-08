ETV Bharat / state

అమరావతి బ్రాండ్‌ ఇమేజ్‌ పెరిగింది - భారీ ఈవెంట్లు జరుగుతున్నాయి: చంద్రబాబు

మీడియాతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చిట్‌చాట్ - సీఐఐ సదస్సు, క్వాంటమ్ కంప్యూటర్, అమరావతి వంటి అంశాలపై చర్య

CM Chandrababu Naidu
CM Chandrababu Naidu (Image Source: X Account @AndhraPradeshCM)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 8, 2025 at 2:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Chandrababu Chitchat with Media About CII Summit: విశాఖలో ఈ నెల 14, 15వ తేదీల్లో జరిగే పెట్టుబడుల సదస్సు ఈ సారి నిర్మాణాత్మకంగా జరగనుందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తెలిపారు. ప్రెజెంటేషన్, ఎగ్జిక్యూషన్, ఎగ్జిబిషన్, ఒప్పందాలు ఇలా వివిధ రూపాల్లో 2 రోజుల సదస్సు సాగనుందని మీడియాతో చిట్ చాట్​లో వెల్లడించారు. అత్యాధునిక సాంకేతిక అంశాలపై అధ్యయనం కూడా ఉంటుందన్నారు. ప్రతి వ్యక్తి అకౌంటబిలిటీ పరిధిలోకి వచ్చి రాష్ట్ర స్థాయి నుంచి గ్రామస్థాయి వీఆర్వోల వరకూ బాధ్యతగా పనిచేసేలా చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. ఈ విధానం వల్ల ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందుతాయన్నారు.

క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ సిద్ధమైంది: ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఒప్పందాలు, పెట్టుబడుల సదస్సుకు సంబంధం లేకుండా దేనికదే విడివిడిగా నడుస్తాయని తెలిపారు. పెట్టుబడుల సాధనలో లోకేశ్​ క్రియాశీలకంగా వ్యవహరిస్తూ ఎంతో కృషి చేస్తున్నారని అభినందించారు. జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో వచ్చే ప్రముఖులు, పెట్టుబడిదారులకు విశాఖ సదస్సు కొత్త అనుభూతినిస్తుందని అన్నారు. క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ సిద్ధమైందని, ఇక షిప్మెంటే మిగిలిందని వెల్లడించారు. అనుకున్న సమయానికి క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ అమరావతికి వచ్చేలా అడ్డంకులు అధిగమిస్తున్నామని తెలిపారు.

సమస్య ఎందుకు పరిష్కారం కావట్లేదో బాధితుడికి స్పష్టంగా అర్థమయ్యేలా తెలిపే విధానం తెస్తామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. పరిష్కారం కాని సమస్యలకు ఉన్న సాంకేతిక అడ్డంకులపై వివరంగా బాధితుడికి తెలియాలన్నారు. కిందిస్థాయిలో ఉన్న అవినీతి నిర్మూలనకు సమగ్ర చర్యలు చేపడుతున్నామని తెలిపారు. ముందు పెండింగ్ ఉన్న రెవెన్యూ సమస్యలు పరిష్కరించాల్సి ఉందని, దీనిపై ఇప్పటికే అధికారులకు ఆదేశాలిచ్చామన్నారు. గత ప్రభుత్వం చేసిన నిర్వాకం వల్ల రెవెన్యూ అంశాలు సంక్లిష్టంగా మారాయని మండిపడ్డారు.

సున్నితమైన అంశాలను జాగ్రత్తగా పరిష్కరించాల్సి ఉందని, 22ఏ నిషేధిత జాబితా భూములపైనా త్వరలోనే నిర్ణయం తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. ఎమ్మెల్యేలు విధిగా ప్రజా దర్బార్​లు నిర్వహించాల్సిందేనని తేల్చిచెప్పారు. ప్రజా సమస్యలు పట్టించుకోం అంటే కుదరదన్నారు. లోకేశ్​ ఆదేశాల తర్వాత ఎమ్మెల్యేల్లో కదలిక వచ్చి అన్ని నియోజకవర్గాల్లో ప్రజా దర్బార్​లు నిన్న జరిగాయన్నారు. సమస్య తన వద్దకు వస్తేనే పరిష్కారమవుతుందనే భావన ఉండకూడదని, ప్రతి సమస్యా ఎక్కడికక్కడ పరిష్కారమయ్యే వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయటమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామన్నారు.

హైదరాబాద్‌ స్థాయిలో భారీ ఈవెంట్లు: అమరావతి బ్రాండ్ ఇమేజ్ పెరిగిందని, హైదరాబాద్ స్థాయిలో ఇక్కడా భారీ ఈవెంట్లు జరుగుతున్నాయని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వెల్లడించారు. ప్రభుత్వం కూడా ఆ స్థాయిలో భారీ ఈవెంట్లను ప్రోత్సహిస్తోందన్నారు. తమన్ మ్యూజికల్ నైట్, విజయవాడ ఉత్సవ్, ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఇళయరాజా మ్యూజికల్ నైట్ వంటివి అమరావతికి ప్రత్యేక గుర్తింపు తెస్తున్నాయని తెలిపారు.

భారీ పెట్టుబడులతో ఏపీ దూసుకెళ్తోంది: ఓ వైపు భారీ ఈవెంట్లు, మరోవైపు భారీ పెట్టుబడులతో ఆంధ్రప్రదేశ్ దూసుకెళ్తోందని వ్యాఖ్యానించారు. తెలంగాణకు చెందిన ప్రీమియర్ ఎనర్జీస్ నెల్లూరు జిల్లా నాయుడుపేటలో దాదాపు 6,000 కోట్ల పెట్టుబడి పెడుతుండటం శుభపరిణామమన్నారు. పార్టీ కమిటీలు వీలైనన్ని నెలాఖరులోగా పూర్తి చేస్తామని, పార్లమెంట్ కమిటీల మీద కసరత్తు ముమ్మరంగా సాగుతోందని అన్నారు. డిసెంబర్ చివరి నాటికి అన్ని కమిటీలు పూర్తి చేసి పార్టీని ప్రజల్లోకి మరింత బలంగా తీసుకెళ్తామన్నారు.

ఎస్ఐబీపీలో రూ.లక్ష కోట్ల పెట్టుబడులకు ఆమోదం - 85,870 మందికి ఉద్యోగాలు

ప్రజల్ని ఇంకా కార్యాలయాలకు పిలవడం ఏంటి? - 100% సేవలు ఆన్‌లైన్‌లోనే : సీఎం చంద్రబాబు

TAGGED:

INVESTMENTS TO AP
INVESTMENT OPPORTUNITIES IN ANDHRA
QUANTUM COMPUTER INSTALLATION
CM CHANDRABABU CHIT CHAT WITH MEDIA
CHANDRABABU ON VISAKHA CII SUMMIT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

కెరీర్​లో ఉన్నతంగా రాణించాలంటే? - ఈ నిజాలు అంగీకరించాలట!

రూ.50వేల పెట్టుబడితో పుట్టగొడుగుల సాగు- ఏటా రూ.7 కోట్ల రాబడి- యువ రైతు సక్సెస్ స్టోరీ!

ప్రభాస్​తో స్పెషల్​ ప్రాజెక్ట్​లో పనిచేస్తాను : రష్మిక మంధాన

మజిల్​లాస్​ను 'రివర్స్' చేయవచ్చా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.