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క్రిమినల్ మనస్తత్వం ఉండేవారు సోషల్ మీడియాను వేదికగా చేసుకుంటున్నారు: చంద్రబాబు

జగన్ నమ్ముకుంది గొడ్డలి, సోషల్ మీడియా ద్వారా విష ప్రచారమే - గొడ్డలి పార్టీ అధినేత కుటుంబ చరిత్ర మొత్తం నేర స్వభావమే - మీడియాతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చిట్‌చాట్‌

CM Chandrababu Chit Chat With Media
CM Chandrababu Chit Chat With Media (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 3:09 PM IST

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CM Chandrababu Chit Chat With Media : హిట్‌, రన్‌ అండ్‌ ఎస్కేప్‌ గొడ్డలి పార్టీ అధినేత నైజమని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ధ్వజమెత్తారు. క్రిమినల్ మనస్తత్వం ఉండే వారు సోషల్ మీడియాను వేదికగా చేసుకుంటున్నారని విమర్శించారు. తెలుగుదేశం పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో మీడియాతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ముచ్చటించారు.

ప్రభుత్వాన్ని, నేతల్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని విషప్రచారం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఇక్కడ సంఘటనలు చేయించి, వెళ్లి బెంగుళూరులో దాక్కుంటున్నారని మండిపడ్డారు. ఏదో ఒక అరాచకం సృష్టించటం కోసం టీడీపీ నేతల్ని ట్రాప్ చేయాలని చూస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఆధ్యాత్మికత, టెక్నాలజీ ఈ సైకోయిజానికి పరిష్కారమని తెలిపారు. ఇలాంటి సైకో మనస్తత్వ ఘటనే తెలంగాణలో ఆరుగురు హత్యకు దారి తీసిందన్నారు.

పొక్సో కేసు పెట్టారని కేసు పెట్టిన వారిని, తనకు సహకరించలేదని సొంత కుటుంబసభ్యుల్ని చంపేశాడన్నారు. గొడ్డలి పార్టీ అధినేతకు, ఈ హంతకుడి మనస్తత్వానికి దగ్గర పోలికలు ఉన్నాయన్నారు. ఇద్దరి మనస్తత్వాలు ఇంచుమించు ఒక్కటేనన్న సీఎం చంద్రబాబు కన్నతల్లి, సొంత చెల్లి, బాబాయ్ వ్యవహారాలు ఇందుకు ఉదాహరణ అని వ్యాఖ్యానించారు.

తాత ముత్తాతల నుంచీ ఇదే వైఖరి : గొడ్డలి, సోషల్ మీడియా ద్వారా విష ప్రచారాన్నే జగన్ నమ్ముకున్నారన్న చంద్రబాబు, ప్రజలకు సాంకేతికతతో పాటు ఆధ్యాత్మికత ఎంతో అవసరం అన్నారు. అప్పుడే ఏది నిజమో తెలుసుకుని, మంచి, చెడులు బేరీజు వేసుకోగలరన్నారు. గొడ్డలి పార్టీ అధినేత కుటుంబ చరిత్ర మొత్తం నేర స్వభావమే అన్న తెలుగుదేశం అధినేత, తాత ముత్తాతల నుంచీ ఇదే వైఖరి కొనసాగుతోందని అన్నారు.

ఉన్నత చదువులు చదువుకున్న ఐఏఎస్​ల జీవితాలు సైతం ఈ కుటుంబం వల్ల బలయ్యాయని, ఆ పార్టీ నేతల చరిత్ర కూడా అలాగే తయారవుతోందని వివరించారు. రాష్ట్రానికి పరిశ్రమలు రాకుండా చేసేందుకే, ప్రజలు నవ్వుకుంటున్నా మావిగన్ పేరుతో పారిశ్రామికవేత్తల్ని గొడ్డలి పార్టీ అధినేత కన్ఫ్యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నారని విమర్శించారు. జగన్ ఎన్ని కుట్రలు పన్నినా భోగాపురం విమానాశ్రయం అయిపోయిందన్న చంద్రబాబు పోలవరం, వెలుగొండ, అమరావతి కూడా పూర్తి అవుతున్నాయని తెలిపారు.

