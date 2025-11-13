పెట్టుబడులకు ప్రోత్సాహకాలు, వేగంగా అనుమతులు ఇవ్వటంలో ఏపీకి పోటీ లేదు: సీఎం చంద్రబాబు
ఇండియా- యూరోప్ బిజినెస్ సమావేశానికి హాజరైన సీఎం చంద్రబాబు - హాజరైన పలు కంపెనీల ఛైర్మన్లు, సీఈవోలు, సీఐఐ ప్రతినిధులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 13, 2025 at 2:28 PM IST
CM Chandrababu Attend India-Europe Business Summit: విశాఖలో గూగుల్ భారీ పెట్టుబడులతో అడుగు పెట్టనుందని రూ.50 వేల కోట్ల పెట్టుబడితో 1 గిగావాట్ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటు చేయనుందని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. విశాఖలోని నోవాటెల్లో నిర్వహించిన ఇండియా - యూరప్ బిజినెస్ సమావేశంలో పాల్గొన్న సీఎం సాంకేతిక రంగంలో కొత్త ఆవిష్కరణలను అందిపుచ్చుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్లినా ఐటీలో భారతీయులదే కీలకపాత్ర అని పేర్కొన్నారు. ఇండియా-యూరప్ మధ్య సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయని సీఎం చెప్పారు.
అమరావతిలో క్వాంటం కంప్యూటింగ్ సెంటర్ అందుబాటులోకి రానుందని ఇంక పెట్టుబడులకు వచ్చేవారికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చేస్తున్నామని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో కూడా ఏపీ ముందుందని అలానే గ్రీన్ ఎనర్జీ రంగంలో కూడా పెట్టుబడులు రానున్నాయని వివరించారు. స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ విధానంలో ముందుకెళ్తున్నామని అన్నారు. రాష్ట్రంలో పోర్టులతో పాటు రైల్వే అనుసంధానానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ఏపీలో నైపుణ్యం ఉన్న యువత అందుబాటులో ఉన్నారని కొత్త ఆలోచనలతో వినూత్న ఆవిష్కరణలు చేయడంతో వారు ముందున్నారని అన్నారు. ఏపీలో పెట్టుబడులు పెట్టండి అనుమతుల్లో ఎలాంటి జాప్యం ఉండదని 45 రోజుల్లోనే అనుమతులు మంజూరు చేసి త్వరితగతిన ఉత్పత్తికి ప్రోత్సాహం అందిస్తున్నాని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు.
''గతంలో మీరు సులభతర వాణిజ్యం గురించి విని ఉంటారు. మేము ఇప్పుడు స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్తో ముందుకెళ్తున్నాం. మీరు భారత్, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాక ఆ ప్రాజెక్టు మాదిగా భావిస్తాం. అన్ని అనుమతులు వెంటనే యుద్ధప్రాతిపదికన ఇస్తాం. అందరికన్నా మెరుగ్గా మేము రాయితీలు ఇస్తున్నాం. స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో మాకు ఎవరూ సరిరారు. మీరు అప్లికేషన్ పెట్టిన వెంటనే అనుమతులు ఇవ్వడంతోపాటు తర్వాత ఎస్కార్ట్ ఆఫీసర్ను పెట్టి ఫాలోఅప్ చేసి పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేసే వరకు సహకరిస్తాం. భారతదేశంలో అవకాశాలకు కొదవలేదు. ఆ అవకాశాల్ని ఆంధ్రప్రదేశ్తోనే ప్రారంభించండి. పెట్టుబడులతో భారతదేశంలోకి ప్రవేశించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ గేట్ వేలా పనిచేస్తుంది.''- చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి
160 గిగావాట్ల విద్యుదుత్పత్తికి ప్రయత్నం: గ్రీన్ ఎనర్జీ రంగంలో భారత్ 500 గిగావాట్ల విద్యుదుత్పత్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. లక్ష్యానికి అనుగుణంగా 160 గిగావాట్ల విద్యుదుత్పత్తికి ప్రయత్నిస్తున్నామని ఇంక సౌర, పవన, పంప్డ్ ఎనర్జీ రంగాల్లో బలంగా ఉన్నామని వివరించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో వివిధ రకాల పరిశ్రమలను ప్రోత్సహిస్తున్నామని అలానే డ్రోన్లను పెద్దఎత్తున వినియోగంలోకి తెస్తున్నామని వెల్లడించారు. డ్రోన్ సిటీ ఏర్పాటు చేసి ఉత్పత్తి చేయాలని నిర్ణయించామని ఇంక స్పేస్ సిటీని కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నామని వివరించారు. రవాణా రంగంలో పెద్దఎత్తున పోర్టులు నిర్మిస్తున్నామని అని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో భారత్ ఫోర్జ్ వైస్ ఛైర్మన్ అమిత్ కల్యాణి, పలు కంపెనీల ఛైర్మన్లు, సీఈవోలు, సీఐఐ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.
