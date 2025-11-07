ఎస్ఐబీపీలో రూ.లక్ష కోట్ల పెట్టుబడులకు ఆమోదం - 85,870 మందికి ఉద్యోగాలు
ఎస్ఐబీపీలో రూ.1,01,899 కోట్ల పెట్టుబడులకు ఆమోదం తెలిపిన సీఎం చంద్రబాబు - పెట్టుబడుల ద్వారా 85,870 మందికి ఉద్యోగాల కల్పన
November 7, 2025
AP SIPB MEETING: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రూ.1,01,899 కోట్ల పెట్టుబడుల స్థాపనకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆమోదం తెలిపారు. వీటి ద్వారా 85,870 ఉద్యోగాల కల్పన జరగనుంది. మూడు మెగా సిటీలు, 15 ఇండస్ట్రియల్ జోన్ల అభివృద్ధికి 12వ రాష్ట్ర స్థాయి పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక బోర్డు సమావేశంలో గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ముందుకు వచ్చిన పరిశ్రమల నుంచి ప్రతిపాదనలు తీసుకోవడంతో పాటు అవి కార్యరూపం దాల్చేలా చూడాలని సీఎం అధికారులను ఆదేశించారు.
మొత్తంగా రూ.8,08,899 కోట్ల పెట్టుబడులు: సచివాలయంలో జరిగిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన 12వ రాష్ట్రస్థాయి పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక బోర్డు సమావేశంలో 26 పరిశ్రమలకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం లభించింది. పరిశ్రమల కోసం అవసరమైన భూములు, విద్యుత్ లభ్యత కూడా ఉండేలా చూడాలని సీఎం సూచించారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక గడచిన 16 నెలల్లో జరిగిన 12 ఎస్ఐపీబీ సమావేశాల ద్వారా మొత్తంగా రూ.8,08,899 కోట్ల పెట్టుబడులు, 7,05,870 ఉద్యోగాలు రానున్నాయి.
12వ ఎస్ఐపీబీ సమావేశంలో ఆమోదించిన పెట్టుబడుల వివరాలు:
- రిలయన్స్ కన్న్యూమర్ ప్రొడక్స్ లిమిటెడ్- రూ.202 కోట్లు-436 మందికి ఉద్యోగాలు
- ఏపీటోమ్ కాంపోనెంట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్- రూ.700 కోట్లు-1,000 మందికి ఉద్యోగాలు
- NPSPL అడ్వాన్స్ మెటీరియల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్-రూ.2,081 కోట్లు- 600 మందికి ఉద్యోగాలు
- క్రయాన్ టెక్నాలజీ లిమిటెడ్- రూ.1,154 కోట్లు-1500 మందికి ఉద్యోగాలు
- SCIC వెంచర్స్ ఎల్ఎల్పీ- రూ.550 కోట్లు-1130 మందికి ఉద్యోగాలు
- ఇండిచిప్ సెమీ కండెక్టర్స్ లిమిటెడ్-రూ.22,976 కోట్లు- 1241 మందికి ఉద్యోగాలు
- ఫ్లూయింట్గ్రిడ్ లిమిటెడ్- రూ.150 కోట్లు-2,000 మందికి ఉద్యోగాలు
- మథర్సన్ టెక్నాలజీ సర్వీస్ లిమిటెడ్- రూ.110 కోట్లు-700 మందికి ఉద్యోగాలు
- క్వార్క్స్ టెక్నోసాఫ్ట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్-రూ.115 కోట్లు-2000 మందికి ఉద్యోగాలు
- కె.రహేజా కార్ప్ రియల్ ఎస్టేట్ లిమిటెడ్-రూ.2,172 కోట్లు- 9,681 మందికి ఉద్యోగాలు
- విశాఖ రియాల్టీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్- రూ.2,200 కోట్లు-30,000 మందికి ఉద్యోగాలు
- ఐస్పేస్ సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్-రూ.119 కోట్లు-2,000 మందికి ఉద్యోగాలు
- SAEL సోలార్ పీ12 ప్రైవేట్ లిమిటెడ్- రూ.1,728 కోట్లు-860 మందికి ఉద్యోగాలు
- నవయుగ ఇంజినీరింగ్ కంపెనీ లిమిటెడ్- రూ.7,972 కోట్లు -2,700 మందికి ఉద్యోగాలు
- మైరా బే వ్యూ రిసార్ట్స్-రూ.157 కోట్లు-980 మందికి ఉద్యోగాలు
