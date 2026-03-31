'గతంలో ఐటీ ఇప్పుడు క్వాంటం కంప్యూటింగ్ - ఫస్ట్ మూవర్ ఎప్పుడూ అడ్వాంటేజే'

సచివాలయంలో క్వాంటం వ్యాలీ - క్వాంటం హార్డ్‌వేర్ ఉత్పత్తి ఎకోసిస్టమ్‌పై సమావేశంలో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - కార్యక్రమానికి హాజరైన నేషనల్ క్వాంటం మిషన్ డైరెక్టర్ జేబీవీ రెడ్డి

CM Chandrababu Attended Roundtable Meeting on Amaravati Quantum Valley
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 5:50 PM IST

CM Chandrababu Attended Roundtable Meeting on Amaravati Quantum Valley: భవిష్యత్తు అంతా ఇక క్వాంటం కంప్యూటింగ్ దేనని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. జాతీయ క్వాంటం మిషన్ లక్ష్యాలను అందిపుచ్చుకుని అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీ (ఏక్వూవీ)ని ఏర్పాటు చేస్తున్నామని గుర్తు చేశారు. సచివాలయంలో అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీ క్వాంటం హార్డ్​వేర్ ఉత్పత్తి ఎకోసిస్టంపై రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పాల్గొని ప్రసంగించారు.

జాతీయ క్వాంటం మిషన్ ద్వారా చేపట్టిన కార్యాచరణను ఏపీ తొలిగా అందిపుచ్చుకుని అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీ ఏర్పాటు చేసిందన్నారు. గతంలో ఐటీని, ఇప్పుడు క్వాంటం కంప్యూటింగ్ టెక్నాలజీని ఫస్ట్ మూవర్ అడ్వాంటేజ్​గా వినియోగించుకుంటున్నామని గుర్తు చేశారు. అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీ దేశ భవిష్యత్తు, దేశ ప్రగతి ప్రేరకమని తేల్చిచెప్పారు. గ్రీన్, క్లీన్ ఎనర్జీ దిశగానూ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముందుకు వెళ్తోందని, ఇది గేమ్ చేంజర్​గా మారుతుందన్నారు.

మైక్రో గ్రిడ్స్ ద్వారా విద్యుత్ రంగంలోనూ పెద్ద ఎత్తున వ్యయం తగ్గించేలా చర్యలు చేపడుతున్నామన్నారు. డేటా సెంటర్లకు కూడా గ్రీన్ ఎనర్జీనే సరఫరా చేస్తాం. స్పేస్ టెక్నాలజీ, డ్రోన్, ఎలక్ట్రానిక్స్, మెడ్ టెక్ జోన్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నామని చంద్రబాబు వివరించారు. అవేర్ ద్వారా రియల్ టైమ్ డేటాను సేకరించటం, రియల్ టైమ్ లో నిర్ణయాలు జరగాలని స్పష్టం చేశారు. ఏఐ డాక్టర్, ఏఐ ట్యూటర్, ఏఐ అగ్రానమిస్ట్ లాంటి సేవలు పౌరులకు అందించాల్సి ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఫస్ట్ మూవర్ అడ్వాంటేజ్ అనేది ఎప్పుడూ సఫలీకృతం అవుతుందని తెలిపారు. ఐటీ ద్వారా ఇప్పుడు సంపద సృష్టి జరుగుతోందని చంద్రబాబు చెప్పారు.

నాలెడ్జి ఎకానమీ, సేవల రంగం పెరగటం ద్వారా దేశానికి ప్రయోజనం కలుగుతోందన్నారు. రాజధాని అమరావతిలో 8 టవర్లను నిర్మించి క్వాంటం టెక్నాలజీని ప్రోత్సహిస్తామని సీఎం వెల్లడించారు. క్వాంటం కంప్యూటర్ హార్డ్ వేర్​ను దిగుమతి కాదు ఇక్కడే తయారు చేసుకోవాలన్నది లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామన్నారు. దేశీయంగా క్వాంటం కంప్యూటర్​ను రెండేళ్ల కాలవ్యవధిలో తయారు చేసుకోవాలని భావిస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. అవసరమైన క్వాంటం పరికరాలు, టెక్నాలజీ, క్రయోజనిక్స్, అల్గారిథమ్స్ ఇలా మనమే తయారు చేసుకుందామని పిలుపునిచ్చారు.

క్వాంటం కంప్యూటింగ్ వ్యాలీతో అమరావతి ఇక భవిష్యత్ నగరం-అత్యుత్తమ లివబుల్ సిటీగా మారుతుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఇక అమరావతి అన్ స్టాపబుల్-అమెరికన్ సిలికాన్ వ్యాలీతో పోలిస్తే క్వాంటం వ్యాలీకి చాలా వేగం ఎక్కువని ఉద్ఘాటించారు. టెక్నాలజీని, భాగస్వామ్యాలను అందించాలని నేషనల్ క్వాంటం మిషన్ ను కోరుతున్నామని తెలిపారు.

ఈ కార్యక్రమంలో నేషనల్​ క్వాంటం మిషన్​ డైరెక్టర్​ జేబీవీ రెడ్డి, స్టేట్ క్వాంటం మిషన్​ డైరెక్టర్​ సీవీ శ్రీధర్​, ఐబీఎం డైరెక్టర్​ అమిత్​ సింఘీ, కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు సీడాక్, సీడాట్, డీఆర్డీఓ, బార్క్ సంస్థల ప్రతినిధులు, క్వాంటం కంప్యూటర్ పరికరాల తయారీ కంపెనీలు, క్రయోజనిక్స్, ఫోటోనిక్స్, పవర్​ ఎలక్ట్రానిక్స్​ కంపెనీల ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు.

5 గ్లోబల్ క్వాంటం హబ్స్​లో ఒకటిగా ఏపీ: త్వరలో సిద్ధం కానున్న అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీలో క్వాంటం కంప్యూటింగ్ పరికరాల తయారీ, ఇతర హార్డ్ వేర్, అల్గారిథమ్స్​ సహా వివిధ అంశాలపై రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్​లో చర్చించారు. 2030 నాటికి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 5 గ్లోబల్ క్వాంటం హబ్స్​లో ఒకటిగా ఏపీని తీర్చిదిద్దేలా కార్యాచరణ చేపట్టాలని రౌండ్ టేబుల్​లో నిర్ణయించింది. అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనతో పాటు హార్డ్​వేర్​ ఎకోసిస్టం ఏర్పాటుకు కార్యాచరణ ఏర్పాటు చేసింది. బయోఫౌండ్రీ సహా వివిధ స్టార్టప్ ల సహకారంతో డిజైన్లు, ఆవిష్కరణలు, పరిశోధన చేపట్టాలని నిర్ణయించింది.

దేశంలో తొలి క్వాంటం కంప్యూటింగ్ పాలసీ: మేడ్ ఇన్ అమరావతి విధానంతో క్వాంటం కంప్యూటర్ పరికరాల ఉత్పత్తికి విస్తృత ప్రయత్నాలు చేయాలని ఆలోచిస్తున్నారు. దేశంలో తొలి క్వాంటం కంప్యూటింగ్ పాలసీ కలిగిన రాష్ట్రంగా ఏపీ ఇప్పటికే క్వాంటం టెక్నాలజీ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించిందని స్పష్టం చేశారు. మేధా టవర్స్​లో ఇప్పటికే తాత్కాలికంగా క్వాంటం కంప్యూటింగ్ మిషన్ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించినట్టు అధికారులు వివరించారు.

