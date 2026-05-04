ఒమన్‌లో చిక్కుకున్న తెలుగు మహిళ - ఇండియాకు రప్పించేందుకు సీఎం చొరవ

ఉద్యోగం కోసం ఒమన్​ వెళ్లి చిక్కుకున్న మహిళ - స్వదేశానికి వచ్చేందుకు ప్రయత్నం - సీఎం చొరవతో ఏపీ పంపేందుకు అంగీకారం తెలిపిన ఏజెంట్లు

CM Chandrababu Assures Telugu Woman Stranded In Oman
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 3:33 PM IST

CM Chandrababu Assures Telugu Woman Stranded In Oman: ఒమాన్‌లో చిక్కుకున్న అన్నమయ్య జిల్లా మహిళకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు హామీ ఇచ్చారు. వయలపాడు గ్రామానికి చెందిన దూదేకుల షహనాజ్​ను ఉద్యోగం పేరుతో అక్కడ నిర్బంధించారు. ఖర్చుల పేరుతో ఏజెంట్ కార్యాలయం రూ. 2 లక్షలు డిమాండ్ చేసింది. షహ్నాజ్ స్వదేశానికి తిరిగి రావాలని ప్రయత్నించింది. గత ఏడాది నవంబర్‌లో ఆమె ఉద్యోగం కోసం మస్కట్ వెళ్లింది. అయితే ఉద్యోగం నచ్చక తిరిగి స్వదేశానికి రావాలనుకుంది.

సీఎం చంద్రబాబు భరోసా: కానీ షహనాజ్​ ఫోన్ స్వాధీనం చేసుకున్నారని కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. భర్త అబూబకర్ ద్వారా ఏపీఎన్‌ఆర్టీకి ఫిర్యాదు చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, ఏపీఎన్‌ఆర్టీ సొసైటీ వెంటనే స్పందించింది. ఏపీఎన్‌ఆర్టీ సొసైటీ సాయంతో ఎంబసీకి లేఖ రాసింది. పోలీసుల జోక్యంతో ఏజెంట్లతో చర్చలు జరిపారు. ఖర్చులు భరించి షహనాజ్​ను తిరిగి ఏపీ పంపేందుకు ఏజెంట్ల అంగీకారం తెలిపారు. మే 7 తేదీన స్వదేశానికి చేరుకోనుంది. వలస కార్మికుల భద్రతకు ఏపీ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంటుందని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. ఏపీఎన్‌ఆర్టీ సొసైటీ చొరవను ముఖ్యమంత్రి అభినందించారు.

కథనానికి స్పందన: 'పవనన్నా నన్ను చంపేస్తారన్నా, ప్లీజ్ కాపాడండన్నా' శీర్షికన 'ఈనాడు' ప్రధాన పత్రికలో ఆదివారం ప్రచురితమైన కథనంపై కేవలం గంటల వ్యవధిలోనే రాష్ట్రప్రభుత్వం స్పందించింది. జిల్లా అధికారులను సమన్వయం చేసుకుని స్థానిక ఎమ్మెల్యే నల్లారి కిశోర్​​కుమార్​రెడ్డి దర్యాప్తును ముమ్మరం చేశారు. షానల్​ను స్వదేశానికి రప్పించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

రంగంలోకి దిగిన ప్రభుత్వ యంత్రాంగం: వాల్మీకిపురానికి చెందిన అబూబకర్ దినసరి కూలీ. అతని భార్య షహనాజ్​ అలియాస్ షానల్. ఆమె మస్కట్​లో చిక్కుకున్న వ్యవహారాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ యంత్రాంగం, నల్లారి కిశోర్​కుమార్​రెడ్డి, ఏపీఎన్​ఆర్టీఎస్ అధ్యక్షుడు వేమూరు రవికుమార్, డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ సర్వీసెస్​ నాగేంద్రబాబు అక్కిలితో చరవాణిలో మాట్లాడారు. తక్షణమే బాధితురాలిని వాల్మీకిపురానికి రప్పించే ఏర్పాట్లు చేయాలని కోరారు. దాంతో అధికారులు ఆమెను మరో 4 రోజుల్లో భారతదేశానికి రప్పించే ఏర్పాట్లను చేశారు.

గల్ఫ్ బాధితురాలిని రప్పించేందుకు ప్రయత్నం: ఈ క్రమంలో బాధిత కుటుంబం అధైర్య పడొద్దని, ఆమెను స్వగ్రామానికి రప్పించే బాధ్యతను తాను తీసుకుంటానని ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే కిశోర్​కుమార్​రెడ్డి హామీ ఇచ్చారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో తల్లి రోదిస్తున్న దృశ్యాలను చూసి షానల్ పిల్లలు కంటతడి పెట్టారు. తమకు అమ్మ కావాలని పరితపించిపోతున్నారు. దీనికి సంబంధించి స్థానిక టీడీపీ నాయకులు, అధికారులు, ఎంపీడీవో, తహసీల్దార్, తదితరులు బాధిత కుటుంబానికి అండగా నిలిచి ధైర్యం చెప్పారు.

