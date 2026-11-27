లోక్సభ సీట్ల 50% పెంపుతో ఎవరికీ నష్టం లేదు : సీఎం చంద్రబాబు
Chandrababu Lok Sabha delimitation : లోక్సభ సీట్ల 50 శాతం పెంపుతో దక్షిణాదికి నష్టం లేదని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకు అన్ని పార్టీలు మద్దతివ్వాలని కోరారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 10:07 PM IST
లోక్సభ స్థానాలను 50 శాతం పెంచడం వల్ల దేశంలోని ఏ రాష్ట్రానికీ, ఎవరికీ నష్టం జరగదని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. లోక్సభ సీట్లను 50 శాతం పెంచడం ఓ గొప్ప, చారిత్రక నిర్ణయమని ఆయన అభివర్ణించారు. దీనివల్ల దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ సీట్ల సంఖ్య పెరుగుతుందని తెలిపారు. కేంద్రమంత్రులు హెచ్.డి. కుమారస్వామి, కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడితో కలిసి దిల్లీలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడారు. డీలిమిటేషన్, మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు అంశాలపై ఆయన కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ప్రస్తుత జనాభా ప్రాతిపదికన డీలిమిటేషన్ నిర్వహిస్తే దక్షిణాది రాష్ట్రాలు తీవ్రంగా నష్టపోతాయని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదిస్తున్న 50 శాతం పెంపు విధానం వల్ల అందరికీ 'విన్-విన్' పరిస్థితి ఏర్పడుతుందని ఆయన వివరించారు. ప్రస్తుతం ఉన్న పరిష్కార మార్గాల్లో 50 శాతం సీట్ల పెంపే సరైన నిర్ణయమని స్పష్టం చేశారు. "దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో ప్రస్తుతం 129 లోక్సభ స్థానాలు ఉన్నాయి. డీలిమిటేషన్ తర్వాత ఈ సంఖ్య 195కు పెరుగుతుంది. దక్షిణ భారతానికి ఉన్న 23.76 శాతం వాటాలో ఎలాంటి మార్పు ఉండదు. ఏపీలో ప్రస్తుతం 25 లోక్సభ సీట్లు ఉన్నాయి. 50 శాతం పెంపు తర్వాత ఈ సంఖ్య 38కి చేరుతుంది. దేశవ్యాప్తంగా ఏపీకి ఉన్న 4.6 శాతం సీట్ల వాటా యథాతథంగా కొనసాగుతుంది. కర్ణాటకలో ప్రస్తుతం 28 స్థానాలు ఉండగా, పెంపు తర్వాత 42 సీట్లు అవుతాయి. ఆ రాష్ట్రానికి ఉన్న 5.16 శాతం వాటాలో ఎలాంటి కోత పడదు" అని ఆయన వివరించారు.
నారీ శక్తిని గౌరవించాల్సిందే : చట్టసభల్లో మహిళా రిజర్వేషన్ కోసం దేశంలోని మహిళలు 30 ఏళ్లుగా, దశాబ్దాలుగా ఎదురుచూస్తున్నారని సీఎం చంద్రబాబు గుర్తుచేశారు. గతంలో దేవెగౌడ ప్రధానిగా ఉన్నప్పుడు తొలిసారిగా మహిళా బిల్లును ప్రవేశపెట్టారని, ఆ తర్వాత కూడా చాలాసార్లు పార్లమెంటు ముందుకు వచ్చిందని చెప్పారు. ఇప్పుడు డీలిమిటేషన్, మహిళా రిజర్వేషన్లు మన ముందున్న ఓ చారిత్రక అవకాశమని పేర్కొన్నారు. డీలిమిటేషన్తో మహిళా బిల్లును అనుసంధానించడం వల్ల ఎవరికీ ఎలాంటి నష్టం లేదని చెప్పారు. ప్రధాని మోదీ సారథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేక చారిత్రక నిర్ణయాలు తీసుకుంటోందని, మహిళా రిజర్వేషన్ విషయంలో కేంద్రంతో కలిసి అడుగులు వేస్తున్నామని చంద్రబాబు తెలిపారు. జనాభాలో సగం ఉన్న మహిళలకు తగిన ప్రాధాన్యం దక్కాలని, నారీ శక్తిని అన్ని రాజకీయ పార్టీలు గౌరవించాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు.
