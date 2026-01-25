'నా 48 ఏళ్ల రాజకీయ జీవితంలో ఇలాంటి వ్యక్తిని ఎక్కడా చూడలేదు' - జగన్ను ఉద్దేశించి చంద్రబాబు ఘాటు వ్యాఖ్యలు
అన్నక్యాంటీన్లు తీసేశారు, శ్రీవారి ప్రసాదాన్నీ కల్తీ చేశారు - కూటమి ప్రభుత్వం ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ విద్యుత్తు ఛార్జీలు పెంచదు - నగరి స్వర్ణాంధ్ర- స్వచ్ఛాంధ్ర సభలో ముఖ్యమంత్రి స్పష్టీకరణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 25, 2026 at 12:04 PM IST
CM Chandrababu at Swachandra-Swarnandhra Programme in Chittoor District : ల్యాండ్ టైటిలింగ్ చట్టంతో గత పాలకుడు జగన్, ప్రజల భూములు కొట్టేయాలని చూశారని, దాదాపు రూ.700 కోట్లతో రీసర్వే జరిపి పట్టాదారు పాసుపుస్తకాలపై ఆయన ఫొటో వేసుకున్నారని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మండిపడ్డారు. అందుకే ఎన్నికలకు ముందు కర్నూలులో పట్టాదారు పాసుపుస్తకాన్నింటినీ కాల్చేశానన్నారు. తన 48 ఏళ్ల రాజకీయ జీవితంలో ఇలాంటి వ్యక్తిని ఎక్కడా చూడలేదని ఆయన ధ్వజమెత్తారు. 'నిన్న( 24-01-26) జగన్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. నేను చేతకాని వాడినట, నాకేం తెలియదంట. ప్రస్తుతం ఆయనతో నేను పోటీ పడలేకపోతున్నానన్నారు. అన్నక్యాంటీన్లను రద్దుచేశారు. ల్యాండ్, మైన్, వైన్, శాండ్ ఇలా అన్నింటినీ దోచేశారు. ఇలాంటి చెత్త పనులు చేయడంలో నేను మీతో పోటీపడాలా?' అని వైఎస్సార్సీపీ అధినేత జగన్ను ఉద్దేశించి సీఎం చంద్రబాబు ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
చిత్తూరు జిల్లా నగరిలోని ప్రభుత్వ డిగ్రీకళాశాల మైదానంలో శనివారం(24 -01-26)వ తేదీన 'స్వర్ణాంధ్ర- స్వచ్ఛాంధ్ర' కార్యక్రమానికి సీఎం చంద్రబాబు హాజరయ్యారు. ఘనవ్యర్థాల నిర్వహణ ప్రాజెక్టులకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆయన ఇక్కడి నుంచి శంకుస్థాపన చేశారు. హరిత రాయబారులు రాజేంద్రన్, నారాయణమ్మ, మురుగమ్మ, పార్వతి, నాగరాజులను ఆయన సన్మానించారు. అనంతరం ఆయన ప్రజలనుద్దేశించి మాట్లాడారు. ఆయన షెడ్యూల్లో ఉన్న నగరి ప్రాంతీయాసుపత్రి పర్యటనను సీఎం రద్దు చేసుకున్నారు.
ఎక్కువ సంతానముంటేనే ఎన్నికల్లో పోటీ : దేశవ్యాప్తంగా భూగర్భజలాల నాణ్యత గురించి తాజాగా ఓ నివేదిక వచ్చింది. రాష్ట్రంలో ఉన్న భూముల్లో 9.8 శాతం లవణీయత, 8.99 శాతం ఫ్లోరైడ్, 24 శాతం నైట్రోజన్ ఉన్నాయి అని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వెల్లడించారు. యూరియా, రసాయన ఎరువులతోనే దేశానికి ఈ పరిస్థితి వచ్చిందని చంద్రబాబు అన్నారు. దీన్ని అరికట్టేందుకు ఓ పాలసీ తెస్తానని తెలిపారు. జనాభా పెరుగుదలకు మరో పాలసీ అమలుచేస్తానని ఆయన తెలిపారు. గతంలో ఇద్దరి కంటే ఎక్కువమంది పిల్లలుంటే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీ చేయలేరనే నిబంధన తెచ్చానని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇప్పుడు ఒకరి కంటే ఎక్కువమంది పిల్లలుంటేనే ఎన్నికల్లో పోటీచేసే పరిస్థితి ఉంటుందని అని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు.
ఎన్ని అడ్డంకులు సృష్టించినా రాజధాని ఆగదు : 'జగన్ అమరావతిపై మూడు ముక్కలాట ఆడారు. ఇప్పుడు కూడా అడ్డుకుంటామని అంటున్నారు. ఎవరెన్ని అడ్డంకులు సృష్టించినా రాజధాని మాత్రం ఆగదు. గతంలో దాదాపు రూ.32వేల కోట్ల మేర విద్యుత్తు భారాన్ని మోపారు. సుమారు రూ.1.20 లక్షల కోట్ల వరకు అప్పుచేశారు. గతంలో విధించిన దాదాపు రూ.4,600 కోట్ల ట్రూఅప్ ఛార్జీలను ప్రభుత్వమే భరిస్తోంది. ఇప్పటికే యూనిట్కు 39 పైసలు వరకు తగ్గించాం. కూటమి ప్రభుత్వం ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ విద్యుత్తు ఛార్జీలను పెంచదు. ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో గంజాయి సాగు కూడా లేదు. ఈగల్తో దాని మీద ఉక్కుపాదం మోపుతున్నాం. ప్రభుత్వోద్యోగులకు పెట్టిన సుమారు రూ.25వేల కోట్ల బకాయిలను విడతలవారీగా చెల్లిస్తున్నాం' అని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.