- విశ్వనాథ్ స్పోర్స్ అండ్ కన్వెన్షన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్- రూ. 51 కోట్లు-750 మందికి ఉద్యోగాలు
- సుగ్నా స్పాంజ్ అండ్ పవర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్-రూ.1247 కోట్లు-1,100 మందికి ఉద్యోగాలు
- సూపర్ స్మెల్టర్స్ లిమిటెడ్-రూ.8570 కోట్లు- 1000 మందికి ఉద్యోగాలు
- వాల్ట్సన్ ల్యాట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్-రూ.1682 కోట్లు- 415 మందికి ఉద్యోగాలు
- ఏఎమ్జీ మెటల్స్ అండ్ మెటీరియల్స్ లిమిటెడ్ - రూ.44,000 కోట్లు - 3000 మందికి ఉద్యోగాలు
- వాసంగ్ ఎంటర్ ప్రైస్ - రూ.898 కోట్లు - 17,645 మందికి ఉద్యోగాలు
- బిర్లాను లిమిటెడ్ - రూ.240 కోట్లు - 588 మందికి ఉద్యోగాలు
- సిగాచీ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ - రూ.1,090 కోట్లు - 1250 మందికి ఉద్యోగాలు
- భారత్ డైనమిక్స్ - రూ.489 కోట్లు - 500 మందికి ఉద్యోగాలు
- డాజ్కో ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ - రూ.1234 కోట్లు - 1454 మందికి ఉద్యోగాలు
- శ్రీవేదా ఇన్నోవేషన్ పార్క్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ - రూ.12 కోట్లు - 1500 మందికి ఉద్యోగాలు
పరిశ్రమల నుంచి ఎలాంటి ఫిర్యాదులు రాకుండా చూడాలి: రాష్ట్రంలో వివిధ రంగాల్లో పెట్టుబడులు వచ్చేలా చూడటం అధికారుల బాధ్యతని సీఎం స్పష్టం చేశారు. పెట్టుబడులు పెట్టే పరిశ్రమల నుంచి ఎలాంటి ఫిర్యాదులు రాకుండా చూడాలని సూచించారు. క్షేత్ర స్థాయిలో ఆయా పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు కావాల్సిన అనుమతులను త్వరితగతిన వచ్చేలా శ్రద్ధ పెట్టాలన్నారు. గత పాలకులు భూమి కేటాయించినా ఇప్పటికీ ప్రారంభం కాని ప్రాజెక్టులు ఎన్ని ఉన్నాయో సమీక్షించాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. ఏ ప్రాజెక్టులైనా నిర్మాణ పురోగతి లేకపోతే అనుమతులు రద్దు చేయాలని ఆదేశించారు.
పెట్టుబడులు చేజారకుండా చూడాలి: ఎలక్ట్రానిక్ పార్క్ ఏర్పాటుపై అధికారులు దృష్టి సారించాలన్నారు. భవిష్యత్తులో ఎలక్ట్రానిక్ రంగంలో విస్తృతమైన అవకాశాలు ఉన్నాయన్న సీఎం, చిప్, సెమీ కండక్టర్లు, డ్రోన్ వంటి పరిశ్రమలను ప్రోత్సహించాలని స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రంలో సుమారు 15 పారిశ్రామిక జోన్లను ఏర్పాటు చేసుకుని, క్లస్టర్ వారీ విధానంతో పారిశ్రామికాభివృద్ధికి ప్రణాళికలు సిద్దం చేసుకోవాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. కేంద్రం ఇచ్చే ప్రోత్సాహకాలు కొంచెం ఆలస్యమైనా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైపు ఇవ్వాల్సిన ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వడం ద్వారా పెట్టుబడులు చేజారకుండా చూడాలని సూచించారు.
అలాంటి వారిని ప్రోత్సహించండి: పారిశ్రామిక అవసరాల నిమిత్తం, పరిశ్రమలకు విద్యుత్ సరఫరా విషయంలో ఇబ్బందులు లేకుండా చూసేందుకు కేంద్రం ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటునందని, వాటిని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆదేశించారు. ఎవరైనా ప్రైవేట్ ల్యాండ్ ఓనర్లు తమ భూములను పరిశ్రమలకు, కంపెనీలకు ఇవ్వడానికి ముందుకు వస్తే అలాంటి వారిని ప్రోత్సహించాలని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు.