డీలిమిటేషన్, మహిళా బిల్లు విషయంలో ప్రతిపక్షాల వైఖరిని సీఎం చంద్రబాబు తప్పుబట్టారు. డీలిమిటేషన్ను వ్యతిరేకిస్తున్న విపక్షాలు సమస్యకు ప్రత్యామ్నాయ పరిష్కారం మాత్రం చెప్పడం లేదని విమర్శించారు. ఇది రాజకీయాలు చేసే సమయం కాదని, దేశ శ్రేయస్సే అందరికీ ముఖ్యమని హితవు పలికారు. సమాజంలో మహిళలు సగం ఉన్నారని ప్రతిపక్షాలు గుర్తుంచుకోవాలన్నారు. మహిళల హక్కులు, మనోభావాలకు అనుగుణంగా అన్ని పార్టీలు ఆలోచించి స్పష్టమైన నిర్ణయం తీసుకోవాలని కోరారు. ఈ కీలక సమయంలో తప్పటడుగులు వేయవద్దని సూచించారు. ఇప్పుడు కూడా రాజకీయాలు చేస్తూ మహిళా బిల్లును ఓడించిన వారిని ప్రజలు, మహిళలు ఎప్పటికీ క్షమించరని హెచ్చరించారు. ఒకవేళ విపక్షాలు బిల్లును మళ్లీ ఓడించినా, మహిళా రిజర్వేషన్ సాధించే వరకు ఎన్డీయే ప్రయత్నాలు కొనసాగుతూనే ఉంటాయని సీఎం స్పష్టం చేశారు.
జనాభా మార్పులు : 1971తో పోలిస్తే ప్రస్తుతం అన్ని లోక్సభ నియోజకవర్గాల్లో ప్రజల సంఖ్య భారీగా పెరిగిందని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. అదే సమయంలో ప్రస్తుతం దేశంలోని అనేక రాష్ట్రాల్లో జనాభా వృద్ధి తగ్గిపోతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. చైనా కంటే మన దేశంలో 7 కోట్ల మంది ఎక్కువ జనాభా ఉన్నారని, అభివృద్ధి చెందుతున్న ఈ కీలక దశలో మానవ వనరులను సమర్థంగా వినియోగించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పారు. ప్రస్తుతం భారత్ కీలక దశలో ఉందని, మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా జాగ్రత్తగా అడుగులు వేయాలని సూచించారు.
ప్రస్తుతం అన్ని రంగాల్లోకి మహిళలు దూసుకొస్తున్నారని, ప్రతి రంగంలోనూ మహిళా సాధికారత స్పష్టంగా కనిపిస్తోందని సీఎం చంద్రబాబు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో మహిళల పురోగతి కోసం తమ ప్రభుత్వం అనేక సంక్షేమ, అభివృద్ధి పథకాలను తీసుకువచ్చిందని వివరించారు. ఏపీలో జరిగిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో 50 శాతానికి పైగా సీట్లను మహిళలకే కేటాయించామని గుర్తుచేశారు. అంతేకాకుండా రాష్ట్రంలోని 10 మంది మేయర్లలో ఏకంగా 8 స్థానాలను మహిళలకే ఇచ్చామని గర్వంగా తెలిపారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో చట్టసభల్లోనూ మహిళా రిజర్వేషన్లు అత్యవసరమని, అవి తప్పకుండా అమల్లోకి రావాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆకాంక్షించారు.
'డీలిమిటేషన్ ఏపీకి మంచి అవకాశం' - మంత్రులతో సీఎం చంద్రబాబు