స్వచ్ఛాంధ్ర జీవనవిధానంలో భాగం కావాలి : స్వచ్ఛాంధ్ర మన అందరి జీవనవిధానం కావాలి. ప్రతి మూడో శనివారం అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు, ప్రజలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలని చంద్రబాబు తెలిపారు. వేస్ట్ టు ఎనర్జీ ప్లాంట్లు అన్నీ వస్తే ప్రజలకు ఇంక డంపింగ్ యార్డుల సమస్య ఉండదని అన్నారు. 2026 మార్చి నెల నాటికి దాదాపు 10 లక్షల కుటుంబాలు సేంద్రియ వ్యర్థాల నిర్వహణను పాటించేలా ప్రోత్సహిస్తానని ఆయన పేర్కొన్నారు. పంచాయతీరాజ్ శాఖమంత్రిగా పవన్కల్యాణ్ ఉన్నారని వెల్లడించారు. నాలుగేళ్లలో దాదాపు 26వేల కిలోమీటర్ల డ్రెయిన్లను నిర్మిస్తామని చంద్రబాబు తెలిపారు. ప్రపంచస్థాయి ప్రమాణాలతో రోడ్లు, విమానాశ్రయాలు, నౌకాశ్రయాలను అభివృద్ధి చేస్తాం అని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు.
బంగారు కుటుంబాలైన ధనలక్ష్మి, గణేష్లను దత్తత తీసుకోవడానికి ముందుకొచ్చిన ధనంజయరాజు, సాయికుమార్లను ఈ సందర్భంగా సీఎం వారిని అభినందించారు. డిగ్రీ చదివి ట్రాక్టర్ డ్రైవర్గా ఉన్న గణేష్కు ఐటీ ఉద్యోగి సాయికుమార్ తన సంస్థలో సూపర్వైజర్గా ఉద్యోగం ఇవ్వడంతోపాటు కంపెనీలో భాగస్వామ్యం ఇస్తానని చెప్పడం ఎంతో అభినందనీయమని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. కార్యక్రమంలో ఇన్ఛార్జి మంత్రి రాంప్రసాద్రెడ్డి, ఎస్పీ తుషార్ డూడీ, కలెక్టర్ సుమిత్కుమార్, చిత్తూరు ఎంపీ ప్రసాదరావు, ఎమ్మెల్యేలు గాలి భానుప్రకాశ్, మురళీ మోహన్, థామస్, బొజ్జల సుధీర్రెడ్డి, నెలవల విజయశ్రీ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
ఎక్కువగా ఎందుకు ఖర్చు చేయడం లేదు : సేంద్రియ వ్యవసాయం గురించి వ్యవసాయశాఖ అధికారులు సీఎంకు వివరిస్తుండగా ఆయన కొన్ని ప్రశ్నలు అడగ్గా వారు దానికి సరైన సమాధానం ఇవ్వలేదు. స్వచ్ఛభారత్ కార్యక్రమంలో కేంద్రం ఇచ్చిన నిధులు ఎక్కువగా ఎందుకు ఖర్చు చేయడంలేదని స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్ పట్టాభి, పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ ముఖ్యకార్యదర్శి సురేష్కుమార్ను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రశ్నించారు. ఈ సందర్భంగా పట్టాభిని ఉద్దేశించి మాటలకు పరిమితం కాకుండా అమలుపై దృష్టిసారించాలన్నారు. అప్పుడే సరైన నాయకులు అవుతారని చంద్రబాబు సూచించారు. నేను చేసిందే నాకు ఉపన్యసిస్తున్నారంటూ ఆయన చురకలు అంటించారు.
రెండేళ్లలో నా రాజకీయ ప్రస్థానానికి 50 ఏళ్లు :
"2028వ సంవత్సరం నాటికి నా రాజకీయ ప్రస్థానానికి 50 ఏళ్లు. నేను తరచూ దావోస్ వెళ్లి రాష్ట్రానికి ఎన్నో పరిశ్రమలు తీసుకొస్తున్నా. సుమారు 18 నెలల్లో రూ.20 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు రాష్ట్రానికి వచ్చాయి. దేశంలోని మొత్తం పెట్టుబడుల్లో 25% మన రాష్ట్రానికే వచ్చాయి. త్వరలో ఏఐ డాక్టర్ కూడా వస్తాడు. సంజీవని ప్రాజెక్టుతో మీ అందరి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడతా. దాదాపు 20 లక్షల ఎకరాల్లో ప్రకృతిసేద్యం చేస్తున్న రాష్ట్రం మనది ఒక్కటే"- నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ముఖ్యమంత్రి
