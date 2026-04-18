మహిళా రిజర్వేషన్ల సవరణ బిల్లును ఓడించడం దుర్మార్గం: సీఎం చంద్రబాబు

ఎన్డీఏ భాగస్వామ్య పక్షాలు నిరసన ర్యాలీలో పాల్గొన్న సీఎం - మహిళలకు ద్రోహం చేయడం జాతి విద్రోహమేనన్న చంద్రబాబు - పోరాడి సాధించుకునే సమయంలో అడ్డుకోవడం క్షమించరాని నేరమని వెల్లడి

CM Chandrababu At Protest Rally of NDA Alliance
CM Chandrababu At Protest Rally of NDA Alliance
Published : April 18, 2026 at 2:14 PM IST

Updated : April 18, 2026 at 3:24 PM IST

CM Chandrababu At Protest Rally of NDA Alliance: కాంగ్రెస్‌, మిత్రపక్షాలు మహిళా బిల్లును అడ్డుకున్నాయని సీఎం చంద్రబాబు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా నిడదవోలులోని ఎన్డీఏ భాగస్వామ్య పక్షాలు మహిళల రిజర్వేషన్ బిల్లు వీగిపోవడంపై నిరసన ర్యాలీని చేపట్టాయి. ఈ కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. ఈ నిరసన ప్రదర్శన కార్యక్రమంలో మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును అడ్డుకోవడమనేది ద్రోహమంటూ ప్లకార్డులతో నిరసన చేపట్టారు.

మహిళలకు ద్రోహం చేయడం జాతి విద్రోహంతో సమానమని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. మహిళలను గౌరవించి అన్ని రంగాల్లో ఆదరించడం సంస్కృతి అని తెలిపారు. సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు భిన్నంగా ద్రోహం చేశారని ఎద్దేవా చేశారు. ఇది ప్రారంభం మాత్రమేనని, మహిళా లోకమంతా ఏకమైందని వివరించారు. పోరాడి సాధించుకునే సమయంలో అడ్డుకోవడం క్షమించరాని నేరమన్నారు. అదేవిధంగా మహిళలు ఆత్మగౌరవంతో బతకాలనే నినాదంతో ముందుకెళ్లాలని సీఎం సూచించారు.

మహిళా రిజర్వేషన్ల సవరణ బిల్లును ఓడించడం దుర్మార్గం: సీఎం చంద్రబాబు (ETV Bharat)

బిల్లును అడ్డుకోవడం క్షమించరాని నేరం: చిన్న రాష్ట్రాలకు నష్టం జరుగుతుందని విపక్షాలు ఆరోపించాయని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. దక్షిణాది, ఈశాన్య, చిన్న రాష్ట్రాలకు అన్యాయం జరగదని కేంద్రం స్పష్టత ఇచ్చిందన్నారు. మహిళల రిజర్వేషన్ల కోసం మూడు దశాబ్దాలుగా పోరాడుతున్నామని గుర్తు చేశారు. పోరాడి సాధించుకునే సమయంలో అడ్డుకోవడం క్షమించరాని నేరమని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. విపక్ష పార్టీలు ఎన్నికల్లో ఏ ముఖం పెట్టుకుని ఓట్లు అడుగుతాయని విమర్శించారు. ఆడబిడ్డలను కేవలం ఇంటి వరకే పరిమితం చేయాలని దుర్మార్గ ఆలోచన తగదని సీఎం హితవు పలికారు.

నిన్న విద్రోహ దినం, విపక్షాల ద్రోహాన్ని ప్రతి ఇంటికీ తీసుకెళ్లాలన్నారు. మహిళా సాధికారత కోసం అడ్డంకులు సృష్టించకూడదనే కర్తవ్యం విపక్షాలపై ఉందనిపేర్కొన్నారు. 2017లో అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి పంపామని, 2029 నాటికి మహిళలకు రిజర్వేషన్ల అమలు యోచనతో కేంద్రం సహృదయంతో ముందుకొచ్చిందని తెలిపారు. ఇంట్లో ఆడబిడ్డలు పైకి వస్తే చూడలేని పరిస్థితి ఉందని సీఎం బాధపడ్డారు.

మహిళా రిజర్వేషన్ల సవరణ బిల్లును ఓడించడం దుర్మార్గమైన చర్యని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. అయితే దీన్ని వదిలిపెట్టే సమస్య లేదని, విపక్షాలకు డిపాజిట్లు రాకుండా చేయాలని చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు. అప్పుడే మహిళలకు న్యాయం జరుగుతుందన్నారు. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును అడ్డుకున్న విపక్షాల వైఖరికి నిరసనగా చేపట్టిన ర్యాలీ హెలీప్యాడ్ నుంచి స్వచ్ఛాంధ్ర-స్వర్ణాంధ్ర సభా వేదిక వరకు సాగింది. ఈ నిరసన ర్యాలీలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుతో పాటు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్, మంత్రులు కందుల దుర్గేశ్, నిమ్మల రామానాయుడు, ఎమ్మెల్సీ సోము వీర్రాజు, కూటమి నేతలంతా పాల్గొన్నారు.

"మహిళలకు ద్రోహం చేయడం జాతి విద్రోహంతో సమానం. మహిళలను గౌరవించి అన్ని రంగాల్లో ఆదరించడం మన సంస్కృతి. పోరాడి సాధించుకునే సమయంలో మహిళా రిజర్వేషన్లు అడ్డుకోవడం క్షమించరాని నేరం. మహిళలు ఆత్మగౌరవంతో బతకాలనే నినాదంతో ముందుకెళ్లాలి. ఇది ప్రారంభం మాత్రమే, అందుకు నిరసనగా మహిళా లోకమంతా ఏకమైంది". -చంద్రబాబు, సీఎం

మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు వేళ వైఎస్సార్సీపీ డ్రామాలు : ఎమ్మెల్యే గౌతు శిరీష

పార్లమెంట్​ ముందుకు మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు! - రాష్ట్రంలో భారీ బహిరంగ సభలు, ర్యాలీలకు ఏర్పాట్లు

Last Updated : April 18, 2026 at 3:24 PM IST

