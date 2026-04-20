ఉప్పొంగిన అభిమానం - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఘనంగా చంద్రబాబు పుట్టినరోజు వేడుకలు

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సీఎం చంద్రబాబు పుట్టినరోజు వేడుకలు - కేక్‌ కట్‌ చేసి అధినేతకు శుభాకాంక్షలు చెప్పిన నేతలు - దేవాలయాల్లో పూజలు చేసి కళ్లజోళ్లు, పుస్తకాలు, సైకిళ్లు పంపిణీ

CM_CBN_BIRTHDAY_CELEBRATIONS
Published : April 20, 2026 at 10:53 PM IST

CM Chandrababu Birthday Celebrations in AP: సీఎం చంద్రబాబు జన్మదిన వేడుకల్ని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఘనంగా నిర్వహించారు. టీడీపీ నేతలు, కార్యకర్తలు భారీ కేక్‌ల్ని కట్‌ చేసి అధినేతకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. దేవాలయాల్లో ప్రార్థనలు నిర్వహించారు. వృద్ధులు, దివ్యాంగులు, విద్యార్థులకు కళ్లజోళ్లు, పుస్తకాలు, సైకిళ్లు పంపిణీ చేశారు. ప్రధానిసహా నేతలందరూ చంద్రబాబుకు శుభాకాంక్షలు చెప్పారు.

సీఎం చంద్రబాబుకు ప్రధాని మోదీ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. నా ఆప్త మిత్రుడు చంద్రబాబుకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు అంటూ ఎక్స్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు. చంద్రబాబు నాయకత్వంలో ఏపీ సరికొత్త శిఖరాలను అధిరోహిస్తోందని మోదీ కొనియాడారు. ప్రజా సేవ కోసం చంద్రబాబుకు సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కలగాలని కోరుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ప్రధానికి సీఎం కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. మోదీ నాయకత్వంలో ఏపీ ఆర్థిక శక్తిగా ఎదిగేందుకు కట్టుబడి ఉందన్నారు.

వికసిత్‌ భారత్‌ ప్రయాణంలో ఏపీ చోదకశక్తిగా అభివృద్ధి చెందుతోందని తెలిపారు. గవర్నర్‌ జస్టిస్‌ అబ్దుల్‌ నజీర్‌, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్‌, మంత్రి లోకేశ్​, ఇతర మంత్రులు, వైఎస్సార్సీపీ అధినేత జగన్‌, పీసీసీ అధ్యక్షురాలు షర్మిల , నందమూరి బాలకృష్ణ, జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్​తో పాటు ఇతర సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

జిల్లాల్లో ఘనంగా పుట్టినరోజు వేడుకలు: జిల్లాల్లోనూ చంద్రబాబు పుట్టినరోజు వేడుకల్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రజాప్రతినిధులు, ఇతర నేతలు కేకుల్ని కట్‌ చేసి శ్రేణులకు పంచిపెట్టారు. బైక్‌ ర్యాలీలు నిర్వహించారు. అనాథ ఆశ్రమాల్లో బిస్కెట్లు పంపిణీ చేశారు. అనంతరం అన్న క్యాంటీన్లలో పేదలతో కలిసి భోజనం చేశారు. పార్టీ కార్యాలయం ఎన్టీఆర్ భవన్‌లో రాష్ట్ర టీడీపీ అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు, ఇతర నేతలు భారీ కేక్‌ను కట్‌ చేశారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు జన్మదినం సందర్భంగా భాష్యం విద్యాసంస్థల అధినేత రామకృష్ణ తిరుమల ఎస్వీ అన్నదాన ట్రస్టుకు ఒక్కరోజు అన్నదానానికి అయ్యే ఖర్చు రూ.44 లక్షలను అందించారు. గుంటూరు పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే గళ్లా మాధవి ఆధ్వర్యంలో 87 కిలోల కేక్ కట్ చేశారు. తూర్పు ఎమ్మెల్యే నసీర్ అహ్మద్ ఆధ్వర్యంలో రక్తదాన శిబిరం ఏర్పాటు చేశారు.

అనంతపురం ఎమ్మెల్యే దగ్గుపాటి ప్రసాద్‌ రూ.76 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. మండలి మాజీ ఛైర్మన్‌ షరీప్‌తో కలిసి కేక్‌ కేట్‌ చేసి దివ్యాంగులకు వీల్‌చైర్లు పంపిణీ చేశారు. రాయచోటిలో మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్‌రెడ్డి కేక్‌ కట్‌ చేసిన తర్వాత అన్నక్యాంటీన్‌లో భోజనాలు వడ్డించారు. చంద్రబాబు పుట్టినరోజు వేడుకలను సొంత నియోజకవర్గం కుప్పంలో టీడీపీ నాయకులు ఘనంగా నిర్వహించారు. రామకుప్పం మండల పరిధిలోని ననియాల ఎలిఫెంట్ క్యాంపులో 7,600 మొక్కలతో చంద్రబాబు రూపాన్ని తీర్చిదిద్దారు. నెల్లూరు జిల్లా లక్ష్మీపురంలో ఎంపీ వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్‌రెడ్డి, ఎమ్మెల్యే ప్రశాంతిరెడ్డి బీపీఆర్ నేత్ర బస్సును ప్రారంభించారు. తిరుపతిలో దివ్యాంగుల చేత కేక్‌ కట్‌ చేయించారు.

అనకాపల్లి జిల్లా నర్సీపట్నంలోని అన్న క్యాంటీన్ వద్ద సభాపతి అయ్యన్న భోజనాలు వడ్డించారు. అనంతరం కేక్‌ కట్‌ చేశారు. విశాఖలో కేక్‌ కట్‌ చేసిన ఎంపీ శ్రీభరత్‌ సీఎంఆర్​ఎప్​ చెక్కులను లబ్ధిదారులకు అందించారు. కోనసీమ జిల్లా రామచంద్రాపురంలో మంత్రి సుభాష్‌ రక్తదాన శిబిరాన్ని నిర్వహించారు. కాకినాడలో తెలుగుదేశం, జనసేన నేతలు పెద్ద ఎత్తున చంద్రబాబు పుట్టినరోజు వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. మన్యం జిల్లా సాలూరులో మంత్రి సంధ్యారాణి వీవోఏలతో కలిసి కేక్‌ కట్‌ చేశారు. విజయనగరంలో మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్‌ పైడితల్లి, సింహాచలం అప్పన్నస్వామిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఎన్​ఆర్​ఐ టీడీపీ జర్మనీ ఆధ్వర్యంలో ఫ్రాంక్ఫర్ట్ నగరంలో చంద్రబాబు 76 జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. హైదరాబాద్‌ ఉస్మానియా వర్శిటిలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పుట్టినరోజు వేడుకల్ని నిర్వహించారు.

