'అర్నబ్' తుపాన్ బాధితులకు సీఎం చంద్రబాబు భారీ ఊరట - నష్ట పరిహారం ప్రకటన
Arnab Cyclone Compensation : అర్నబ్ తుపానుతో పంట, ఆస్తి నష్టపోయిన ప్రతి ఒక్కరికీ న్యాయం చేస్తామని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు చెప్పారు. సచివాలయంలోని ఆర్టీజీఎస్ సెంటర్లో మీడియాతో మాట్లాడారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 7:47 PM IST
CM Chandrababu Announced Arnab Cyclone Compensation : అర్నబ్ తుపానుతో పంట, ఆస్తి నష్టపోయిన ప్రతి ఒక్కరికీ న్యాయం చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు చెప్పారు. 3 రోజులుగా పరిస్థితులకు అనుగుణంగా అధికారులను సన్నద్ధం చేసి ప్రాణ నష్టాన్ని తగ్గించగలిగామన్నారు. సచివాలయంలోని ఆర్టీజీఎస్ సెంటర్లో మీడియాతో మాట్లాడారు.‘‘అర్నబ్ తుపానుపై మూడు రోజులుగా నిరంతర సమీక్షలు చేశాం. తీవ్రత గుర్తించి అవసరమైన చర్యలు చేపట్టాం. పరిస్థితులకు అనుగుణంగా అధికారులను సన్నద్ధం చేశాం. ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందనే భరోసా ఇస్తూ పనిచేశాం. సేఫ్, సెక్యూరిటీ, రిహాబిలిటేషన్ అనుసరిస్తూ ముందుకెళ్లాం’’ అని చెప్పారు.
‘‘గతంలో తుపానుల వల్ల చాలామంది చనిపోయేవారు. కానీ ఈ తుపాను ప్రభావంతో ఐదుగురే చనిపోయారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నాను. మంగళవారం రాత్రి 11.15 గంటలకు అర్నబ్ తుపాను తీరాన్ని తాకింది. ఆ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి పక్క రాష్ట్రాలకు వెళ్లింది. దీని ప్రభావంతో ఇంకా కొన్ని జిల్లాల్లో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. కోనసీమ, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో వాతావరణం అనుకూలించక సహాయక చర్యలు ఆలస్యమవుతున్నాయి. ఆ రెండు జిల్లాలు తప్ప అన్ని జిల్లాల్లో సాయంత్రానికి విద్యుత్తు పునరుద్ధరిస్తాం. గురువారం సాయంత్రం వరకు శ్రీకాకుళం, అల్లూరి, మన్యం, అనకాపల్లి జిల్లాల్లో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి’’ అని సీఎం సూచించారు.
మృతుల కుటుంబాలకు రూ.5లక్షలు : ‘‘తుపాను మృతుల కుటుంబాలకు రూ.5 లక్షలు, ఇళ్లు దెబ్బతిన్న బాధితులకు రూ.10 వేల చొప్పున ఆర్థిక సాయం అందిస్తాం. శిబిరాల్లోని బాధితులకు రూ.1000 చొప్పున రూ.మూడు వేల వరకు సాయం చేస్తాం. కిరాణా దుకాణాలు, రెస్టారెంట్లు దెబ్బ తింటే రూ.25 వేలు, రూ.40 లక్షల లోపు టర్నోవర్ ఉన్న ఎంఎస్ఎంఈలకు రూ.50 వేలు, రూ.40 లక్షల నుంచి రూ.కోటిన్నర లోపు టర్నోవర్ ఉన్న వాటికి రూ.లక్ష, రూ.కోటిన్నరకు పైగా టర్నోవర్ ఉన్న ఎంఎస్ఎంఈలకు రూ.1.5 లక్షల సాయం అందిస్తాం. ద్విచక్ర వాహనం దెబ్బతింటే రూ.3 వేలు, త్రిచక్ర వాహనానికి రూ.10 వేల సాయం, దెబ్బతిన్న ఫిషింగ్ బోట్లకు రూ.9 వేలు, వలల మరమ్మతులకు రూ.5 వేలు, వలలు ఉన్న ఫిషింగ్ బోటు దెబ్బతింటే రూ.25 వేల సాయం చేస్తాం’’ అని చంద్రబాబు తెలిపారు.
బాధితులకు 25 కిలోల బియ్యం : " ఇళ్లలో నీళ్లు చేరిన బాధితులకు 25 కిలోల బియ్యం. పశువులు నష్టపోయిన వారికి రూ.50 వేలు సాయం. దెబ్బతిన్న హెక్టార్ పత్తికి రూ.25 వేలు, వేరుశనగకు రూ.25 వేలు సాయం. వరికి రూ.25 వేలు, చెరకు రూ.25 వేలు, సజ్జలు రూ.15 వేలు. మినుములు రూ.15 వేలు, పెసలుకు రూ.15 వేలు. మొక్కజొన్న రూ.15 వేలు, రాగులుకు రూ.15 వేలు. కందులు రూ.15 వేలు, సోయాబీన్కు రూ.15 వేలు సాయం. ప్రొద్దుతిరుగుడు రూ.15 వేలు, పొగాకుకు రూ.15 వేలు. జనపనార రూ.15 వేలు, కొర్రలు రూ.15 వేలు, సామలుకు రూ.15 వేలు. హెక్టార్ అరటి తోటకు రూ.35 వేలు, పసుపునకు రూ.35 వేలు. కూరగాయలకు రూ.25 వేలు, తమలపాకుల పంటకు రూ.75 వేలు సాయం. బొప్పాయి రూ.25 వేలు, టమాట రూ.25 వేలు, జామకు రూ.35 వేలు. పూల తోటలకు రూ.25 వేలు, ఉల్లి రూ.25 వేలు. మామిడి, కాఫీ తోటలకు రూ.35 వేల చొప్పున సాయం. నర్సరీ రూ.25 వేలు, దానిమ్మ పంటకు రూ.35 వేలు. సపోట రూ.35 వేలు, కొబ్బరి తోటలకు రూ.15 వేలు సాయం" అందిస్తామని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు.
" రేపు సాయంత్రం వరకు కొన్ని జిల్లాలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. శ్రీకాకుళం, అల్లూరి, మన్యం, అనకాపల్లి జిల్లాలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. రెండు జిల్లాలు తప్ప అన్ని గ్రామాల్లో విద్యుత్ పునరుద్ధరించాం. కోనసీమ, ప.గో. జిల్లాల్లో వాతావరణం అనుకూలించక పనులు ఆలస్యం. రెండు జిల్లాలు తప్ప అన్ని జిల్లాల్లో సాయంత్రానికి విద్యుత్ పునరుద్ధరిస్తాం. ఎల్లుండి సాయంత్రానికి కోనసీమ, ప.గో. జిల్లాల్లో విద్యుత్ పునరుద్ధరిస్తాం. దాదాపు 15 వేల విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకూలాయి. ఈ రాత్రికి రహదారులపై నేలకూలిన చెట్లను తొలగించాలి. ఇప్పటికే అన్నిచోట్ల తాగునీరు పునరుద్ధరించాం. నష్టం అంచనాకు రేపు కేంద్ర బృందాన్ని పంపాలని కోరాం" - నారా చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి
తీరాన్ని వణికించిన అర్నబ్ - నవంబర్ 3 వరకు వర్షాలు
అర్నబ్ తుపాన్ విధ్వంసం - ఏపీకి అండగా నిలిచిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం