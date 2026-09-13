దేశంలోనే తొలిసారిగా అమరావతిలో 'క్వాంటమ్ బయో వ్యాలీ' - ప్రకటించిన సీఎం చంద్రబాబు
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుతో కేంద్రమంత్రి జేపీ నడ్డా మర్యాదపూర్వకంగా భేటీ అయ్యారు. శనివారం ఉండవల్లిలోని ముఖ్యమంత్రి నివాసంలో సమావేశం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా నడ్డాను సీఎం సాదరంగా ఆహ్వానించారు. శాలువాతో సత్కరించి శ్రీవారి ప్రసాదం అందజేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 13, 2026 at 10:03 AM IST
Quantum Bio Valley in Amaravati : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుతో కేంద్ర ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి జేపీ నడ్డా మర్యాదపూర్వకంగా భేటీ అయ్యారు. శనివారం ఉండవల్లిలోని ముఖ్యమంత్రి నివాసంలో సమావేశం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా నడ్డాకు సీఎం చంద్రబాబు సాదర స్వాగతం పలికి, శాలువాతో సత్కరించి, శ్రీవారి ప్రసాదాన్ని బహూకరించారు. దేశంలోనే తొలిసారిగా అత్యాధునిక సాంకేతికత, జీవశాస్త్ర పరిశోధనల కలయికతో "అమరావతి క్వాంటం బయో వ్యాలీ"ని ఏర్పాటు చేస్తామని సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించారు. రాష్ట్ర రాజధానిలో ఏర్పాటు కానున్న ఈ ప్రాజెక్టు, దేశ ఆరోగ్య, పరిశోధన రంగాలకు సరికొత్త దిక్చూచిగా మారనుందని సీఎం పేర్కొన్నారు.
క్వాంటం కంప్యూటింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI), ప్రయోగశాల ఆటోమేషన్, ఎక్స్పెరిమెంటల్ బయాలజీలను ఒకే వేదికపైకి తీసుకురావడమే ఈ క్వాంటం బయో వ్యాలీ ప్రధాన లక్ష్యమని సీఎం వివరించారు. దీన్ని జాతీయ ప్రాజెక్టుగా గుర్తించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. ప్రపంచ బయో ఎకానమీలో 111 మిలియన్ డాలర్ల వాటాతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రస్తుతం అగ్రశ్రేణి ఐదు రాష్ట్రాల్లో ఒకటిగా ఉందని, రాబోయే 10 ఏళ్లలో గ్లోబల్ బయోఎకానమీ పవర్హౌస్గా మారుతుందని చెప్పారు. విజయవాడలో క్రిటికల్ కేర్ బ్లాకులు మరియు ఇంటిగ్రేటెడ్ పబ్లిక్ హెల్త్ లాబొరేటరీల ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి ప్రసంగించారు.
అత్యాధునిక వైద్య సదుపాయాలు: రూ. 249 కోట్ల వ్యయంతో క్రిటికల్ కేర్ బ్లాకులు, ఇంటిగ్రేటెడ్ పబ్లిక్ హెల్త్ లాబొరేటరీల ప్రారంభంతో అత్యవసర పరిస్థితుల్లో పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు మెరుగైన వైద్య సేవలు మరింత చేరువకానున్నాయని సీఎం అన్నారు. ఈ ప్రాజెక్టుల ద్వారా రాష్ట్రంలో 500 క్రిటికల్ కేర్ బెడ్లు, అత్యాధునిక ఆపరేషన్ థియేటర్లు, అల్ట్రాసౌండ్ సదుపాయాలు పాటు కార్డియాలజీ, నెఫ్రాలజీ, న్యూరాలజీ, న్యూరోసర్జరీ వంటి కీలక వైద్య విభాగాల్లో సేవలు కూడా అందుబాటులోకి వచ్చాయన్నారు.
పంచసూత్రాల రాజధానిగా అమరావతి: అమరావతి గురించి లద్దాఖ్లోనూ ప్రస్తావనకు వచ్చిందని సీఎం హర్షం వ్యక్తం చేశారు. భవిష్యత్తులో ఎక్కడికి వెళ్లినా అమరావతి గురించే చర్చ జరిగే రోజు వస్తుందన్నారు. అమరావతిని ప్రపంచంలోనే ప్రత్యేక నగరంగా, భవిష్యత్తు, సాంకేతికతకు కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దుతున్నామని తెలిపారు. నో పోల్ సిటీగా, బ్లూ సిటీ, గ్రీన్ సిటీ, గ్రీన్ ఎనర్జీ, డీప్ టెక్నాలజీ సిటీగా రాజధాని నగరాన్ని నిర్మిస్తున్నామన్నారు. యువత శారీరక శ్రమతో పాటు సాంకేతిక నైపుణ్యాలను జోడించి 'స్మార్ట్ వర్క్' చేయడం ద్వారా గ్లోబల్ లీడర్లుగా ఎదగాలిని కోరారు. ఏఐ రంగంలో నిపుణులుగా తీర్చిదిద్దేందుకు యువతకు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తున్నామని సీఎం తెలిపారు.
