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స్థానిక ఎన్నికలు జరగడం గొడ్డలిపార్టీ నాయకుడికి ఇష్టం లేదు: సీఎం చంద్రబాబు

ఎన్నికలు వాయిదా పడితే ఆ వైఎస్సార్సీపీకి లాభం అనుకోవడం దింపుడుకళ్లెం ఆశలేనని ధ్వజమెత్తిన సీఎం - ఏ ఎన్నికల్లోనైనా బీసీలకు ఎక్కువ సీట్లు ఇచ్చేది టీడీపీనేనన్న సీఎం చంద్రబాబు

CM Chandrababu Chit-Chat with Media
మీడియాతో సీఎం చిట్​చాట్​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 28, 2026 at 5:50 PM IST

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CM Chandrababu Chit-Chat with Media: స్థానిక ఎన్నికలు జరగడం గొడ్డలిపార్టీ నాయకుడికి ఇష్టం లేదని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ఈ మేరకు మంగళగిరిలోని ఎన్టీఆర్‌ భవన్‌లో సీఎం చంద్రబాబు చిట్‌చాట్‌గా మాట్లాడారు. స్థానిక ఎన్నికలను అడ్డుకునేందుకు వైఎస్సార్సీపీ అధినేత జగన్‌ యత్నిస్తున్నట్లు విమర్శించారు. ఎన్నికలు వాయిదా పడితే ఆ పార్టీకి లాభం అనుకోవడం దింపుడుకళ్లెం ఆశలే అన్నారు. స్థానిక ఎన్నికలు ప్రత్యక్ష పద్ధతిలో జరిగితేనే రాజకీయ స్థిరత్వం ఉంటుందన్నారు. ఏ ఎన్నికల్లోనైనా బీసీలకు ఎక్కువ సీట్లు ఇచ్చేది టీడీపీనే అని పేర్కొన్నారు. బీసీలకు 34 శాతం సీట్లు అనేది చట్టపరమైన రక్షణ మాత్రమే అని సీఎం పేర్కొన్నారు. గత ఎన్నికల్లో 34 శాతం కంటే ఎక్కువ సీట్లే బీసీలకు ఇచ్చినట్లు తెలిపారు.

స్థానిక ఎన్నికల నిర్వహణపై ఈ సందర్భంగా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఎన్నికలు జరగడం ఇష్టం లేకే గొడ్డలి పార్టీ అధినేత న్యాయస్థానాలను ఆశ్రయిస్తున్నారని ఆరోపించారు. గొడ్డలి పార్టీ చేస్తున్న కుయుక్తులు ప్రజలకు ఇప్పటికే తెలుసని చంద్రబాబు అన్నారు. పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు ప్రత్యక్ష పద్ధతిలో జరగడమే మేలని సీఎం తెలిపారు. మేయర్ లేదా ఛైర్మన్‌ను ప్రజలు నేరుగా ఎన్నుకోవడం వల్ల మెరుగైన సేవలు అందుతాయని చెప్పారు. ఎమ్మెల్యేలు, మేయర్లు, ఛైర్మన్లు సమన్వయంతో పనిచేసే అవకాశం ఉంటుందని మరో పవర్ సెంటర్ ఏర్పడుతుందన్న భావన సరికాదన్నారు.

అప్పుడు శంకుస్థాపన- ఇప్పుడు ప్రారంభోత్సవం: పోలవరం నీళ్లకు సెప్టెంబర్​ 2న అనకాపల్లిలో జలహారతి ఇస్తున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తెలిపారు. 30 ఏళ్ల క్రితం తానే శంకుస్థాపన చేసిన వెలిగొండను తానే ప్రారంభిస్తుండటం విధిరాత అంటూ ఒకింత భావోద్వేగంగా మాట్లాడారు. పోలవరం ఎడమ కాలువ ద్వారా తొలి దశ నీటిని అనకాపల్లి వరకు తీసుకెళ్లి వచ్చే ఏడాది విశాఖపట్నం వరకు పోలవరం జలాలను తరలిస్తామని సీఎం ధీమా వ్యక్తం చేశారు. పోలవరం ప్రాజెక్టును కూడా వచ్చే ఏడాది ప్రారంభిస్తామని పునరుద్ఘాటించారు. వెలిగొండ ప్రాజెక్టు తన రాజకీయ ప్రస్థానంలో ప్రత్యేక అధ్యాయమని చంద్రబాబు భావోద్వేగంతో గుర్తు చేసుకున్నారు. ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాకు ఇచ్చిన హామీ మేరకు మార్కాపురం జిల్లా ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు వెలిగొండ తొలి దశను పూర్తి చేశామని తెలిపారు. వెలిగొండ ప్రాంతాన్ని హార్టికల్చర్ హబ్‌గా అభివృద్ధి చేశామని, ప్రజలకు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటే వారి నుంచి సహజంగానే సానుకూల స్పందన వస్తుందని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.

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