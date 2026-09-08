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ఒక్కో శాసనసభ నియోజకవర్గానికి రూ. కోటి చొప్పున నిధులు: సీఎం చంద్రబాబు

టీడీపీ లీడర్‌షిప్‌ కాంక్లేవ్‌లో సీఎం చంద్రబాబు కీలక సూచనలు - పార్టీ బలోపేతం, నియోజకవర్గాల అభివృద్ధిపై నేతలకు దిశానిర్దేశం - ప్రభుత్వంపై ఉన్న సానుకూలతను ఓట్లుగా మారేలా పనిచేయాలన్న సీఎం

TDP Leadership Conclave at Amaravati
టీడీపీ లీడర్‌షిప్‌ కాంక్లేవ్‌లో సీఎం చంద్రబాబు కీలక సూచనలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 10:16 AM IST

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TDP Leadership Conclave at Amaravati: నియోజకవర్గాల్లో చిన్నచిన్న సమస్యల పరిష్కారానికి ఒక్కో శాసనసభ నియోజకవర్గానికి కోటి రూపాయల చొప్పున నిధులు కేటాయిస్తామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రకటించారు. ప్రభుత్వంపై ప్రజల్లో ఉన్న సానుకూలతను స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఓట్లుగా మార్చేందుకు పార్టీ శ్రేణులు క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేయాలన్నారు. స్థానిక సంస్థల్లో విజయమే లక్ష్యంగా నేతలు పని చేయాలని స్పష్టం చేశారు. 2029 ఎన్నికల్లో 2024 కంటే మెరుగైన ఫలితాలు వస్తాయని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

తెలుగుదేశం లీడర్‌షిప్​ కాంక్లేవ్‌లో పార్టీ బలోపేతం, నియోజకవర్గాల అభివృద్ధిపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కీలక సూచనలు చేశారు. పదేళ్లకోసారి మారుతున్న జనరేషన్​, మారుతున్న ప్రజల ఆలోచనలకు తగ్గట్టుగా రాజకీయ నాయకత్వమూ అప్‌డేట్‌ కావాలని పిలుపునిచ్చారు. డబ్బు కాదు ప్రజలతో బంధం, కేడర్‌తో అనుబంధం, సమస్యల పరిష్కారంలో పట్టుదలే రాజకీయ విజయానికి అసలైన బలమని అన్నారు. పార్టీ కేడర్‌ను ఏ స్థాయిలోనూ నిర్లక్ష్యం చేయవద్దని చెప్పారు. కేడర్‌ ఉంటే రాజకీయంగా ఎదురే ఉండదన్నారు. అభివృద్ధిపనులే ప్రజల్లో విశ్వాసాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తాయని వివరించారు.

ఒక్కో శాసనసభ నియోజకవర్గానికి రూ. కోటి చొప్పున నిధులు: సీఎం చంద్రబాబు (ETV Bharat)

నియోజకవర్గాల్లో చిన్నచిన్న సమస్యల పరిష్కారానికి నిధులు కేటాయించాలని బొబ్బిలి ఎమ్మెల్యే బేబినాయన కోరగా నియోజకవర్గానికి కోటి రూపాయల చొప్పున ఇచ్చేందుకు ముఖ్యమంత్రి అంగీకరించారు. ఎంపీ ల్యాడ్స్‌ నిధుల్నీ సమర్థంగా వినియోగించుకోవాలని సూచించారు. ఎంపీలు వారి పరిధిలోని అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో అభివృద్ధి పనులకు ప్రాధాన్యక్రమంలో నిధులు కేటాయించాలని తెలిపారు.

బలమైన పునాది వేసుకోవాలి: ఎమ్మెల్యేలు వారి నియోజకవర్గాల్లో 25 ప్రాధాన్యాంశాలను గుర్తించి, వాటి ఆధారంగా అభివృద్ధి ప్రణాళిక రూపొందించుకోవాలని సీఎం సూచించారు. ‘‘అలా పనిచేస్తే ప్రజల్లో గుర్తింపు, గౌరవం లభిస్తాయని నిత్యం ప్రజల్లో ఉంటూ, కేడర్‌తో సమన్వయం చేసుకుంటూ పనిచేయాలని సీఎం సూచించారు. 2029 ఎన్నికల్లో విజయంపైనే తన ధ్యాస, ఆలోచన ఉన్నాయని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు. ముందుగా స్థానికసంస్థల ఎన్నికల్లో విజయభేరి మోగించి, ఆ తర్వాత వచ్చే సాధారణ ఎన్నికలకు బలమైన పునాది వేసుకోవాలని నేతలకు సూచించారు. స్థానిక సంస్థల్లో మహిళలకు రిజర్వ్‌ చేసిన స్థానాల్లో పోటీకి సమర్థులైన మహిళా నాయకుల్ని గుర్తించాలన్నారు.

స్వర్ణాంధ్ర విజన్‌-2047పై ముఖ్యమంత్రి దిశానిర్దేశం చేశారు. రాష్ట్రప్రభుత్వం ఇచ్చిన విజన్‌కు నియోజకవర్గాల స్థాయిలో ఎమ్మెల్యేలు వాల్యూ అడిషన్‌ చేయాలన్నారు. విజన్‌ ప్లాన్‌ అమలుచేస్తే అభివృద్ధే కాకుండా, ఎన్నికల్లో గెలుపూ సాధ్యమవుతుందని తెలిపారు. కేంద్రమంత్రులుగా ఒక శాఖను పర్యవేక్షిస్తున్నవారు అదే స్ఫూర్తితో జిల్లాను అభివృద్ధి చేయాలని సూచించారు. పార్టీ పదవిలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ పార్టీ కార్యక్రమాలకు అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని మంత్రి లోకేశ్‌ స్పష్టం చేశారు. మంత్రి అయినా ఎమ్మెల్యే అయినా పార్టీ పదవుల్లో ఉన్నవారిని గౌరవించాల్సిందేనని తెలిపారు. పార్టీనే సుప్రీం అనే విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తుంచుకోవాలన్నారు.

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