స్మార్ట్ వర్క్తోనే ఒత్తిడి దూరం: వంట గదినే ఫార్మసీగా, ఆహారాన్నే ఔషధంగా మార్చుకోవాలని యువతకు సీఎం సూచించారు. యోగా, ప్రాణాయామం, ధ్యానం వంటివి నిత్యజీవితంలో భాగం చేసుకోవాలన్నారు. ఒత్తిడిని దూరం చేసుకుని స్మార్ట్ వర్క్ చేయాలని వివరించారు. సాంప్రదాయ ఆరోగ్య పద్ధతులను పాటిస్తూనే, ఆధునిక సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకోవడం ద్వారా వైద్యారోగ్య రంగంలో మరింత మెరుగైన సేవలు అందించగలమని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్ర వైద్యారోగ్య రంగానికి నిధులు కేటాయిస్తున్న ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి జేపీ నడ్డాలకు కృతజ్ఞతలు సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. నడ్డా నాయకత్వంలో దేశ ప్రజల ఆరోగ్యం మరింత మెరుగుపడుతుందని నాకు నమ్మకం ఉందన్నారు.
వైద్యరంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు: గత 12 ఏళ్లలో కేంద్ర ప్రభుత్వం వైద్య రంగంలో అనేక విప్లవాత్మక మార్పులను తీసుకొచ్చిందని సీఎం అన్నారు. దేశంలో వైద్యవిద్య సీట్ల సంఖ్య 51,000 నుంచి రెండింతలకు పైగా పెంచారన్నారు. కొవిడ్ సమయంలో ప్రపంచానికి వ్యాక్సిన్ అందించిన ఘనత భారతదేశానికి, ప్రధాన మోదీకే దక్కుతుందని చంద్రబాబు అన్నారు.
మంగళగిరి ఎయిమ్స్ను అభివృద్ధి చేస్తున్నారన్నారు. జన ఔషధి కేంద్రాల ద్వారా పేదలకు మందులు అందుతున్నాయని తెలిపారు. ఆయుష్మాన్ భారత్ కార్డుల ద్వారా మెరుగైన వైద్య సేవలు అందుబోటులోకి వస్తున్నాయన్నారు. ఫార్మా రంగానికి ఏపీ చిరునామాగా మారిందని పేర్కొన్నారు. అదేవిధంగా 'మెడ్టెక్ పార్క్' ద్వారా వైద్య పరికరాల ఉత్పత్తిని ప్రోత్సహిస్తున్నామన్నారు. కేంద్ర సహకారం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంకల్పం, ప్రజల భాగస్వామ్యంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ను అన్ని రంగాల్లో దేశంలోనే నంబర్ 1గా నిలుపుతామని సీఎం తెలిపారు.
జనవరి 1 నుంచి హెల్త్ రికార్డుల డిజిటలైజేషన్: రామాయణంలో లక్ష్మణుడి ప్రాణాలు కాపాడేందుకు హనుమంతుడు సంజీవని పర్వతాన్ని తీసుకువచ్చినట్లే, పేదల ముంగిటకే అంతర్జాతీయ వైద్య పరిజ్ఞానాన్ని సంజీవని రూపంలో తెస్తున్నామన్నార. జనవరి 1 నుంచి ప్రజల ఆరోగ్య రికార్డులను డిజిటలైజ్ చేస్తామని తెలిపారు. వ్యాధుల ముందస్తు అంచనా, నివారణ, చికిత్స, వైద్య ఖర్చులు తగ్గించడమే ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యమని సీఎం పేర్కొన్నారు.
Thank you, Hon’ble Union Health Minister Shri @JPNadda Ji, for joining us in Vijayawada to launch 10 Critical Care Blocks and 12 Integrated Public Health Labs under the PM-ABHIM scheme across Andhra Pradesh, strengthening emergency care, early diagnosis and disease surveillance.… https://t.co/zyaILU9EEs pic.twitter.com/UpaZg86WwW— N Chandrababu Naidu (@ncbn) September 12, 2026
"ఎక్స్"లో నడ్డాకు సీఎం కృతజ్ఞతలు: అమరావతి క్వాంటం బయో వ్యాలీ ప్రాజెక్టుకు పూర్తి మద్దతు ఇస్తామని, దేశవ్యాప్తంగా 'సంజీవని' ఆరోగ్య కార్యక్రమాన్ని అమలు చేయడంపై పరిశీలిస్తామని కేంద్ర ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమశాఖ మంత్రి జేపీ నడ్డాకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు 'ఎక్స్' వేదికగా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. "రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 10 క్రిటికల్ కేర్ బ్లాకులు,12 ఇంటిగ్రేటెడ్ పబ్లిక్ హెల్త్ ల్యాబ్లను ప్రారంభించేందుకు విజయవాడలో మాతో కలిసినందుకు ధన్యవాదాలు. ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలో డబుల్ ఇంజిన్ ఎన్డీయే ప్రభుత్వం ఆరోగ్య, సుసంపన్న ఏపీ కోసం నిరంతరం పనిచేస్తూనే ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.
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మరో ముందడుగు - అమరావతిలో క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ ఎకోసిస్టమ్ను నెలకొల్పే దిశగా చర్యలు