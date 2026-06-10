మోదీ నేతృత్వంలో భారత్ అద్భుతశక్తిగా ఎదుగుతుంది: సీఎం చంద్రబాబు
ప్రధానిగా మోదీ 12 ఏళ్ల పాలనపై సీఎం చంద్రబాబు వ్యాసం - ది ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ పత్రికలో ఎడిటోరియల్ ఆర్టికల్ రాసిన సీఎం - మోదీ తెచ్చిన మార్పులు, సంస్కరణలను వివరించిన చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 10:25 AM IST
CM Chandrababu Article on Modi 12 Years Governance in Indian Express Editorial : ప్రధానిగా నరేంద్ర మోదీ 12 ఏళ్ల సుదీర్ఘ పాలనపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వ్యాసం రాశారు. ప్రధాని పాలనను విశ్లేషిస్తూ "ది ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్" పత్రికలో ఏడిటోరియల్ ఆర్టికల్ రాశారు. 12 ఏళ్ల కాలంలో మోదీ తెచ్చిన మార్పులు, సంస్కరణలను వ్యాసంలో వివరించారు. మోదీ ప్రధానిగా 4,399 రోజుల పాటు పని చేసి చరిత్ర సృష్టించిన సందర్భంగా చంద్రబాబు వ్యాసం రాశారు.
నేషన్ ఫస్ట్ నినాదంతో ప్రగతి పథం: "నేషన్ ఫస్ట్" అనే నినాదంతో మోదీ పరిపాలన సాగించిన విధానాన్ని సీఎం ఆవిష్కరించారు. భారతదేశ ఔన్నత్యాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పడంలో మోదీ సఫలీకృతుడయ్యారని ప్రశంసించారు. తన 5 దశాబ్దాల సుదీర్ఘ రాజకీయ జీవితంలో ఎందరో ప్రధానమంత్రులను చూశానని, కానీ మోదీ దేశ ప్రాచీన సాంస్కృతిక వైభవాన్ని ఆధునిక పాలనతో అనుసంధానించిన తీరు అద్భుతమని ప్రశంసించారు.
#LongestServingElectedPMModi— N Chandrababu Naidu (@ncbn) June 10, 2026
Some leaders govern a nation. A few reshape its trajectory. Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji’s 4,399 consecutive days in office have been defined by a singular effort to transform India at every level, from the everyday lives of its… pic.twitter.com/RtTsgg499Q
వికసిత్ భారత్-2047 లక్ష్యం దిశగా: ప్రస్తుత భౌగోళిక రాజకీయాలు, ఆర్థిక ఒప్పందాలు వంటి విషయాల్లో భారత్కు అనుకూలంగా ప్రపంచ దేశాలు తీసుకుంటున్న నిర్ణయాల్లో మోదీ పాత్ర కీలకమని వ్యాఖ్యానించారు. యోగాకు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు సాధించి పెట్టడంలో మోదీ కృషిని సీఎం వివరించారు. ప్రపంచంలో భారతదేశాన్ని తిరుగులేని ఆర్థికశక్తిగా నిలిపేందుకు మోదీ వేస్తున్న వ్యూహాత్మక అడుగుల గురించి ప్రస్తావించారు. ప్రధాని మోదీ నేతృత్వంలో భారత్ అద్భుతశక్తిగా ఎదుగుతుందని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. 12 ఏళ్ల పాలనలో మోదీ తెచ్చిన డిజిటల్ విప్లవం గురించి విశ్లేషించారు. మోదీ నేతృత్వంలో దేశం వికసిత్ భారత్-2047 లక్ష్యాలను చేరుకుంటుందని సీఎం చంద్రబాబు ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
డిజిటల్ విప్లవం - ఆర్థిక శక్తిగా భారత్: గత 12 ఏళ్లలో దేశంలో చోటుచేసుకున్న డిజిటల్ విప్లవాన్ని చంద్రబాబు ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. జనధన్ ఖాతాలు, యూపీఐ (UPI), నేరుగా నగదు బదిలీ (DBT) వంటి సంస్కరణల ద్వారా 51 లక్షల కోట్ల రూపాయలను నేరుగా లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లోకి చేర్చి మధ్యవర్తుల దోపిడీకి మోదీ అడ్డుకట్ట వేశారని విశ్లేషించారు. ఒకప్పుడు ప్రపంచంలో 11వ స్థానంలో ఉన్న భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ నేడు నాలుగో అతిపెద్ద ఆర్థిక శక్తిగా ఎదగడం మోదీ వ్యూహాత్మక అడుగుల వల్లే సాధ్యమైందని స్పష్టం చేశారు.
దేశ గమనాన్ని మార్చిన మోదీ పాలన: కొందరు నాయకులు దేశాన్ని పాలిస్తే, మరికొందరు దేశ భవిష్యత్తును పూర్తిగా మారుస్తారని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని సీఎం చంద్రబాబు కొనియాడారు. నిరంతరాయంగా 4,399 రోజుల పాటు ప్రధానిగా పనిచేసి మోదీ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించిన సందర్భంగా చంద్రబాబు హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తూ తన ఎక్స్ వేదికగా పోస్టు చేశారు.
సామాన్యుడి ఇంటి మంచినీటి నల్లా కనెక్షన్ నుంచి చంద్రయాన్ విజయం వరకు దేశంలో విప్లవాత్మక మార్పులు వచ్చాయన్నారు. పేదల సంక్షేమం, దేశ ఆర్థికాభివృద్ధిని సమతుల్యం చేస్తూ మోదీ సరికొత్త పాలన అందించారని ప్రశంసించారు. నేడు ప్రపంచంలోనే భారత్ అద్భుత శక్తిగా ఎదుగుతోందని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.
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