మెగా సిటీలుగా మూడు నగరాలు: రాష్ట్రంలో మూడు మెగా సిటీలు అభివృద్ధి చేయాలని, అనకాపల్లి నుంచి విజయనగరం వరకు విశాఖను మెగా సిటీగా అభివృద్ధి చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. తిరుపతి, అమరావతి నగరాలను కూడా మెగా సిటీలు చేయాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. అమరావతికి మాస్టర్ ప్లాన్ ఉందన్న చంద్రబాబు, విశాఖ, తిరుపతి మెగా సిటీలకు కూడా మాస్టర్ ప్లాన్ రూపొందించాలని సూచించారు. ఈ మెగా సిటీలను టూరిజం, ఐటీ సహా వివిధ పరిశ్రమలకు అనుకూలంగా ఉండేలా చూడాలని వివరించారు.
విశాఖకు మరిన్ని కంపెనీలు: ఈ మేరకు టూరిజం, ఐటీ, పరిశ్రమలు, మున్సిపల్ శాఖలు సమన్వయం చేసుకుని ఈ మెగా సిటీలు అభివృద్ధి జరిగేలా చూడాలన్నారు. వీటికి టౌన్ షిప్స్ ఇంటిగ్రేషన్ జరగాలి, నివాసయోగ్యమైన నగరాలుగా తీర్చిదిద్దాలని సూచించారు. గూగుల్ డేటా సెంటర్ వల్ల విశాఖకు మరిన్ని కంపెనీలు, పరిశ్రమలు రానున్నాయని వివరించారు. భవిష్యత్తులో విశాఖకు వచ్చే కంపెనీలకు భూ లభ్యత ఉండేలా చూసుకోవాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు.
3 కారిడార్లకు ముగ్గురు సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారులు: టూరిజం అభివృద్ధికి ఆతిధ్య రంగాన్ని ప్రోత్సహించాలని పిలుపునిచ్చారు. ప్రముఖ బ్రాండ్ లకు చెందిన హోటళ్లు నిర్మించేలా చూడాలన్నారు. రాష్ట్రంలో మూడు ఎకనామిక్ కారిడార్లు ఏర్పాటు అవుతున్నాయన్న సీఎం, అందుకు అనుగుణంగా అభివృద్ధి ప్రణాళికలు చేసుకోవాల్సి ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. మూడు కారిడార్లకు ముగ్గురు సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారులను నియమిస్తామన్నారు. బీచ్ టూరిజాన్ని మరింతగా అభివృద్ధి చేయాలని సీఎం చెప్పారు.
ఈ నెల 14, 15వ తేదీల్లో విశాఖలో జరగనున్న పెట్టుబడుల సదస్సును ఘనంగా నిర్వహించేలా ఏర్పాట్లు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులకు సూచించారు. ప్రస్తుతం ఎస్ఐపీబీ ఆమోదించిన పరిశ్రమల్లో వేగంగా శంకుస్థాపనలు జరిగేలా చూడాలని ఆదేశించారు. తనతో పాటు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ సహా వివిధ శాఖల మంత్రులు ఆయా జిల్లాల్లో పరిశ్రమలకు శంకుస్థాపనలు చేస్తామని తెలిపారు. ఆ దిశగా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేయాలని సూచించారు.
భారీ ఎత్తున పెట్టుబడులు వచ్చే అవకాశాలు: ఇక ఇటీవల తాను జరిపిన విదేశీ పర్యటనల్లో వివిధ కంపెనీలకు చెందిన ప్రతినిధులను భాగస్వామ్య సదస్సుకు ఆహ్వానించానన్న చంద్రబాబు, వారు ఏపీలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు సుముఖంగా ఉన్నారని తెలిపారు. అదే విధంగా వారంతా భాగస్వామ్య సదస్సుకు వచ్చేందుకు సంసిద్ధత వ్యక్తం చేశారని వివరించారు. విశాఖలో జరగబోయే పెట్టుబడుల సదస్సుకు భారీ ఎత్తున పెట్టుబడులు వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయని ఈ సందర్భంగా అధికారులు ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.
ఈ సమావేశంలో మంత్రులు నారా లోకేశ్, అచ్చెన్నాయుడు, టీజీ భరత్, నారాయణ, గొట్టిపాటి రవి కుమార్, అనగాని సత్యప్రసాద్, బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి, వాసం శెట్టి సుభాష్, సీఎస్ విజయానంద్, వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.
