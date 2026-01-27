ETV Bharat / state

టీడీపీ పార్లమెంట్ కమిటీ వర్క్​షాప్ - సామాన్య కార్యకర్తలా సీఎం చంద్రబాబు

ఎన్టీఆర్ భవన్​లో జరిగిన పార్లమెంట్ కమిటీ వర్క్ షాప్ - సామాన్య కార్యకర్తలా శిక్షణా తరగతులకు హాజరైన సీఎం చంద్రబాబు - నాయకులు చెప్పేది విని వర్క్‌షాప్ జరిగే విధానం పరిశీలన

CM_Attend_Parlamentry_Workshop
CM_Attend_Parlamentry_Workshop (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 6:02 PM IST

|

Updated : January 27, 2026 at 7:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CM CBN Attend Parliamentary Committees Training Sessions : 4వ సారి ముఖ్యమంత్రి అయినా సామాన్య కార్యకర్తలానే సీఎం చంద్రబాబు పార్టీ శిక్షణ తరగతుల్లో పాల్గొన్నారు. టీడీపీ పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం ఎన్టీఆర్ భవన్​లో జరుగుతున్న పార్లమెంట్ కమిటీ వర్క్ షాప్​లో తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు, సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. వర్క్ షాప్ జరుగుతున్న గదుల్లోకి వెళ్లిన అధినేత చివరి సీట్లో కూర్చుని శిక్షణ తరగతులను ఫాలో అయ్యారు. నూతనంగా ఎంపికైన పార్లమెంట్ అధ్యక్షులకు మాజీ మంత్రి పత్తిపాటి పుల్లారావు నిర్వహించిన శిక్షణ తరగతికి చంద్రబాబు హాజరయ్యారు.

టీడీపీ పార్లమెంట్ కమిటీ వర్క్​షాప్ - సామాన్య కార్యకర్తలా సీఎం చంద్రబాబు (ETV)

నాయకులు చెప్పేది శ్రద్దగా విని వర్క్ షాప్ జరుగుతున్న విధానాన్ని పరిశీలించారు. ఈ రోజు ఉదయం నుంచి పార్టీ కార్యాలయంలోనే ఉన్న మంత్రి నారా లోకేశ్​ ప్రతి గదిలోకి వెళ్లి వర్క్ షాప్​లోని అన్ని బృందాల సభ్యులతో ముచ్చటించారు. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు జరిగిన వర్క్ షాప్​లో సీఎంతో పాటు నారా లోకేశ్ పాల్గొన్నారు. నాలుగున్నర దశాబ్దాల పార్టీ ప్రయాణం, పార్టీ ఐడియాలజీ, క్యాడర్ మేనేజ్​మెంట్, కార్యకర్తలకు ప్రాధాన్యం వంటి అంశాలపై వర్క్ షాప్ జరిగింది. కూటమి ప్రభుత్వ పథకాలు, అభివృద్ది కార్యక్రమాలు, విజన్ ప్రణాళికలు, అన్ని ప్రాంతాల సమగ్ర అభివృద్ది వంటి అంశాలపై జరిగిన వర్క్ షాప్​లో సీఎం పాల్గొన్నారు.

ఒక్కో పార్లమెంట్ కమిటీలో 42 మంది సభ్యులు చొప్పున మొత్తం 25 పార్లమెంట్లకు కలిపి 1050 మంది వర్క్ షాప్​లో పాల్గొన్నారు. అయితే ఈ వర్క్ షాప్​లో పాల్గొన్న సీఎం పార్టీ విధానాలు, ఆలోచనలు, సిద్దాంతాలపై నాయకులతో మాట్లాడారు. కూటమి ప్రభుత్వ విజయాలు, భవిష్యత్ ఆలోచనలు వివరించారు. కార్యకర్తే అధినేత అనే పార్టీ సిద్దాంతానికి కట్టుబడి అంతా పని చేయాలని నాయకులకు సూచించారు. సామాన్య కార్యకర్తగా చంద్రబాబు ఒదిగిపోయిన విధానం ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉందని కార్యకర్తలు, నాయకులు అభిప్రాయపడ్డారు. ఇంకా ఈ కార్యక్రమానికి మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్​లు హాజరయ్యారు.

కార్యకర్తల అలక కొవిడ్ కంటే ప్రమాదకరం - పని చేసేవారికే ప్రోత్సాహం: మంత్రి లోకేశ్

అమరావతికి చట్టబద్ధత - సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన టీడీపీ పార్లమెంటరీ పార్టీ సమావేశం

Last Updated : January 27, 2026 at 7:39 PM IST

TAGGED:

PARLAMENTRY WORKSHOP AT NTR BHAVAN
TDP PARLIAMENTARY SESSIONS
టీడీపీ పార్లమెంటరీ శిక్షణ తరగతులు
CHANDRABABU IN PARLAMENTRY WORKSHOP
CM ATTEND PARLAMENTRY WORKSHOP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.