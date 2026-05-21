ETV Bharat / state

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను ఆధ్యాత్మిక గమ్యస్థానంగా నిలుపుతాం: సీఎం చంద్రబాబు

ఆర్ట్ ఆఫ్‌ లివింగ్ 45వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా సత్సంగ్‌ కార్యక్రమానికి హాజరైన సీఎం చంద్రబాబు - రవిశంకర్ గురూజీతో కలిసి 15 నిమిషాలు ధ్యానం - ఏపీని ఆధ్యాత్మికతకు గమ్యస్థానంగా చేస్తామని ప్రకటన

art_of_living_anniversary
art_of_living_anniversary (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 7:39 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Chandrababu Attend Art of Living 45th Anniversary Event: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను ఆధ్యాత్మిక గమ్యస్థానంగా నిలుపుతామని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ప్రజలకు కావాల్సిన శాంతి, సంతోషాలు ఆధ్యాత్మికతతోనే సాధ్యమని అన్నారు. తిరుమల, శ్రీశైలం వంటి ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రాలు కలిగిన ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ఇకపై ఆధ్యాత్మిక, సుస్థిర ఆరోగ్య, నాలెడ్జ్‌ ఎకానమీకి కేంద్రంగా మారనుందని సీఎం విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. దీనికి ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ వ్యవస్థాపకుడు రవిశంకర్ వంటి గురూజీల మార్గదర్శనం అవసరమని వెల్లడించారు.

బెంగళూరులోని ఆర్ట్‌ ఆఫ్‌ లివింగ్ సంస్థ 45వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా నిర్వహించిన సత్సంగ్‌ కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ వ్యవస్థాపకుడు రవిశంకర్ గురూజీతో పాటు అతిథులతో కలిసి 15 నిమిషాల పాటు ధ్యానం చేశారు. ఈ సత్సంగ్ ఉత్సవంలో గోవా సీఎం ప్రమోద్ సావంత్‌, కర్ణాటక, బిహార్‌, హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌, బిహార్‌, మధ్యప్రదేశ్‌ రాష్ట్రాల మంత్రులు పాల్గొన్నారు.

దేశం త్వరలోనే సంక్షోభం నుంచి గట్టెక్కుతుంది: అనంతరం మాట్లాడిన చంద్రబాబు అంతరిక్షం, డ్రోన్‌ టెక్నాలజీ, డేటా సైన్స్, క్వాంటమ్‌ కంప్యూటింగ్ రంగాల్లో గణనీయమైన ప్రగతిని సాధిస్తున్న ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ఇకపై ఆధ్యాత్మిక, సుస్థిర ఆరోగ్య రంగంలోనూ గమ్యస్థానంగా మారనుందని ప్రకటించారు. ఆ దిశగా రాష్ట్రంలో మరిన్ని కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలంటూ రవిశంకర్‌ గురూజీని సీఎం ఆహ్వానించారు. యుద్ధ ప్రభావంతో ప్రపంచం తల్లడిల్లుతోందన్న సీఎం చంద్రబాబు త్వరలోనే సంక్షోభం నుంచి భారత్‌ గట్టెక్కి బలంగా ఎదుగుతుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

''ప్రపంచంలోని భౌగోళిక రాజకీయాల ప్రభావం మన దేశంపైనా పడింది. ఎక్కడో యుద్ధం జరుగుతుంటే భారత్‌ కూడా నష్టపోతోంది. కానీ, మనకు ప్రధాని మోదీ రూపంలో ఒక సమర్థమైన నాయకుడు ఉన్నారు. ఆయన నాయకత్వంలో ఈ సంక్షోభం నుంచి గట్టెక్కగలమని బలంగా నమ్ముతున్నా. మనమంతా ప్రధాని పిలుపునిచ్చినట్లుగా 'నా దేశం-నా బాధ్యత' అనే భావజాలంతో మెలగాలి. ఈ కఠిన పరిస్థితులు తాత్కాలికమే. ఈ సంక్షోభం తర్వాత దేశం మరింత బలంగా నిలబడుతుందని పూర్తిగా విశ్వసిస్తున్నా.''- చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

భారత ఐటీ రంగానికి సూత్రధారి చంద్రబాబు: అనంతరం మాట్లాడిన రవిశంకర్ గురూజీ భారత ఐటీ రంగానికి సూత్రధారి చంద్రబాబు అంటూ కొనియాడారు. అమెరికాలో అధిక శాతం ఐటీ నిపుణులు తెలుగువారే ఉన్నారని ఈ ఘనత చంద్రబాబుదేనని కితాబిచ్చారు. హైదరాబాద్‌ను ప్రపంచ పటంలో మెరిసేలా చేసిన వ్యక్తి చంద్రబాబు అని కొనియాడారు. కొన్నేళ్ల క్రితం అమెరికాలో ఆటా సదస్సులో చంద్రబాబు మాట్లాడిన మాటలు ఇప్పటికీ గుర్తున్నాయని అప్పటి అమెరికా అధ్యక్షుడు బిల్‌ క్లింటన్‌ కూడా సదస్సులో ఉన్నారని గుర్తుచేశారు. యువతలో గొప్ప మార్పును తీసుకురావాలన్నదే తన లక్ష్యమని చంద్రబాబు అప్పుడు చెప్పారని దాన్ని ఆయన చేసి చూపారని రవిశంకర్ గురూజీ అన్నారు.

''ఇప్పుడు అమెరికాలో ఉన్న 60-70 శాతం ఐటీ ఉద్యోగులు తెలుగు మాట్లాడేవారే వాషింగ్టన్‌ను దాటి మేరీల్యాండ్‌, వర్జీనియా వంటి ప్రాంతాలవైపునకు వెళ్తే మినీ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లా అనిపిస్తుంది. పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో ఐటీపై ఉత్తమ శిక్షణ ఇవ్వడమే కాకుండా యువతను అమెరికాతో పాటు ప్రపంచమంతా విస్తరించేలా చేశారు. ఈ ఘనత చంద్రబాబుకే దక్కుతుంది.''- రవిశంకర్‌ గురూజీ, ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ వ్యవస్థాపకుడు

మగవాళ్లు వేటకు వెళ్తే మహిళలు సీవీడ్‌ పండించాలి - డబ్బులే డబ్బులు: సీఎం చంద్రబాబు

మార్కెట్​లో చేపలు కొని, వంటింట్లో గరిటె తిప్పి - మత్స్యకారుడి ఇంట్లో చంద్రబాబు భోజనం

TAGGED:

ART OF LIVING
ART OF LIVING ANNIVERSARY EVENT
CN CBN ATTEND ART OF LIVING EVENT
CHANDRABABU ATTENDS SATSANG PROGRAM
ART OF LIVING ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.