బ్రాహ్మణి స్టీల్స్​తో ఓబుళాపురం మైనింగ్ బ్లాక్ : బ్రాహ్మణి స్టిల్స్ దోపిడీ కథ భూముల స్వాధీనంతో ఆగలేదని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. బ్రాహ్మణి స్థలం సమస్యకే ప్రస్తుతానికి చెక్ పడినా, దీనికి లింక్ అయి ఉన్న ఓబుళాపురం అంశం ఇంకా పెండింగ్‌లో ఉందన్నారు. బ్రాహ్మణి స్టీల్స్ వల్ల ఓబుళాపురం మైనింగ్ బ్లాక్ అయిందని ఇవి బ్లాక్ కాకుండా ఉంటే రాష్ట్రానికి ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి భారీ పెట్టుబడులు వచ్చేవని తెలిపారు. విశాఖ బాక్సైట్‌ను కూడా ఇలాగే చేశారన్నారు. ఇలాగే పెండింగ్‌లో ఉన్న లేపాక్షి భూముల సమస్యకు కూడా త్వరలోనే పరిష్కారం లభిస్తుందన్నారు.

ఇవన్నీ కొనసాగి ఉంటే నాలుగు సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలతో పాటు భారీగా అనుబంధ పరిశ్రమలు వచ్చి ఉపాధి అవకాశాలు లభించేవని తెలిపారు. పెద్దఎత్తున భూమి అందుబాటులో ఉండటమే పెట్టుబడులు రావటానికి పెద్ద సానుకూలత అన్నారు. రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు రావటం గొడ్డలి పార్టీ అధినేతకు ఇష్టం లేదన్న చంద్రబాబు రూ.లక్షల కోట్ల రాష్ట్ర సంపదను దోచుకునేందుకు అభివృద్ధికి అడ్డుకట్ట వేశారని ధ్వజమెత్తారు. కేవలం తనకు ఎక్కడ పేరు వస్తుందోననే అక్కసుతో ప్రతిదీ అడ్డుకోవాలని చూస్తున్నారని చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించారు.

విష ప్రచారం కట్టడికి కఠిన చర్యలు : సోషల్ మీడియాలో వ్యక్తిత్వ హననాన్ని ఖచ్చితంగా అడ్డుకోవాల్సిందేనని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. ఇంట్లో మహిళలు, కుటుంబసభ్యుల్ని కించపరిచేందుకు సోషల్ మీడియాను వేదిక చేసుకుంటుంటే ఉపేక్షించాలా అని నిలదీశారు. వాట్సాప్ యూజర్ నేమ్​తో పాటు ఇతర సాంకేతిక అంశాలు పరిశీలించి విష ప్రచారం కట్టడికి కఠినంగా చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. 22ఏ భూ సమస్యల పరిష్కారానికి దృష్టి పెట్టామన్నారు. భూ క్రయ విక్రయాలు పక్కన పెడితే రైతుకు కనీసం యూరియా కూడా రాని దుస్థితి 22ఏ వల్ల ఉందని అన్నారు.

గొడ్డలి ప్రభుత్వం లక్షల ఎకరాల 22ఏలో పెట్టి ప్రజల జీవితాలతో ఆడుకుందని సీఎం మండిపడ్డారు. అనంతపురం ఘటనపై తమ నేతలు ట్రాప్​లో పడకుండా అప్రమత్త మయ్యామన్నారు. ప్రత్యర్థి క్రిమినల్ నేపథ్యం అందరికీ తెలిసిందేనన్న చంద్రబాబు, హింస కుట్రను బహిర్గతం చేయటంతో పాటు, అరాచకం జరగకుండా అడ్డుకున్నామన్నారు. పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావం ఇప్పట్లో తగ్గేలా లేదని అన్నారు. సంక్షోభం ఇంకా పెరిగేటట్టే ఉందని అన్నారు. కొందరి విధానాల వల్ల ప్రపంచమంతా మరింత సంక్షోభంలోకి కూరుకుపోయేలా ఉందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించారు.

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సోషల్​ మీడియాలో వ్యక్తిత్వ హననానికి పాల్పడేవారిపై చర్యలు - ప్రత్యేక టాస్క్‌ఫోర్స్​కు సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశం

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